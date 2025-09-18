O que fazer em Washington, cidade muitas vezes ignorada pelos turistas estrangeiros

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A capital dos Estados Unidos não costuma entrar no roteiro do turismo internacional. Dos 27 milhões que visitaram Washington em 2024, apenas 2,2 milhões eram estrangeiros. A maioria preferiu ir para destinos mais consagrados – caso de Nova York, Miami, Los Angeles e Orlando.

Washington, no entanto, merece uma chance. É nessa cidade que se tomam algumas das decisões mais importantes do mundo. Além disso, tem alguns dos melhores museus do país, todos eles com entrada gratuita. A isso se soma o clima de cidade pequena, onde se faz muita coisa a pé.

As melhores estações para visitar são a primavera e o outono. Na primavera, as centenas de cerejeiras doadas pelo governo japonês no início do século 20 florescem com uma cor rosa suave. Já no outono as árvores ficam amareladas e avermelhadas, antes de perderem as folhas.

As outras duas estações são mais desafiadoras. Construída em cima de um pântano, Washington tem verões quentes, úmidos e repletos de mosquitos. Os invernos invertem o problema, trazendo temperaturas abaixo de zero e nevascas, interrompendo com isso os serviços públicos.

DIA 1

Para a largada desta viagem de três dias, comece com um café da manhã no tradicional e suntuoso Old Ebbitt Grill (675 15th Street NW). Aberto em 1856, é considerado o restaurante mais antigo da cidade, palco de alguns de seus conchavos políticos. Por tudo isso, prepare-se para a fila e para o preço. As panquecas, bem servidas, saem por cerca de R$ 100.

Na sequência, caminhe um pouco até a atração mais óbvia: a Casa Branca (1600 Pennsylvania Avenue NW). A construção foi iniciada em 1792 e finalizada em 1800. É a casa e escritório do presidente dos Estados Unidos -cargo ocupado hoje pelo republicano Donald Trump.

No entanto, vá com poucas expectativas. A maioria dos turistas se frustra com o tamanho modesto. Não há muito o que fazer, além de olhar por entre as grades por alguns minutos. Fique atento também aos protestos nos arredores, que são sempre um bom termômetro da política local.

Outra breve caminhada leva até o National Mall, um agradável parque de mais de três quilômetros cercados por museus e monumentos. Os museus, porém, vão ficar para outro dia. Concentre-se agora nos monumentos, a começar pelo Lincoln Memorial e seu espelho d'água.

Trata-se de um monumento em estilo neoclássico com uma enorme estátua do presidente Abraham Lincoln (1809-1865) com vista para todo o parque. Foi ali que, em 1963, Martin Luther King Jr proferiu seu famoso discurso "Eu Tenho um Sonho", sobre o direito civil dos negros.

Feita essa introdução à cultura política americana, caminhe para o bairro de Chinatown, próximo dali, e almoce em um dos diversos restaurantes do chefe espanhol José Andrés. É um dos queridinhos da gastronomia e da política local -com alguns dos endereços mais saborosos também.

Uma boa opção é o Zaytinya (701 9th Street NW), que mistura comida espanhola com árabe e grega. São populares também o mexicano Oyamel (401 7th Street NW) e o peruano-asiático China Chilcano (418 7th Street NW). Para algo mais espanhol mesmo, tente o Jaleo (480 7th Street NW).

De volta ao Mall, vá desta vez até o Washington Monument, nome dado ao simpático obelisco da cidade. Era a construção mais alta do mundo quando foi finalizada em 1888, até ser ultrapassada pela Torre Eiffel no ano seguinte. Com agendamento, é possível ir de elevador até o topo.

Aproveite para andar mais um pouco pelo parque -haja perna- e conhecer o Capitólio, a sede do Legislativo americano (101 Independence Avenue). A construção data de 1800. O destaque é a Biblioteca do Congresso, uma das maiores e mais celebradas do mundo.

