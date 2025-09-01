Guia de montanhas-russas em Orlando: 30 atrações para todos os 'loucos'

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A adrenalina dispara, acelera o coração e deixa as mãos trêmulas, enquanto o corpo responde à velocidade e às forças G com uma mistura de tensão muscular e leveza. A respiração fica ofegante, e o cérebro libera endorfinas, criando uma onda de prazer que pode durar horas.

As subidas íngremes provocam um aperto no peito, e as quedas rápidas geram aquela sensação de "borboletas no estômago" devido à gravidade reduzida. Após a descida final, o corpo relaxa, mas a mente continua vibrando, repleta de memórias de uma aventura que mistura risco controlado com pura diversão, deixando você ansioso para repetir a dose.

Visitar um parque temático em Orlando, na Flórida, é uma explosão de adrenalina e alegria que desperta os sentidos. Ao entrar no parque, o coração já pulsa mais rápido com a visão das montanhas-russas imponentes, seus trilhos serpenteando contra o céu vibrante. A expectativa cresce enquanto você se aproxima da atração, ouvindo os gritos de emoção ecoando e sentindo o cheiro doce de pipoca misturado com a brisa quente.

Ao subir no brinquedo, a ansiedade se transforma em euforia: a primeira queda é um choque de liberdade, com o vento batendo no rosto e o estômago parecendo flutuar. Cada curva e loop intensifica a sensação de estar vivo, misturando medo, excitação e êxtase em uma experiência que faz o tempo parar. Os efeitos no corpo são imediatos e intensos.

Orlando, cidade reconhecida como a capital mundial dos parques temáticos, abriga mais de 30 montanhas-russas únicas distribuídas entre os complexos Walt Disney World® Resort, Universal Orlando Resort, SeaWorld® Orlando, LEGOLAND® Florida Resort e Fun Spot America.



Essa variedade de atrações vai desde opções leves para crianças e iniciantes a experiências radicais que desafiam até os mais corajosos, combinando temáticas envolventes, trilhas sonoras personalizadas, cenários imersivos, lançamentos verticais, loopings e efeitos especiais. Confira abaixo uma seleção de destaques organizada por nível de intensidade.

Para famílias e iniciantes

Para quem está começando ou viaja com crianças pequenas, Orlando oferece aventuras em trilhos suaves como na LEGOLAND Visit Orlando/Divulgação

Para quem está começando ou viaja com crianças pequenas, Orlando oferece aventuras em trilhos suaves, coloridos e repletos de histórias envolventes. No Magic Kingdom®, The Barnstormer Featuring the Great Goofini convida os visitantes a sobrevoar o Storybook Circus em uma jornada rápida e divertida ao lado do personagem Pateta, enquanto a Seven Dwarfs Mine Train proporciona uma aventura pela mina dos Sete Anões.

No Peppa Pig Theme Park, a Daddy Pig’s Roller Coaster é ideal para os fãs da personagem do desenho animado, e no Universal Studios Florida, a nova Trolls Trollercoaster encanta com seus cenários vibrantes e jornada tranquila. Outras boas escolhas para essa faixa etária incluem Flight of the Hippogriff™, com vista para o castelo de Hogwarts, Super Grover’s Box Car Derby, na Sesame Street Land do SeaWorld, e The Draglon, que percorre um castelo encantado na LEGOLAND® Florida.

Emoção moderada

No Universal Orlando Resort, a Jurassic World VelociCoaster entrega uma das experiências mais intensas, combinando velocidade de até 113 quilômetros por hora Visit Orlando/Divulgação

À medida que o nível de intensidade aumenta, surgem opções com mais velocidade, curvas acentuadas e elementos temáticos mais complexos, ainda assim acessíveis para famílias com crianças maiores ou para quem quer uma dose controlada de emoção. No EPCOT®, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind a montanha-russa combina lançamento reverso, rotação de assentos e uma trilha sonora épica para entregar uma das experiências mais imersivas dos parques. Aventura e narrativa também se destacam em atrações como Harry Potter and the Escape From Gringotts™, que mistura trilho físico com simulador e efeitos especiais, e Mine-Cart Madness™, inspirada no universo de Donkey Kong. No SeaWorld, o Penguin Trek oferece uma jornada ártica com velocidade de até 70 km/h que termina em um habitat real de pinguins, enquanto Journey to Atlantis alterna trechos de passeio aquático com quedas inesperadas.

