Copa do Mundo: veja os melhores e piores deslocamentos na competição

Algumas seleções precisarão se deslocar entre Canadá, Estados Unidos e México para disputarem suas partidas

05/12/2025 18:08

No MetLife Stadium, em Nova York, será palco de outra partida no dia 13 de junho
No MetLife Stadium, em Nova York, será palco de outra partida no dia 13 de junho crédito: TripAdvisor/Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado na noite desta quinta-feira (horário de Brasília) e transmitido diretamente do Kennedy Center, em Washington, trouxe uma excelente notícia para a torcida brasileira: a Seleção caiu no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Com a competição ampliada para 48 seleções e dividida entre Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil terá a fase de grupos inteiramente concentrada na Costa Leste dos EUA – uma das configurações mais práticas e atraentes do sorteio para quem vai acompanhar a Seleção Canarinho in loco.

 

Como a Copa do Mundo será disputada em três países diferentes, a logística aparece como um fator importante na fase de grupos. As viagens podem ser importantes no aspecto físico e mental das equipes antes das decisões. Como a Copa é disputada em "jogos únicos", a questão deve se aflorar ainda mais.

Pensando nisso, o UOL separou as cidades das partidas de cada grupo, bem como outros fatores, a fim de entender quem terá a missão mais fácil e difícil fora das quatro linhas.

A LOGÍSTICA DOS GRUPOS 

Os grupos C e I são os que contarão com a menor distância entre partidas, de 155 quilômetros, entre Nova York e Filadélfia. O segundo, inclusive, é o certame com cidades mais próximas, divididas por, no máximo, 800 quilômetros.

O I também conta com uma preocupação importante com relação ao calor. Como consequência, as fortes pancadas de chuva e raios podem atrapalhar os compromissos, como fizeram na Copa do Mundo de Clubes.

Já os grupos G e J são os que terão menos cidades na conta, apenas três. O primeiro, no entanto, terá distância superior entre partidas: Los Angeles a Vancouver são 2.800 quilômetros de viagem.

A curiosidade fica por conta do Canadá, que jogará em seu próprio país, mas terá uma das viagens mais longas. São mais de 4.300 quilômetros entre Toronto e Vancouver.

Apenas os grupos C, E e J terão partidas apenas nos Estados Unidos. Os outros variam entre EUA e México, e EUA e Canadá. Nenhum dos certames precisará viajar entre os três países.

ENTENDA AS CIDADES E VIAGENS DETALHADAS

Grupo A (4 cidades: Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Atlanta)

Adversários do México na estreia e na última rodada da primeira fase terão de viajar para Atlanta e fazer o único jogo do grupo na primeira fase que será nos EUA

Maior distância: de Guadalajara a Atlanta (2.850 km)

Grupo B (5 cidades: Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles e Seattle)

Apesar de ser um dos países-sede, Canadá fará uma das viagens mais longas entre os primeiros jogos, indo de Toronto a Vancouver (cerca de 4.350 km de distância)

Grupo C (5 cidades: Boston, Nova York, Filadélfia, Miami e Atlanta)

Gillette Stadium, em Foxborough (a cerca de 40 km do centro de Boston) Gillette Stadium/Divulgação
No MetLife Stadium, em Nova York, será palco de outra partida no dia 13 de junho TripAdvisor/Divulgação
Em 19 de junho, o Brasil joga no Lincoln Financial Field, na Filadelfia TripAdvisor/Divulgação
O fechamento da fase de grupos pode ser no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens TripAdvisor/Divulgação
Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, é um monstro futurista com teto retrátil TripAdvisor/Divulgação

Maior distância entre os jogos é de Boston a Miami (2.400 km)

Como o I, é o Grupo tem a menor distâncias entre jogos, de Nova York à Filadélfia (155 km)

Grupo D (4 cidades: Los Angeles, San Francisco, Seattle e Vancouver)

Outra cabeça-de-chave, a seleção dos EUA vai fazer a maior viagem do grupo duas vezes (de Los Angeles a Seattle, distantes cerca de 1.850 km; depois, volta pra Los Angeles)

Grupo E (5 cidades: Filadélfia, Nova York, Toronto, Kansas City e Houston)

Maior distância entre os jogos é de Houston a Toronto (2.500 km)

Grupo F (4 cidades: Dallas, Houston, Kansas City e Monterrey)

Maior distância entre os jogos é de Monterrey a Kansas City (1.800 km)

Grupo G (3 cidades: Los Angeles, Seattle e Vancouver)

Apenas os grupos G e J têm jogos em apenas 3 cidades

Maior distância entre os jogos é de Los Angeles a Vancouver (2.100 km)

Grupo tem uma das menores distâncias entre jogos, de Seattle a Vancouver (240 km)

Grupo H (4 cidades: Miami, Atlanta, Houston e Guadalajara)

Maior distância entre os jogos é de Miami a Guadalajara (3.450 km)

Duas primeiras rodadas com jogos apenas em Miami e Atlanta (distantes 1.050 km)

Grupo I (4 cidades: Nova York, Boston, Filadélfia e Toronto)

Grupo com cidades mais próximas (maior distância, da Filadélfia a Toronto, é de 800 km)

Como o C, é o Grupo tem a menor distâncias entre jogos, de Nova York à Filadélfia (155 km)

Grupo J (3 cidades: Kansas City, Dallas e San Francisco)

Apenas os grupos G e J têm jogos em apenas 3 cidades

Maior distância entre os jogos é de Kansas City a San Francisco (2.950 km)

Grupo K (5 cidades: Houston, Atlanta, Miami, Guadalajara e Cidade do México)

Maior distância entre os jogos é de Guadalajara a Miami (3.450 km)

Grupo L (5 cidades: Toronto, Boston, Nova York, Filadélfia e Dallas)

Maior distância entre os jogos é de Dallas a Boston (2.900 km)

