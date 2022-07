Avião faz pouso de emergência na Argentina por alarme falso de bomba

Boeing 737 da Aerolineas Argentinas (foto: Wikimedia Commons)

Um avião da Aerolíneas Argentinas teve que fazer um pouso de emergência neste sábado após uma falsa ameaça de bomba, informou a Polícia de Segurança Aeroportuária.Os 172 passageiros e seis tripulantes do Boeing 737 que partiu de Buenos Aires desembarcaram sem incidentes no aeroporto Comodoro Rivadavia, cerca de 1.700 km ao sul da capital argentina."O procedimento começou como resultado de uma ligação para o 911 (polícia de Buenos Aires) que alertou sobre a presença de uma bomba enquanto o avião estava em voo", disse a nota oficial."A varredura da Brigada de Explosivos na cabine, na bagagem e no porão não encontrou nenhuma novidade", segundo o comunicado da polícia.O avião estava indo de Buenos Aires para a cidade de Ushuaia, 3.000 km ao sul da Argentina. O pouso foi marcado para as 07h40 hora local (mesmo horário em Brasília), momento em que a estação aérea foi temporariamente fechada enquanto o Plano de Contingência do aeroporto era ativado.