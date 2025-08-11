Boicote aos EUA: país vive a pior crise no turismo desde a pandemia

Circulam nas redes sociais postagens que mostram a então badalada cidade de Las Vegas "vazia" e de que cassinos estão com "portas fechadas". As publicações no X ( antigo Twitter), em tom alarmante, trazem relatos como os de turistas e locais, que apontam para a queda de visitantes na cidade que nunca dormia.



EUA hostil: Trump afugenta visitantes e o turismo no país despenca





Um usuário do X, por exemplo, destacou a ausência de tráfego na Strip, a principal avenida, em pleno feriado de 4 de Julho, algo incomum para a cidade. Outros mencionam cassinos com uma atmosfera menos vibrante, especialmente durante eventos que costumam ser lotados. O turismo caiu significativamente em 2025, com cassinos menos movimentados e ruas mais calmas, especialmente fora dos fins de semana.







Gringo mostrando que Las Vegas morreu. Até no feriado de 4 de julho a cidade estava vazia.

Os turistas estão evitando viajar para os EUA de Trump. pic.twitter.com/I69pmMZ02l — Rê (@crushdobbb20) August 4, 2025

Segundo a Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), o número de visitantes caiu 11,3% em junho de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, e a ocupação hoteleira caiu 6,5%. O tráfego de passageiros no Aeroporto Internacional Harry Reid também diminuiu 4,1% no acumulado do ano, com uma queda de 19,6% no tráfego internacional entre janeiro e fevereiro de 2025.

It’s so obvious that Tourism is down drastically all over the Country and by looking at how empty LasVegas is lately! ???????????????????????????? pic.twitter.com/8y6VrZfH1z — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) July 30, 2025







Efeito Trump







Os Estados Unidos, outrora um ímã global para turistas, enfrentam em 2025 uma crise sem precedentes no setor de turismo internacional, a mais grave desde a pandemia. Com quedas de até 11,6% nas chegadas de visitantes estrangeiros em março deste ano, comparado ao mesmo período de 2024, o país assiste a uma debandada de turistas que ameaça não apenas a economia, mas sua própria imagem global.

As causas são claras: políticas migratórias severas, tensões geopolíticas alimentadas por retórica protecionista e a ausência de uma estratégia nacional para atrair visitantes. O resultado? Uma perda projetada de até US$ 90 bilhões em impacto econômico, equivalente a 0,3% do PIB, e um setor que clama por socorro.

No cerne da crise está a política migratória do governo de Donald Trump, retomada com vigor em 2025. A imposição de restrições mais rígidas para vistos, aliada a detenções arbitrárias em aeroportos, criou um ambiente hostil para visitantes. Turistas de países como México, Brasil, Índia e nações europeias relatam medo de humilhações ou deportações. "Por que arriscar uma viagem onde posso ser tratado como criminoso?", questionou um turista britânico em um fórum online. A queda nas chegadas reflete esse sentimento: -15% do Reino Unido, -28% da Alemanha e até -33% de países como Equador e República Dominicana.

A retórica de Trump, que inclui ameaças de tarifas comerciais e provocações como sugerir que o Canadá deveria ser o "51º estado", intensificou o problema. Governos de aliados tradicionais, como Canadá, Reino Unido e Alemanha, emitiram alertas de viagem, enquanto boicotes a destinos e produtos americanos ganham força. O Canadá, maior emissor de turistas aos EUA, registrou uma queda alarmante de 70% nas reservas de voos até setembro de 2025, com viagens terrestres caindo 23% e aéreas 13% em fevereiro. Essa rejeição não é apenas econômica, mas simbólica: os EUA estão se isolando do mundo.

