Haja coragem

Guia de montanhas-russas em Orlando: 30 atrações para todos os 'loucos'

Cada curva e loop intensifica a sensação de estar vivo, misturando medo, excitação e êxtase em uma experiência que faz o tempo parar

Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
01/09/2025 18:36 - atualizado em 01/09/2025 18:38

Epic Universe traz a novíssima Stardust Racers, uma montanha-russa dupla com trilhos paralelos
Epic Universe traz a novíssima Stardust Racers, uma montanha-russa dupla com trilhos paralelos

A adrenalina dispara, acelera o coração e deixa as mãos trêmulas, enquanto o corpo responde à velocidade e às forças G com uma mistura de tensão muscular e leveza. A respiração fica ofegante, e o cérebro libera endorfinas, criando uma onda de prazer que pode durar horas.

As subidas íngremes provocam um aperto no peito, e as quedas rápidas geram aquela sensação de "borboletas no estômago" devido à gravidade reduzida. Após a descida final, o corpo relaxa, mas a mente continua vibrando, repleta de memórias de uma aventura que mistura risco controlado com pura diversão, deixando você ansioso para repetir a dose.

Visitar um parque temático em Orlando, na Flórida, é uma explosão de adrenalina e alegria que desperta os sentidos. Ao entrar no parque, o coração já pulsa mais rápido com a visão das montanhas-russas imponentes, seus trilhos serpenteando contra o céu vibrante. A expectativa cresce enquanto você se aproxima da atração, ouvindo os gritos de emoção ecoando e sentindo o cheiro doce de pipoca misturado com a brisa quente.

Ao subir no brinquedo, a ansiedade se transforma em euforia: a primeira queda é um choque de liberdade, com o vento batendo no rosto e o estômago parecendo flutuar. Cada curva e loop intensifica a sensação de estar vivo, misturando medo, excitação e êxtase em uma experiência que faz o tempo parar. Os efeitos no corpo são imediatos e intensos.

Orlando, cidade reconhecida como a capital mundial dos parques temáticos, abriga mais de 30 montanhas-russas únicas distribuídas entre os complexos Walt Disney World® Resort, Universal Orlando Resort, SeaWorld® Orlando, LEGOLAND® Florida Resort e Fun Spot America.

Essa variedade de atrações vai desde opções leves para crianças e iniciantes a experiências radicais que desafiam até os mais corajosos, combinando temáticas envolventes, trilhas sonoras personalizadas, cenários imersivos, lançamentos verticais, loopings e efeitos especiais. Confira abaixo uma seleção de destaques organizada por nível de intensidade.

Para famílias e iniciantes

Para quem está começando ou viaja com crianças pequenas, Orlando oferece aventuras em trilhos suaves como na LEGOLAND
Para quem está começando ou viaja com crianças pequenas, Orlando oferece aventuras em trilhos suaves como na LEGOLAND

Para quem está começando ou viaja com crianças pequenas, Orlando oferece aventuras em trilhos suaves, coloridos e repletos de histórias envolventes. No Magic Kingdom®, The Barnstormer Featuring the Great Goofini convida os visitantes a sobrevoar o Storybook Circus em uma jornada rápida e divertida ao lado do personagem Pateta, enquanto a Seven Dwarfs Mine Train proporciona uma aventura pela mina dos Sete Anões.

No Peppa Pig Theme Park, a Daddy Pig’s Roller Coaster é ideal para os fãs da personagem do desenho animado, e no Universal Studios Florida, a nova Trolls Trollercoaster encanta com seus cenários vibrantes e jornada tranquila. Outras boas escolhas para essa faixa etária incluem Flight of the Hippogriff™, com vista para o castelo de Hogwarts, Super Grover’s Box Car Derby, na Sesame Street Land do SeaWorld, e The Draglon, que percorre um castelo encantado na LEGOLAND® Florida.

