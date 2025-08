Quem já passou mal durante uma viagem de carro, ônibus ou van sabe o quanto o enjoo pode transformar um passeio em tortura. Em busca de alívio rápido, muita gente recorre a truques emergenciais e um dos mais comentados atualmente é o de cheirar álcool em gel para reduzir a náusea.

A ideia ganhou força como um “truque” de emergência, especialmente entre passageiros que não têm remédios por perto. No entanto, apesar de parecer funcionar para algumas pessoas em situações pontuais, especialistas alertam que cheirar álcool em gel não é recomendado para aliviar enjoos, e o uso incorreto pode até agravar os sintomas.

Como surgiu esse truque?

O álcool isopropílico é uma substância usada em ambientes hospitalares, entretanto sua inalação pode ter efeito antiemético, ou seja, ajuda a conter o vômito em certos contextos clínicos. Isso ocorre porque o odor forte pode interferir na resposta sensorial do cérebro, reduzindo temporariamente a náusea.

A partir dessa constatação, surgiram adaptações populares, como o uso de álcool em gel no ambiente doméstico ou em viagens. A lógica era parecida, bastaria inalar o cheiro para “enganar” o organismo e aliviar o mal-estar.

Por que o álcool em gel não é indicado

O álcool em gel, vendido em farmácias e supermercados, contém água, espessantes, fragrâncias e outros componentes que tornam sua inalação ineficaz. Em vez de aliviar, o cheiro pode causar desconforto nasal, ardência nos olhos e até piorar a sensação de enjoo.

Além disso, cheirar álcool em gel de forma contínua ou intensa pode ser perigoso para pessoas com sensibilidade respiratória, crianças e gestantes. Em espaços fechados, como o interior de um carro, o cheiro forte pode contribuir para o mal-estar em vez de resolvê-lo.

Para lidar com enjoos em viagens, a melhor estratégia continua sendo a prevenção, a observação dos gatilhos individuais e, se necessário, a orientação médica MediaProduction de Getty Images Signature

O que realmente ajuda a aliviar o enjoo

Se a intenção é evitar ou reduzir os sintomas de enjoo, há métodos mais eficazes e seguros. Veja algumas alternativas:

Ventilação: manter o carro arejado ou com a janela aberta ajuda a respirar melhor e reduzir a sensação de sufocamento;



manter o carro arejado ou com a janela aberta ajuda a respirar melhor e reduzir a sensação de sufocamento; Olhar para o horizonte: fixar o olhar em um ponto distante estabiliza o cérebro e reduz o conflito entre visão e movimento;



fixar o olhar em um ponto distante estabiliza o cérebro e reduz o conflito entre visão e movimento; Evitar estímulos visuais: ler, mexer no celular ou assistir vídeos durante o trajeto pode intensificar os sintomas;



ler, mexer no celular ou assistir vídeos durante o trajeto pode intensificar os sintomas; Comida leve: antes da viagem, opte por refeições leves e evite alimentos gordurosos ou com cheiro forte;



antes da viagem, opte por refeições leves e evite alimentos gordurosos ou com cheiro forte; Hidratação constante: beber água ao longo do caminho ajuda a manter o corpo em equilíbrio e evitar desidratação, que pode piorar o enjoo;

beber água ao longo do caminho ajuda a manter o corpo em equilíbrio e evitar desidratação, que pode piorar o enjoo; Uso de medicamentos: em casos mais severos, o uso de remédios específicos pode ser necessário, sempre com prescrição médica.

Quando procurar ajuda médica

Se o enjoo persistir mesmo com as medidas preventivas, ou vier acompanhado de sintomas como vômito com sangue, confusão mental, alterações na fala ou visão, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente.

Automedicar-se com produtos improvisados, como o álcool em gel, não é uma solução segura e pode mascarar problemas mais sérios.