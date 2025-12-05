Copa do Mundo: veja os melhores e piores deslocamentos na competição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado na noite desta quinta-feira (horário de Brasília) e transmitido diretamente do Kennedy Center, em Washington, trouxe uma excelente notícia para a torcida brasileira: a Seleção caiu no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Com a competição ampliada para 48 seleções e dividida entre Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil terá a fase de grupos inteiramente concentrada na Costa Leste dos EUA – uma das configurações mais práticas e atraentes do sorteio para quem vai acompanhar a Seleção Canarinho in loco.

Como a Copa do Mundo será disputada em três países diferentes, a logística aparece como um fator importante na fase de grupos. As viagens podem ser importantes no aspecto físico e mental das equipes antes das decisões. Como a Copa é disputada em "jogos únicos", a questão deve se aflorar ainda mais.

Pensando nisso, o UOL separou as cidades das partidas de cada grupo, bem como outros fatores, a fim de entender quem terá a missão mais fácil e difícil fora das quatro linhas.

A LOGÍSTICA DOS GRUPOS



Os grupos C e I são os que contarão com a menor distância entre partidas, de 155 quilômetros, entre Nova York e Filadélfia. O segundo, inclusive, é o certame com cidades mais próximas, divididas por, no máximo, 800 quilômetros.

O I também conta com uma preocupação importante com relação ao calor. Como consequência, as fortes pancadas de chuva e raios podem atrapalhar os compromissos, como fizeram na Copa do Mundo de Clubes.

Já os grupos G e J são os que terão menos cidades na conta, apenas três. O primeiro, no entanto, terá distância superior entre partidas: Los Angeles a Vancouver são 2.800 quilômetros de viagem.

A curiosidade fica por conta do Canadá, que jogará em seu próprio país, mas terá uma das viagens mais longas. São mais de 4.300 quilômetros entre Toronto e Vancouver.

Apenas os grupos C, E e J terão partidas apenas nos Estados Unidos. Os outros variam entre EUA e México, e EUA e Canadá. Nenhum dos certames precisará viajar entre os três países.

ENTENDA AS CIDADES E VIAGENS DETALHADAS

Grupo A (4 cidades: Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Atlanta)

Adversários do México na estreia e na última rodada da primeira fase terão de viajar para Atlanta e fazer o único jogo do grupo na primeira fase que será nos EUA

Maior distância: de Guadalajara a Atlanta (2.850 km)

Grupo B (5 cidades: Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles e Seattle)

Apesar de ser um dos países-sede, Canadá fará uma das viagens mais longas entre os primeiros jogos, indo de Toronto a Vancouver (cerca de 4.350 km de distância)

Grupo C (5 cidades: Boston, Nova York, Filadélfia, Miami e Atlanta)

Gillette Stadium, em Foxborough (a cerca de 40 km do centro de Boston) Gillette Stadium/Divulgação No MetLife Stadium, em Nova York, será palco de outra partida no dia 13 de junho TripAdvisor/Divulgação Em 19 de junho, o Brasil joga no Lincoln Financial Field, na Filadelfia TripAdvisor/Divulgação O fechamento da fase de grupos pode ser no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens TripAdvisor/Divulgação Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, é um monstro futurista com teto retrátil TripAdvisor/Divulgação Voltar Próximo

Maior distância entre os jogos é de Boston a Miami (2.400 km)

Como o I, é o Grupo tem a menor distâncias entre jogos, de Nova York à Filadélfia (155 km)

Grupo D (4 cidades: Los Angeles, San Francisco, Seattle e Vancouver)

Outra cabeça-de-chave, a seleção dos EUA vai fazer a maior viagem do grupo duas vezes (de Los Angeles a Seattle, distantes cerca de 1.850 km; depois, volta pra Los Angeles)

Grupo E (5 cidades: Filadélfia, Nova York, Toronto, Kansas City e Houston)

Maior distância entre os jogos é de Houston a Toronto (2.500 km)

Grupo F (4 cidades: Dallas, Houston, Kansas City e Monterrey)

Maior distância entre os jogos é de Monterrey a Kansas City (1.800 km)

Grupo G (3 cidades: Los Angeles, Seattle e Vancouver)

Apenas os grupos G e J têm jogos em apenas 3 cidades

Maior distância entre os jogos é de Los Angeles a Vancouver (2.100 km)

Grupo tem uma das menores distâncias entre jogos, de Seattle a Vancouver (240 km)

Grupo H (4 cidades: Miami, Atlanta, Houston e Guadalajara)

Maior distância entre os jogos é de Miami a Guadalajara (3.450 km)

Duas primeiras rodadas com jogos apenas em Miami e Atlanta (distantes 1.050 km)

Grupo I (4 cidades: Nova York, Boston, Filadélfia e Toronto)

Grupo com cidades mais próximas (maior distância, da Filadélfia a Toronto, é de 800 km)

Como o C, é o Grupo tem a menor distâncias entre jogos, de Nova York à Filadélfia (155 km)

Grupo J (3 cidades: Kansas City, Dallas e San Francisco)

Apenas os grupos G e J têm jogos em apenas 3 cidades

Maior distância entre os jogos é de Kansas City a San Francisco (2.950 km)

Grupo K (5 cidades: Houston, Atlanta, Miami, Guadalajara e Cidade do México)

Maior distância entre os jogos é de Guadalajara a Miami (3.450 km)

Grupo L (5 cidades: Toronto, Boston, Nova York, Filadélfia e Dallas)

Maior distância entre os jogos é de Dallas a Boston (2.900 km)