Emoção moderada

No Universal Orlando Resort, a Jurassic World VelociCoaster entrega uma das experiências mais intensas, combinando velocidade de até 113 quilômetros por hora
No Universal Orlando Resort, a Jurassic World VelociCoaster entrega uma das experiências mais intensas, combinando velocidade de até 113 quilômetros por hora

À medida que o nível de intensidade aumenta, surgem opções com mais velocidade, curvas acentuadas e elementos temáticos mais complexos, ainda assim acessíveis para famílias com crianças maiores ou para quem quer uma dose controlada de emoção. No EPCOT®, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind a montanha-russa combina lançamento reverso, rotação de assentos e uma trilha sonora épica para entregar uma das experiências mais imersivas dos parques. Aventura e narrativa também se destacam em atrações como Harry Potter and the Escape From Gringotts™, que mistura trilho físico com simulador e efeitos especiais, e Mine-Cart Madness™, inspirada no universo de Donkey Kong. No SeaWorld, o Penguin Trek oferece uma jornada ártica com velocidade de até 70 km/h que termina em um habitat real de pinguins, enquanto Journey to Atlantis alterna trechos de passeio aquático com quedas inesperadas.

A ambientação fantástica também marca presença entre as atrações de emoção moderada. No novo Epic Universe, a Hiccup’s Wing Gliders simula um voo panorâmico sobre a Ilha de Berk, ao lado dos personagens da franquia Como Treinar o Seu Dragão, enquanto a Curse of the Werewolf leva os visitantes por uma floresta sombria e cheia de surpresas, em uma montanha-russa giratória com percurso imprevisível.

Outros destaques que equilibram diversão e leve adrenalina incluem a Slinky Dog Dash, que percorre o quintal do Andy, de ‘Toy Story’, em curvas suaves e contínuas, e a Freedom Flyer, no Fun Spot Orlando, com assentos suspensos e um trajeto mais ágil. No LEGOLAND®, a Coastersaurus atravessa uma selva jurássica habitada por dinossauros de LEGO em tamanho real. Já no Magic Kingdom®, a clássica Space Mountain® continua como uma das experiências mais amadas da Disney, com seu trajeto no escuro que simula uma jornada pelo espaço.

Para fãs de adrenalina

The Incredible Hulk Coaster®, com sete loopings consecutivos
The Incredible Hulk Coaster®, com sete loopings consecutivos

Para quem busca intensidade total, Orlando não decepciona. Com lançamentos potentes, manobras de cabeça para baixo, quedas em ângulos extremos e design inovador, a cidade abriga algumas das montanhas-russas mais radicais do mundo. A Mako® se destaca como a mais alta e veloz, atingindo 61 metros de altura e até 117 quilômetros por hora.

A Pipeline: The Surf Coaster aposta em uma proposta inédita, permitindo que os passageiros enfrentem o percurso em pé, em uma experiência que simula a sensação de surfar. Com sete loopings e assentos sem apoio nos pés, a Kraken® proporciona uma jornada intensa do início ao fim, enquanto a Manta® inclina o corpo dos visitantes para baixo em uma simulação de voo de arraia. Todas garantem experiências únicas que colocam o parque entre os favoritos dos fãs de adrenalina.

No Universal Orlando Resort, a Jurassic World VelociCoaster entrega uma das experiências mais intensas, combinando velocidade de até 113 quilômetros por hora, quatro giros completos e quedas em ângulos de até 80 graus. Outra veterana que continua impressionando é a The Incredible Hulk Coaster®, com lançamento instantâneo e sete loopings consecutivos que mantêm o ritmo elevado do início ao fim.

Fechando esse conjunto de atrações intensas, a Revenge of the Mummy, localizada no Universal Studios Florida, combina escuridão total, efeitos de fogo e narrativa imersiva para transformar uma simples montanha-russa indoor em uma fuga digna das telonas.

Na Disney, a futurista TRON Lightcycle / Run transforma os visitantes em corredores digitais em motos luminosas, com aceleração potente e design imersivo. Outra favorita do público é a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure™, que mistura narração ao vivo, criaturas mágicas e sete lançamentos diferentes.

Fora dos grandes complexos, o Fun Spot oferece a Mine Blower Coaster, única montanha-russa de madeira da Flórida com giro 360°, e a clássica White Lightning, que garante bastante airtime com sua estrutura tradicional.

Fechando a lista, o Epic Universe traz a novíssima Stardust Racers, uma montanha-russa dupla com trilhos paralelos, lançamentos sincronizados e um elemento inédito: o “Celestial Spin”, um cruzamento invertido entre os dois trens.

Com todas essas opções, Orlando reafirma sua posição não apenas como a capital mundial dos parques temáticos, mas também como o destino perfeito para quem leva montanhas-russas a sério.

Para mais informações sobre as excelentes opções de hotéis e resorts de Orlando, acesse www.VisitOrlando.com.

