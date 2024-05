Nesta terça-feira (21/5), as companhias aéreas Azul e Latam anunciaram que os voos com destino base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, serão iniciados na próxima semana. A Latam já começa a operar em 27 de maio, enquanto a Azul anunciou seu voo inaugural para 1º de junho, com a possibilidade de antecipação da data.

A venda de bilhetes já foi liberada pela Azul, conforme comunicado emitido pela companhia no início da tarde de hoje. Já a Latam informou, que em breve, as passagens estarão disponíveis para compra. As novas operações aéreas representam 18 novos voos, além dos 116 voos semanais anunciados na primeira fase do plano de aviação emergencial na região. Com o novo anúncio, ao todo serão 134 voos para o acesso ao RS.

A Azul oferecerá voos com aeronaves Embraer E1-195, com capacidade para 118 passageiros, saindo de Viracopos às 8h15 e chegando em Canoas às 10h. No retorno, a partida de Canoas será às 11h30, com chegada em Viracopos às 13h15. Já a Latam terá voos operados com aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 176 passageiros. A companhia aérea não divulgou os horários de partida dos voos nos três aeroportos mencionados.

Região Metropolitana

A base aérea de Canoas, distante 70 quilômetros de Porto Alegre, terá permissão para operar os voos comerciais, conforme autorização concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A medida tem como objetivo fornecer uma alternativa para passageiros rumo a capital gaúcha, uma vez que o Aeroporto Internacional Salgado Filho permanece fechado devido aos danos causados pelas enchentes, sem previsão de reabertura.

Confira a malha aérea emergencial:



Aeroporto de Caxias do Sul: 39 voos semanais

Aeroporto de Santo Ângelo: 6 voos semanais

Aeroporto de Passo Fundo: 21 voos semanais

Aeroporto de Pelotas: 6 voos semanais

Aeroporto de Santa Maria: 3 voos semanais

Aeroporto de Uruguaiana: 3 voos semanais

Aeroporto de Florianópolis: 14 voos semanais

Aeroporto de Jaguaruna: 7 voos semanais

Base Aérea de Canoas: 35 voos semanais

Voos da Azul

Vale destacar que, desde o mês passado, a companhia Azul reforçou sua operação com voos extras para aeroportos alternativos no estado: Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana, com saídas de Viracopos e Curitiba.

Para essas operações, o local de embarque e desembarque será o ParkCanoas Shopping, que servirá como base para atendimento dos Clientes. Com isso, a Azul orienta que os clientes se apresentem no local com antecedência de 3 horas ao horário da decolagem, já que o check-in será encerrado 90 minutos antes das partidas dos voos.

“Com uma frota diversificada e flexível, a Azul é capaz de adaptar suas operações em situações complexas, como a que estamos vivendo atualmente na Região Sul. Atualmente, o foco está em estabelecer soluções de conectividade que garantam o acesso ao transporte aéreo para os Clientes no Rio Grande do Sul. Queremos minimizar os transtornos e assegurar que as necessidades de viagem dos gaúchos sejam atendidas de alguma forma,” afirmou Fábio Campos, Diretor de Relações Institucionais da Azul.

Doações

Além de ajustar sua malha aérea, a Azul atuou na ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Desde o início das operações de auxílio, a companhia encabeçou movimento de arrecadação que chegou a receber e transportar mais de 2.6 mil toneladas de doações. Desse total, quase 2 mil toneladas já foram enviadas por meio de sua malha aérea, rodovias e pelo mar, com apoio de parceiros e da Marinha do Brasil, para garantir que os donativos chegassem rapidamente aos necessitados. A companhia continuará a enviar donativos por meio dos novos voos para Canoas, nos compartimentos de carga da aeronave.

Para dar continuidade ao suporte às comunidades afetadas, a Azul criou um Fundo Social Humanitário, que será utilizado para prestar apoio às pessoas impactadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul e para futuras crises. As doações podem ser feitas via transação bancária (Banco Itaú, Ag. 0910, C/C 0099704-8, Associação Voar, CNPJ 35094152/0001-85).