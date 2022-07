Desabamento de mina na China deixa dez mortos

Dez pessoas morreram e sete ficaram feridas neste sábado (23) após o desabamento de uma parte de uma montanha em uma mina de carvão na China, informou o canal de televisão estatal CCTV.



O acidente ocorreu por volta das 11h15, hora local (00h15 no horário de Brasília) na província de Gansu, no noroeste, disse a CCTV, acrescentando que as operações de resgate já terminaram.



Havia pessoal "quando uma montanha adjacente à mina desabou" enterrando funcionários e veículos, disse a CCTV. No total, 17 pessoas ficaram presas.



De acordo com o balanço de sábado após a descoberta de um último corpo, "dez pessoas morreram e sete ficaram levemente feridas", disse a televisão estatal, citando autoridades locais.



A segurança das minas melhorou nas últimas décadas na China, assim como os relatos da mídia sobre acidentes, muitos dos quais costumavam ser abafados. Mas continuam acontecendo com regularidade, devido ao perigo inerente ao setor e à aplicação por vezes insuficiente das normas de segurança, sobretudo nas instalações mais rudimentares.