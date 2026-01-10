Hotel da 4ª temporada de ‘The White Lotus’ cobra até R$ 42 mil por noite

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A aguardada quarta temporada de ‘The White Lotus’, a série antológica de sucesso da HBO que mistura drama, sátira social e mistério em cenários paradisíacos de altíssimo luxo, finalmente revelou seu principal palco: o Château de La Messardière, um impressionante hotel histórico em Saint-Tropez, na Côte d'Azur, França.

Localizado no alto de uma colina, o Château oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da Baía de Saint-Tropez e do Mar Mediterrâneo, cercado por 13 hectares de pinheiros e ciprestes. Construído no século 19 como um palácio, foi transformado em hotel de luxo na década de 1920 e, após uma restauração completa, reabriu em 2021 como parte do seleto grupo Airelles Collection.

Essa escolha marca uma mudança significativa em relação às temporadas anteriores, que foram filmadas em propriedades da rede Four Seasons (Havaí, Sicília e Tailândia). Para a quarta temporada, a produção optou por maior liberdade criativa, explorando a icônica Riviera Francesa — com filmagens previstas para começar no final de abril e se estender até outubro de 2026. Além do Château, espera-se que outras locações na região, incluindo possivelmente hotéis em Paris e até o Festival de Cannes, entrem na trama.

Um paraíso de opulência (e preços que deixam qualquer um de queixo caído)

As diárias no Château de La Messardière estão entre as mais caras da Europa, refletindo o nível extremo de exclusividade:

- Quartos mais simples: a partir de cerca de US$ 3 mil (aproximadamente R$ 16 mil) por noite.

- Suítes mais luxuosas: ultrapassam US$ 8 mil (cerca de R$ 42 mil na cotação atual), podendo chegar ainda mais alto em períodos de pico.

O hotel oferece um conjunto de amenidades dignas de reis (ou de personagens ricos e problemáticos da série):

- Spa completo de alto padrão

- Vários restaurantes sofisticados

- Beach club privativo com transfer em Rolls-Royce

- Piscinas, atividades esportivas e até um acampamento infantil

- Serviço impecável voltado para hóspedes de altíssimo poder aquisitivo

A propriedade funciona sazonalmente (de abril a outubro), período que coincide exatamente com as filmagens e com a alta temporada da Riviera Francesa, quando Saint-Tropez vira ponto de encontro de celebridades, iates milionários e o glamour mediterrâneo.

Por que esse destino combina perfeitamente com ‘The White Lotus’?

A série criada por Mike White sempre escolheu hotéis reais como cenários para destacar o contraste entre beleza idílica e as tensões humanas — intrigas, inveja, privilégios e, claro, um mistério de assassinato. O Château de La Messardière, com sua arquitetura histórica, vistas de tirar o fôlego e aura de exclusividade, parece feito sob medida para receber mais um grupo de hóspedes ricos e complicados.

Com a revelação recente de parte do elenco (incluindo Alexander Ludwig e AJ Michalka), a expectativa só aumenta. A data de estreia ainda não foi divulgada pela HBO, mas o destino já está dando o que falar — e inspirando quem sonha em viver (ou sobreviver) a uma semana ao estilo ‘White Lotus’.

Se você tem bolso para bancar uma diária que equivale a meses de salário para muita gente, Saint-Tropez espera por você. Caso contrário... prepare a pipoca e reserve seu lugar no sofá para assistir ao próximo capítulo dessa saga de luxo e drama.