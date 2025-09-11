De Manaus à Minas: macaquinho voa de avião em transporte solidário gratuito

Um macaco embarcou em uma jornada de esperança a bordo do Avião Solidário da LATAM nessa quarta-feira (10/09). Um filhote da espécie Parauacu (Pithecia Pithecia), que caiu de uma árvore em Manaus (AM), foi transportado com segurança para o Criadouro Conservacionista Santuário da Onça Pintada, na Comunidade Quilombola do Capão, em Presidente Juscelino (MG). Este local é referência em conservação de primatas ameaçados, com inúmeras espécies no projeto.

A viagem, realizada de Manaus ao aeroporto de Confins, com escala em Guarulhos, reduziu o tempo de transporte do animal de até três dias por via terrestre para pouco mais de 5 horas de voo, garantindo mais conforto e segurança ao macaco. No santuário, ele receberá cuidados especializados e terá um ambiente seguro que contribui para a preservação das espécies.

O filhote macho de macaco Parauacu foi encontrado com apenas 325 gramas por uma moradora de Manaus em março deste ano, após ter caído da mãe. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais (Cetas/IBAMA), na capital amazonense.

Agora, encontrará um novo lar no Criadouro Conservacionista Santuário da Onça Pintada, reconhecido por oferecer um ambiente seguro e acolhedor para primatas resgatados, sendo exemplo de local de fauna com práticas de conservação e bem-estar animal.

Solidariedade no ar



O Avião Solidário da LATAM opera há 13 anos, transportando gratuitamente animais e cargas essenciais para emergências, projetos ambientais e de saúde em toda a América do Sul. Até hoje, o programa já ajudou no transporte de mais de 4,6 mil animais e 868 toneladas de cargas. Durante a pandemia, foi essencial na distribuição de 282 milhões de vacinas em todo o Brasil. Em 2024, apoiou vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, levando mais de 200 toneladas de doações e 130 voluntários entre médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros.

Mais do que transporte, o programa conecta vidas e reforça o compromisso da LATAM com a solidariedade, a conservação ambiental e a transformação social. Atualmente, mantém parcerias com instituições como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se, SOS Mata Atlântica, AZAB, Alto Arapiuns e ASBRAD.