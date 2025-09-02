Já pensou em ter seu próprio cantinho de frente para o paraíso?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Localizado a aproximadamente 9 quilômetros do centro de Porto de Galinhas, Muro Alto é um cenário que mistura tranquilidade e imponência. O nome não é por acaso: uma imensa barreira de recifes se estende por cerca de três quilômetros, formando uma espécie de muro natural que protege a faixa de areia e cria piscinas de águas mornas e transparentes.



O mar, quase sem ondas, adquire tons que variam do verde-claro ao azul-turquesa, refletindo o sol forte do Nordeste. Nos momentos de maré baixa, é possível caminhar longas distâncias dentro d’água sem que o nível ultrapasse a cintura. O ambiente convida ao banho demorado, às caminhadas à beira-mar e também à contemplação.

O som predominante não é o das ondas fortes batendo, mas o leve murmúrio da água encontrando a barreira de corais, criando uma atmosfera de calma que contrasta com o movimento dos resorts e condomínios que se espalham pela região.

É nesse cenário que se encontra o Porto Alto Resort , uma das mais recentes apostas do GAV Resorts no Nordeste. A arquitetura foi projetada para se integrar à paisagem: os prédios de linhas modernas são intercalados por jardins tropicais que levam os hóspedes até a praia. As fachadas claras, em tons de bege e branco, refletem a luz intensa do sol, enquanto os detalhes em madeira lembram as construções praianas. À noite, a iluminação destaca as piscinas, o verde das palmeiras e o balanço suave das plantas tropicais, criando um clima intimista.

Conforto em cada detalhe

No Porto Alto Resort você pode escolher: nadar na Praia de Muro Alto ou ficar nas piscinas de águas mornas Nara Ferreira/EM

O empreendimento segue a proposta de oferecer não apenas hospedagem, mas uma experiência de bem-estar. Os apartamentos são amplos, com grandes varandas que permitem ver tanto o mar quanto a área verde interna. O mobiliário mistura conforto e rusticidade. No interior, o ar-condicionado mantém a temperatura agradável, mas muitos preferem deixar as portas abertas para sentir a brisa constante que sopra de Muro Alto.

As piscinas são um espetáculo à parte, funcionando das 8h Às 22h, algumas se estendem em grandes formatos sinuosos, lembrando o próprio desenho do mar. Há ainda áreas pensadas para as crianças, com toboáguas e brinquedos aquáticos. Os bares molhados oferecem drinques tropicais, desde a clássica caipirinha de frutas locais até coquetéis mais elaborados. O colorido dos copos, sempre decorados com fatias de abacaxi, rodelas de laranja ou folhas de hortelã, contrasta com o azul intenso da água das piscinas.

Vale o destaque para a gestão hoteleira, sem ela não há o conforto de alta qualidade. O alto padrão no lazer, gastronomia e entretenimento também cerca a limpeza dos quartos, o atendimento 24h nos quartos, o carinho em servir e atender. Para isso, são 290 colaboradores, sendo 40 camareiras, 70 na organização e 72 na governança. A mão de obra da região atua na manutenção constante e na excelência da hospitalidade.

Lazer e bem-estar para todos

O resort oferece uma estrutura completa de lazer. Além das piscinas e do acesso à praia de Muro Alto, há um spa que aposta em terapias que misturam técnicas orientais e ingredientes locais, como massagens com óleos e esfoliações com ingredientes naturais. O espaço é silencioso, com aromas suaves de lavanda e música ambiente que lembra sons da natureza. A sensação é de desligamento completo do ritmo acelerado do cotidiano.

Para os pais de pets, nada de deixar os animais de estimação em casa, o resort possui um espaço de Dog Care, pago a parte, para que você e sua família curtam sem preocupação. Ao final da estadia, seu amigo ganha um banho gratuito para a volta para casa. O cuidado personalizado também se estende para a estética. O espaço possui salão de beleza, reservado antecipadamente, para lavagem, hidratação e outros cuidados.

Para quem quer se arriscar e sair do conforto, o resort disponibiliza quadra poliesportiva, academia equipada e esportes náuticos em parceria com empresas locais. Já as crianças encontram no espaço de atividades, um ambiente coberto para jogar pingue-pong, futebol de mesa. A equipe de entretenimento também atua com dinâmicas animadas para não deixar os pequenos parados. Aliás, prepare os fins de semana para shows ao vivo, sendo que o sábado tem muito samba na beira da piscina.

