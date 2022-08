Briga em cabine de voo acende alerta sobre segurança na Air France

Agência francesa de investigação a acidentes aéreos afirma que pilotos da Air France não cumprem protocolos de segurança (foto: AFP PHOTO / GEORGE FREY) Dois pilotos da companhia aérea francesa Air France foram suspensos em junho deste ano após brigarem fisicamente durante um voo que ia de Genebra, na Suíça, a Paris. O caso veio à tona na última semana após a agência nacional de investigação de acidentes e incidentes aéreos no país, a Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), emitir um relatório afirmando a existência de uma “cultura” entre os tripulantes da companhia em questionar o cumprimento rigoroso dos procedimentos de segurança.





De acordo com o jornal “La Tribune'', em junho, logo após a decolagem de um voo comercial, a tripulação ouviu a discussão entre os dois comandantes da aeronave. Ao entrarem na cabine de comando, os profissionais encontraram o piloto e o copiloto agarrados pelos colarinhos do uniforme.





O relatório a que o jornal suiço teve acesso, indica que, mesmo após a suposta briga ter sido apartada, um funcionário teve que permanecer no local com os pilotos. A causa do desentendimento não foi informada, mas o caso ainda segue em investigação.





Desrespeito às regras





Por não ter sido um caso isolado, existindo outros três semelhantes desde 2017, a BEA afirmou que alguns pilotos não estão seguindo os protocolos de segurança.





Ao “La Tribune”, a Air France disse que tem realizado auditorias de segurança e se comprometeu a seguir recomendações expedidas pela agência de investigações.