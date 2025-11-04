Rota do sabor: uma viagem ao País Basco para provar a torta original

Com a casca dourada e o interior cremoso, a torta basca que tem conquistado as confeitarias brasileiras tem endereço e origem: o bar La Viña, em San Sebastián, na Espanha. Criada em 1988, a sobremesa se transformou em um fenômeno global, atraindo turistas em busca do sabor autêntico que deu início a tudo.

Diferente das cheesecakes tradicionais, a versão basca não tem base de biscoito e leva poucos ingredientes. O segredo está na alta temperatura do forno, que carameliza o exterior e mantém o centro com uma textura que lembra um pudim. Esse toque rústico é a marca da gastronomia do País Basco, uma região que respira boa comida.

Visitar San Sebastián é mergulhar em um destino gastronômico único e a torta do La Viña é apenas a porta de entrada para esse universo.

Roteiro pelo sabor de San Sebastián

Explorar a cidade é fácil e delicioso. A tradição local é o txikiteo, o ato de ir de bar em bar provando diferentes especialidades. A tradição costumava acontecer diariamente, mas a vida moderna a tornou mais rara.

Para quem deseja ir além da sobremesa e montar um roteiro, a viagem pode começar pelo clássico e se expandir para sabores mais complexos. Uma caminhada pela região revela desde as famosas gildas, um espetinho de azeitona, anchova e pimenta, até criações mais elaboradas com frutos do mar frescos e carnes locais.

Um roteiro básico para sentir o gosto da cidade inclui:

Começar no La Viña: O ponto de partida obrigatório para provar a fatia da original tarta de queso. O menu oferece pratos elaborados com produtos sazonais, harmonizados com uma seleção de vinhos.

Explorar os bares de pintxos: Caminhe sem pressa pela Parte Vieja e entre nos bares que mais chamarem a atenção. Peça a especialidade da casa acompanhada de um txakoli, o vinho branco local.

Visitar o Mercado de La Bretxa: Para entender a cultura gastronômica local, nada melhor do que ver os ingredientes frescos que abastecem os restaurantes, como peixes do Cantábrico e vegetais da região.