Números que falam por si

Quando se fala em Las Vegas, as pessoas lembram logo de cassinos. Mas, curiosamente, a cidade também é um dos destinos mais populares do mundo para casamentos, com dezenas de capelas que oferecem cerimônias rápidas e temáticas. Rudi Nockewel por Pixabay Havia até casamentos com sósia de Elvis Presley, em capelas especializadas, que ofereciam variedade de pacotes, entre US$ 350 e US$ 1.000. reprodução youtube Mas a empresa Authentic Brands Group, que detinha os direitos de imagem do Rei do Rock, decidiu proibir o uso da figura do artista para fins comerciais e jogou água no chope dos noivos que estavam com a 'má intenção'. wikimedia commons/MGM Foi em Las Vegas, por sinal, que um casal acabou conseguindo a cantora Adele como 'madrinha' durante um show. A influenciadora Gabi Alvarenga e seu noivo Gui Marangon ainda vestiam o as roupas do casamento, o que chamou a atenção da cantora. Arquivo Pessoal Adele então interrompeu seu show para perguntar de onde era o casal. Gabi respondeu "Brasil", deixando a cantora animada. Foi então que o noivo teve a ousadia de perguntar se ela gostaria de ser a madrinha deles Reprodução de vídeo G1 “Eu adoraria ser madrinha a vocês”, respondeu a cantora, para a surpresa dos brasileiros. Não satisfeita, Adele ainda pegou o buquê e começou a cantar a marcha nupcial no palco. Reprodução de vídeo G1 Cidade de surpresas, Las Vegas fica no estado de Nevada, no deserto de Mojave, no sudoeste dos Estados Unidos. É conhecida como a "Cidade do Pecado" pelas atrações turísticas para o entretenimento adulto, com cassinos, shows, restaurantes e bares. Imagem de 12019 por Pixabay Las Vegas foi fundada em 1905, como um posto avançado de correios. No entanto, seu crescimento se deu a partir da década de 1930, quando a legalização dos jogos de azar e a construção da represa Hoover impulsionaram o turismo. Annj AD Unsplash Atualmente, Las Vegas é uma das cidades mais visitadas do mundo, recebendo mais de 40 milhões de turistas por ano. São visitantes de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. Imagem de elletsuei por Pixabay Não há voos diretos do Brasil para Las Vegas, mas quem deseja visitar a cidade pode fazer conexões em hubs internacionais em Miami (foto), Dallas ou Houston?. flickr - Sharon Hahn Darlin A cidade de Las Vegas é dividida em duas partes: o centro, onde estão localizados os principais cassinos e atrações turísticas, e a Strip, uma avenida de 6,7 km de extensão que abriga alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo. Imagem de 12019 por Pixabay Entre eles, o hotel Wynn Las Vegas, que combina design moderno com opulência, oferecendo quartos espaçosos e impecavelmente decorados, dois spas premiados com cinco estrelas pela Forbes, um campo de golfe, piscinas com cabanas luxuosas e restaurantes liderados por chefs renomados. Também tem boutiques de grifes como Chanel e Louis Vuitton. Almc1217 - wikimedia commons Outro hotel muito famoso e sofisticado é o Bellagio, que tem uma atmosfera inspirada em vilas italianas, com um lago artificial, fonte 'dançante' e jardins botânicos internos que mudam conforme as estações. Divulgação O hotel é conhecido também por restaurantes premiados, um cassino elegant e e uma galeria de arte de alto padrão. A infraestrutura é planejada para impressionar com luxo e entretenimento em grande escala?. - Divulgação O Venetian, com uma réplica de Veneza dentro do hotel, e o Luxor, que tem um formato de pirâmide egípcia, são outros dos hotéis famosos da cidade. wikimedia commons Stevenliuyi Além das atrações turísticas, Las Vegas também é um importante centro de negócios e comércio. A cidade abriga a sede de várias empresas, como a Caesars Entertainment e a MGM Resorts International. Imagem de Mike por Pixabay Tanto luxo - associado ao ambiente de cassinos - vem sendo explorado também no cinema. "Cassino", de 1995, dirigido por Martin Scorsese, mergulha na vida de Sam Rothstein, um gerente de cassino, explorando os bastidores do crime organizado e as complexas dinâmicas do mundo dos cassinos em Las Vegas na década de 1970. Divulgação "Onze Homens e um Segredo", de 2001, é um thriller sobre um grupo de ladrões liderados por Danny Ocean, que planejam um assalto audacioso a três dos maiores cassinos de Las Vegas. O filme captura a elegância e o glamour da cidade Divulgação "Se Beber, Não Case!" , de 2009, é uma comédia que acompanha um grupo de amigos que viaja a Las Vegas para uma despedida de solteiro. Após uma noite de excessos, eles acordam sem lembranças do que aconteceu e precisam juntar as peças para encontrar o noivo desaparecido. E há muitos outros filmes ambientados em Las Vegas. Divulgação Mas Las Vegas também oferece acesso a paisagens naturais deslumbrantes, com espaços verdes que são procurados para passeio, relaxamento ou aventura. Imagem de George por Pixabay O Red Rock Canyon fica a cerca de 27 km da cidade. O parque estadual é perfeito para trilhas, escalada e passeios cênicos, com formações rochosas vermelhas icônicas e vistas espetaculares? Wilson44691 wikimedia commons O Lake Mead está situado a 40 minutos de carro de Las Vegas. É o maior lago artificial dos EUA. É uma área de recreação popular para esportes aquáticos, como caiaque, pesca e passeios de barco, além de trilhas ao redor de suas margen Lake Mead NRA Public Affairs wikimedia commons O Springs Preserve é um centro ecológico localizado dentro da cidade, e que inclui jardins botânicos, trilhas e exposições sobre a história natural da região do deserto de Mojav Stan Shebs wikimedia commons Voltar Próximo