Para o jantar, se quiser algo bastante típico, pegue o metrô ou o ônibus até o Ben's Chili Bowl (1213 U Street NW). Aberto em 1958, este é o cachorro-quente mais famoso da cidade, provado por presidentes americanos e outras celebridades -como atestam as fotos nas paredes. Custa cerca de R$ 50.

DIA 2

O segundo dia começa no bairro de Georgetown, conhecido por suas casinhas dos séculos 18 e 19. Tome café da manhã no libanês Yellow (1524 Wisconsin Avenue NW), uma das criações mais recentes da cidade. Prove o croissant de zátar e coalhada seca, uma ótima invenção.

Dali, caminhe até o campus da Universidade Georgetown, de 1789, a mais antiga da capital (3700 O Street NW). A construção lembra as antigas faculdades europeias. O filme "O Exorcista" (1973) foi gravado no campus -procure a escadaria da cena final (3600 Prospect Street NW).

Faça compras pelo bairro, se quiser, e depois volte para a área mais central da cidade. A dica é almoçar no restaurante francês Le Diplomate (1601 14th Street NW). É caro, mas vale o investimento. Para reduzir a facada, o segredo é pedir o hambúrguer (e, ainda assim, sai por R$ 160).

Descanse e, reduzindo o ritmo, caminhe até o bairro de Adams Morgan, repleto de bares, restaurantes e lojas. Termine o dia no Her Diner (2004 18th Street NW), um típico "diner" americano. Em algumas noites, há shows de drag queens. O prato típico é o rocambole de carne (R$ 110).

DIA 3

Dedique o último dia para os museus. Tome um café da manhã simples perto das suas acomodações e parta para o Portrait Gallery (800 G Street NW), especializado em retratos. Estão ali os retratos de quase todos os presidentes americanos, incluindo o de Barack Obama, sendo o destaque.

Caminhe ao Mall e por fim se esbalde nos museus. Como são muitos, você vai ter de tomar duras decisões. Considere o National Museum of African American History and Culture, com enfoque na população afro-americana. Para quem tem criança, a boa é o National History Museum.

Já para quem é das artes, a prioridade deve ser o National Gallery of Art, onde está o único Leonardo da Vinci das Américas. O Hirshhorn, por outro lado, se concentra nas obras contemporâneas -havia inclusive uma mostra sobre os artistas brasileiros Os Gêmeos até recentemente.

Para não perder tempo, almoce em um dos museus mesmo. Quando estiver exausto de tanto conhecimento, busque algum restaurante do seu agrado. Duas sugestões entre tantas opções são o geórgio Supra (1205 11th Street NW) e o etíope Dukem (1118 U Street NW), queridos pelos locais.

Para quem se entusiasmou com o roteiro, porém, um alerta: o governo do republicano Donald Trump vem dificultando e encarecendo a emissão de vistos, além de perseguir imigrantes em situação irregular. Na atual conjuntura, é recomendado se informar antes de embarcar para os Estados Unidos.

VEJA OS ENDEREÇOS

- Old Ebbitt Grill - 675 15th Street NW

- Casa Branca - 1600 Pennsylvania Avenue NW

- Lincoln Memorial - 2 Lincoln Memorial Circle NW

- Zaytinya - 701 9th Street NW

- Oyamel - 401 7th Street NW

- China Chilcano - 418 7th Street NW

- Jaleo - 480 7th Street NW

- Washington Monument - 2 15th Street NW

- Capitólio - 1 First Street SE

- Ben's Chilli Bowl - 1213 U Street NW

- Yellow - 1524 Wisconsin Avenue NW

- Universidade Georgetown - 3700 O Street NW

- Escadaria do Exorcista - 3600 Prospect Street NW

- Her Diner - 2004 18th Street NW

- Portrait Gallery - 800 G Street NW

- Supra - 1205 11th Street NW

- Dukem - 1118 U Street NW