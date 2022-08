Avião com refugiados afegãos chegará à Espanha

Um avião com quase 300 afegãos que trabalharam para a Espanha e seus familiares devem chegar nesta quarta-feira (10) em Madri vindos do Paquistão, um ano depois do retorno dos talibãs ao poder em Cabul.



O voo de Islamabad está programado para pousar às 21h30 (16h30 no horário de Brasília) no aeroporto militar Torrejón de Ardoz, no leste de Madri, disse à AFP um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.



O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, estará lá para receber o avião, "parte da operação do governo espanhol para evacuar o pessoal que colaborou no Afeganistão com as autoridades espanholas", segundo um comunicado do seu ministério.



Assim como outros países ocidentais, a Espanha buscou retirar do Afeganistão em agosto de 2021 toda a equipe que colaborou com as tropas e os diplomatas espanhóis, enquanto os talibãs ganhavam terreno rapidamente no país.



A Espanha conseguiu retirar mais de 2.000 pessoas durante a ampla operação de retirada realizada pelos países ocidentais, após a tomada do poder pelos talibãs.



A maioria eram afegãos que temiam represálias do Talibã por terem trabalhado para a Espanha durante as duas décadas de presença da Otan no Afeganistão.



Os voos tiveram que parar assim que os últimos soldados americanos que guardavam o aeroporto de Cabul o deixaram, no final de agosto de 2021.



O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, garantiu que a Espanha não abandonaria os afegãos que não puderam partir.



Desde então, um punhado de aviões com afegãos, que conseguiram cruzar para o Paquistão, chegaram à Espanha.



Madri enviou cerca de 27.000 soldados ao Afeganistão em mais de 20 anos de envolvimento no conflito. Um total de 102 soldados morreram.