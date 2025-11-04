A torta basca que virou febre: receita e como fazer em casa
Descubra a origem da sobremesa que conquistou o Brasil com sua textura única e aprenda os segredos para replicar a receita com perfeição na sua cozinha
Queimada por fora, mas com um interior incrivelmente cremoso. Essa é a descrição da torta basca, a sobremesa de origem espanhola que se tornou uma verdadeira febre em confeitarias, restaurantes e cafeterias pelo Brasil. O doce conquistou o paladar do público com sua aparência rústica e uma textura que desafia as expectativas.
Diferente da cheesecake tradicional, a versão basca não leva base de biscoito e é assada em altíssima temperatura. Esse processo intencionalmente queima a parte de cima, criando uma casca escura e caramelizada. O resultado é um sabor complexo que equilibra o amargor sutil da superfície com o recheio doce e muito suave.
Sua textura única se assemelha a um suflê quando a torta está quente e a um pudim denso e aveludado depois de fria. Essa versatilidade permite que ela seja servida de diferentes formas, agradando a todos os gostos. A simplicidade dos ingredientes, que geralmente se resumem a cream cheese, ovos, açúcar e creme de leite, também contribui para sua popularidade.
A receita original foi criada em 1988 por Santiago Rivera no restaurante La Viña, em San Sebastián, no País Basco, na Espanha. A sobremesa ganhou popularidade global principalmente a partir dos anos 2010, tornando-se um fenômeno nas redes sociais e facilitando sua chegada às mesas brasileiras.
Como fazer a torta basca em casa
Para quem deseja se aventurar na cozinha, a receita é surpreendentemente simples e leva poucos ingredientes. O segredo está no tempo e na temperatura do forno. Confira os itens necessários:
600g de cream cheese em temperatura ambiente
200g de açúcar refinado
4 ovos grandes
300ml de creme de leite fresco
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 colher de chá de extrato de baunilha
1 pitada de sal
O preparo também é direto. Primeiro, pré-aqueça o forno a 220°C e forre uma forma redonda de 20cm com duas folhas de papel manteiga, deixando sobras para fora. Em uma tigela, bata o cream cheese com o açúcar até obter um creme liso.
Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Incorpore o creme de leite, a baunilha e o sal. Por último, peneire a farinha sobre a mistura e mexa delicadamente apenas para incorporar. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja bem escura e o centro ainda um pouco mole.
Deixe a torta esfriar completamente em temperatura ambiente antes de levá-la à geladeira por, no mínimo, quatro horas. Este descanso é fundamental para garantir a textura cremosa perfeita antes de servir.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.