Gastronomia

Pescados frescos e frutos do mar fazem parte do cardápio do Ponto Alto Nara Ferreira/EM

A gastronomia é outro ponto que ganha destaque. O resort oferece desde restaurantes sofisticados até opções mais casuais, voltadas para famílias. O café da manhã é um verdadeiro convite à gula: tapiocas preparadas na hora, cuscuz nordestino, frutas frescas que variam do cajá-manga, passando pela melancia cortada em pedaços generosos. O aroma do café coado se mistura ao bolo de rolo e ao doce das geleias.

No almoço e jantar, a diversidade impressiona. Há desde pratos regionais, como a tradicional peixada pernambucana, até opções internacionais, como massas e risotos preparados em dias temáticos. À beira da piscina, a experiência é mais descontraída, com petiscos como camarões empanados e bolinhos de peixe servidos ainda quentes, acompanhados por cervejas geladas e sucos naturais. Mas não se acanhe, você pode pedir um hambúrguer com fritas, pizza e outros pratos enquanto pensa na próxima atividade.







Modelo de multipropriedade

No resort na Praia de Muro Alto, os multiproprietários têm acesso a toda a infraestrutura do hotel, incluindo piscinas, restaurantes, áreas de lazer e serviços Carlos Altman/EM

O Porto Alto Resort integra um modelo de negócio que tem ganhado espaço no Brasil nos últimos anos: a multipropriedade. Regulamentada por lei desde 2018, essa modalidade permite que várias pessoas sejam donas de um mesmo imóvel, cada uma com direito a utilizá-lo durante um período específico do ano. Na prática, é como dividir a posse de uma casa de veraneio, mas com todos os serviços de hotelaria e a estrutura de um resort.

A GAV Resorts iniciou sua história adotando esse sistema em 2014, quando lançou seu empreendimento inicial no Pará. Desde então, expandiu sua presença para diferentes regiões brasileiras, somando hoje empreendimentos no Norte, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Em todos eles, a proposta é a mesma: oferecer unidades compartilhadas que funcionam como uma segunda residência, mas sem a necessidade de arcar sozinho com os custos de aquisição e manutenção.

Em Muro Alto, por exemplo, o empreendimento conta com 395 apartamentos, mais de 27 mil metros quadrados - divididos em mais de 20 mil cotas de multipropriedade. Cada cota dá direito ao uso do imóvel por um período do calendário anual. Isso significa que, ao invés de manter uma residência de férias fechada na maior parte do tempo, o proprietário utiliza sua fração no período contratado e, quando não está presente, a unidade continua ativa, integrada à rotina de hospedagem do resort.





Esse modelo tem atraído tanto famílias em busca de um destino fixo para as férias quanto investidores interessados na valorização imobiliária. Além de utilizar a estrutura em períodos definidos, os multiproprietários podem incluir suas semanas em aluguéis ou até mesmo intercâmbio internacional, que permitem a troca por hospedagens em empreendimentos de outros países, um sistema já consolidado em redes de timeshare.

“Queremos democratizar o conforto. Pensamos nas famílias mais simples que querem curtir férias, aos empresários que veem o empreendimento como negócio. Além disso, nosso objetivo é criar memórias. Ver o resort com crianças, é a certeza de criar experiências que elas vão levar para a vida toda”, destaca Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resort.

A proposta se diferencia do sistema tradicional de hotelaria porque dá ao cliente a condição de co-proprietário do imóvel. Ou seja, não se trata apenas de uma reserva, mas de um título de propriedade que pode ser vendido ou alugado. Para quem prefere não aderir à multipropriedade, a hospedagem convencional continua disponível: o resort opera também como hotel, com reservas abertas ao público.

De acordo com a GAV, há atualmente 13 empreendimentos em funcionamento ou em fase de implantação no Brasil. No Nordeste, além do resort de Muro Alto, está em desenvolvimento o Porto Life 2, previsto para novembro deste ano, com quase mil apartamentos e espaços voltados à gastronomia e lazer.

O avanço desse modelo acompanha uma tendência global de turismo-imobiliário, que busca conciliar a experiência de hospedagem com a posse de uma fração do patrimônio. No caso de Muro Alto, os multiproprietários têm acesso a toda a infraestrutura do resort, incluindo piscinas, restaurantes, áreas de lazer e serviços, em um esquema que combina flexibilidade de uso com custos proporcionais ao tempo de estadia.

*A repórter viajou a convite do Porto Alto Resort