5 lugares em Belém que fariam qualquer chanceler alemão esquecer Berlim

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

As recentes declarações críticas do chanceler federal alemão, Friedrich Merz, sobre Belém (PA), após sua visita para um evento preparatório da COP30, geraram ampla repercussão. No entanto, para além da polêmica, a capital paraense responde com um universo de cultura, sabores e experiências que fascina visitantes e orgulha seus moradores.

Para quem desembarca na capital do Pará, ou mesmo para os moradores que desejam redescobrir seus encantos, há paradas obrigatórias que revelam a verdadeira alma amazônica. A reportagem selecionou cinco maravilhas que mostram por que Belém fascina e conquista quem se permite explorá-la.

1. Mercado Ver-o-Peso

Complexo Ver-O-Peso é a principal atração turística de Belém do Pará. A maior feira livre da América Latina concentra mercados de açaí, peixe, frutos do mar, artesanato e muito mais Carlos Altman/EM

É impossível falar de Belém sem começar pelo Ver-o-Peso. Considerado uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina, o mercado é uma explosão de cores, cheiros e sons. As barracas oferecem uma variedade impressionante de frutas regionais, peixes frescos, farinhas, castanhas e as famosas ervas medicinais.

Socorro Loura, do Mercado Ver-O-Peso, é personagem emblemática ao apresentar as poções afrodisíacas embaladas em pequenos vidros Carlos Altman/EM

Lá, o visitante pode provar o verdadeiro açaí, batido na hora e servido na tigela, ou se aventurar pelos sabores exóticos que definem a identidade local. É um mergulho direto na cultura e no cotidiano do povo paraense.

2. Estação das Docas

Estação das Docas Carlos Altman/EM

Às margens da Baía do Guajará, a Estação das Docas transformou três antigos galpões de ferro em um dos mais vibrantes complexos turísticos do país. O espaço combina gastronomia, cultura e lazer com uma vista espetacular para o rio.

Estação das Docas Carlos Altman/EM

Com restaurantes, sorveterias que oferecem sabores amazônicos, uma cervejaria artesanal e programação cultural, o local é um ponto de encontro que agrada a todas as idades, especialmente durante o pôr do sol.

3. A culinária única

Do Tucupi ao Tacacá, restaurante Amazonas na Cuia é uma imersão aos sabores do Pará Carlos Altman/EM

A gastronomia paraense é uma atração por si só e vai muito além do que se encontra em outras partes do Brasil. Ingredientes como o tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca brava, e o jambu, erva que causa uma leve dormência na boca, são a base de pratos inesquecíveis.

Experimentar um tacacá na rua e saborear uma maniçoba ou um pato no tucupi são rituais que revelam a profundidade de uma cozinha com fortes raízes indígenas e ribeirinhas. É uma experiência sensorial completa.

4. Ilha do Combu

GuardiÃ£ da AmazÃŽnia, a sumaÃºma na Ilha do Combu tem mais de 400 anos Carlos Altman/EM

Imagine uma árvore colossal, com mais de 30 metros de altura e um tronco que parece sustentar o céu amazônico. A Sumaúma, ou árvore-da-vida, é um ícone vivo da biodiversidade, e sua versão mais famosa está na Ilha do Combu, a apenas 30 minutos de barco do Centro de Belém, no Rio Guamá.

Turismo na região dos igarapés da Ilha do Combu é feito em lanchas rápidas. Passeio tenta conscientizar o visitante da importância da preservação da Amazônia Carlos Altman/EM

Essa ilha rural, acessível por uma travessia rápida e acessível (R$ 10 a R$ 15 por pessoa em balsas locais), é um refúgio perfeito para quem quer fugir do agito da COP30. No restaurante Saldosa Maloca, da chef Prazeres Quaresma, trilhas leves levam até a base da sumaúma centenária, onde visitantes podem admirar suas raízes gigantes – verdadeiros "paredões" que, para os povos das florestas, são portais mágicos ao mundo espiritual.

5. Mangal das Garças

Aprecie a vista de Belém no alto do farol do parque ecológico Mangal das Garças Carlos Altman/EM

O Mangal das Garças prova que é possível ter um pedaço da Amazônia no coração de Belém. O parque ecológico abriga guarás, garças e outras aves que vivem soltas em meio a um ambiente que reproduz as paisagens da região.

Um borboletário, um viveiro de plantas e um farol com vista panorâmica da cidade e do rio completam a experiência, unindo natureza e urbanismo de forma harmoniosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