Os dados são devastadores. Cada 1% de queda nos gastos de turistas internacionais custa US$ 1,8 bilhão por ano. Em 2025, o setor projeta perdas de US$12 a US$12,5 bilhões em receitas diretas, com gastos caindo de US$ 181 bilhões em 2024 para cerca de US$ 169 bilhões, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Regiões como Nova York esperam 800 mil visitantes a menos, enquanto Las Vegas prevê uma redução de 5% na arrecadação hoteleira. No Nordeste, as tarifas de hotéis despencaram 11%, refletindo a fuga de turistas, especialmente canadenses.

Um fracasso estratégico

A crise não é apenas produto de políticas isolacionistas, mas da falta de visão. Geoff Freeman, presidente da U.S. Travel Association, lamentou a ausência de uma estratégia nacional para promover os EUA como destino turístico. Enquanto países como Canadá e México capitalizam a desilusão com os EUA, atraindo turistas com políticas acolhedoras, os EUA parecem contentes em alienar seu mercado. O fortalecimento do dólar, que encarece viagens, só agrava o quadro, tornando destinos concorrentes mais atraentes.

Um futuro incerto

Eventos como a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo de 2026 poderiam ser a tábua de salvação do setor, mas o sucesso depende de uma mudança radical de postura. Sem facilitar a entrada de visitantes e abandonar a retórica divisiva, os EUA arriscam transformar essas oportunidades em novos fiascos. A crise atual não é apenas econômica, mas um reflexo de um país que, em nome do protecionismo, está fechando as portas para o mundo. Enquanto turistas redirecionam seus planos para outros destinos, os EUA pagam o preço de sua própria intolerância – um preço que, em 2025, já é alto demais.







Causas da Crise no Turismo nos EUA

Políticas migratórias rígidas:As políticas do governo de Donald Trump, implementadas a partir de 2025, incluindo restrições mais duras na entrada de estrangeiros, aumento nos custos e atrasos no processamento de vistos, têm desencorajado turistas. Há relatos de detenções de visitantes em aeroportos, criando temor de deportação ou problemas na imigração, especialmente para viajantes de países como México, Brasil, Índia e nações europeias.

Tensões geopolíticas e disputas comerciais:A retórica protecionista e ameaças de tarifas comerciais, especialmente contra aliados como Canadá, México e países europeus, geraram uma percepção negativa dos EUA como destino. Comentários de Trump sugerindo, por exemplo, que o Canadá deveria se tornar o "51º estado" levaram a boicotes e alertas de viagem emitidos por governos como Canadá, Reino Unido, Alemanha e Irlanda.

Fortalecimento do Dólar:O dólar forte encarece viagens para turistas estrangeiros, reduzindo a competitividade dos EUA em comparação com destinos como Canadá e México, que se beneficiam do deslocamento de turistas.

Falta de estratégia nacional de atração:A ausência de um plano coordenado para promover os EUA como destino turístico global foi destacada por especialistas, como Geoff Freeman, da U.S. Travel Association. Isso agrava a perda de mercado para outros países que adotam estratégias mais acolhedoras.

Incerteza econômica e boicotes:Incerteza econômica global, aliada a boicotes a produtos e serviços americanos (como relatado por um turista canadense que cancelou viagens e assinaturas de serviços dos EUA), contribui para a queda na demanda.