A ambientação fantástica também marca presença entre as atrações de emoção moderada. No novo Epic Universe, a Hiccup’s Wing Gliders simula um voo panorâmico sobre a Ilha de Berk, ao lado dos personagens da franquia Como Treinar o Seu Dragão, enquanto a Curse of the Werewolf leva os visitantes por uma floresta sombria e cheia de surpresas, em uma montanha-russa giratória com percurso imprevisível.

Outros destaques que equilibram diversão e leve adrenalina incluem a Slinky Dog Dash, que percorre o quintal do Andy, de ‘Toy Story’, em curvas suaves e contínuas, e a Freedom Flyer, no Fun Spot Orlando, com assentos suspensos e um trajeto mais ágil. No LEGOLAND®, a Coastersaurus atravessa uma selva jurássica habitada por dinossauros de LEGO em tamanho real. Já no Magic Kingdom®, a clássica Space Mountain® continua como uma das experiências mais amadas da Disney, com seu trajeto no escuro que simula uma jornada pelo espaço.

Para fãs de adrenalina

The Incredible Hulk Coaster®, com sete loopings consecutivos Visit Orlando/Divulgação

Para quem busca intensidade total, Orlando não decepciona. Com lançamentos potentes, manobras de cabeça para baixo, quedas em ângulos extremos e design inovador, a cidade abriga algumas das montanhas-russas mais radicais do mundo. A Mako® se destaca como a mais alta e veloz, atingindo 61 metros de altura e até 117 quilômetros por hora.

A Pipeline: The Surf Coaster aposta em uma proposta inédita, permitindo que os passageiros enfrentem o percurso em pé, em uma experiência que simula a sensação de surfar. Com sete loopings e assentos sem apoio nos pés, a Kraken® proporciona uma jornada intensa do início ao fim, enquanto a Manta® inclina o corpo dos visitantes para baixo em uma simulação de voo de arraia. Todas garantem experiências únicas que colocam o parque entre os favoritos dos fãs de adrenalina.

No Universal Orlando Resort, a Jurassic World VelociCoaster entrega uma das experiências mais intensas, combinando velocidade de até 113 quilômetros por hora, quatro giros completos e quedas em ângulos de até 80 graus. Outra veterana que continua impressionando é a The Incredible Hulk Coaster®, com lançamento instantâneo e sete loopings consecutivos que mantêm o ritmo elevado do início ao fim.

Fechando esse conjunto de atrações intensas, a Revenge of the Mummy, localizada no Universal Studios Florida, combina escuridão total, efeitos de fogo e narrativa imersiva para transformar uma simples montanha-russa indoor em uma fuga digna das telonas.

Na Disney, a futurista TRON Lightcycle / Run transforma os visitantes em corredores digitais em motos luminosas, com aceleração potente e design imersivo. Outra favorita do público é a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure™, que mistura narração ao vivo, criaturas mágicas e sete lançamentos diferentes.

Fora dos grandes complexos, o Fun Spot oferece a Mine Blower Coaster, única montanha-russa de madeira da Flórida com giro 360°, e a clássica White Lightning, que garante bastante airtime com sua estrutura tradicional.

Fechando a lista, o Epic Universe traz a novíssima Stardust Racers, uma montanha-russa dupla com trilhos paralelos, lançamentos sincronizados e um elemento inédito: o “Celestial Spin”, um cruzamento invertido entre os dois trens.

Com todas essas opções, Orlando reafirma sua posição não apenas como a capital mundial dos parques temáticos, mas também como o destino perfeito para quem leva montanhas-russas a sério.

Para mais informações sobre as excelentes opções de hotéis e resorts de Orlando, acesse www.VisitOrlando.com.