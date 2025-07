O aviso “Mayday” em um voo desperta medo e apreensão, mas muitos passageiros nem ao menos sabem como reagir a situação.Entenda o que significa esse chamado, quais são os direitos dos passageiros, e veja dicas sobre como se comportar e garantir suporte adequado.

O que é o “Mayday” e quando ele é usado

“Mayday” é uma palavra de código adotada mundialmente como sinal de emergência em comunicações de rádio, especialmente na aviação e navegação marítima. Derivado do francês “m’aidez” (“ajude-me”), o termo é repetido três vezes – “Mayday, Mayday, Mayday” – para indicar uma situação de perigo iminente.

Na aviação, utiliza-se Mayday quando há risco real à vida entre outros problemas graves no voo:

Pane técnica grave: motor parando, falhas no sistema hidráulico ou trem de pouso;

Despressurização : perda de pressão na cabine, com queda rápida de oxigênio;

Incêndio a bordo : sistema elétrico, bagagem no porão ou cozinha sendo afetada;

Ameaças externas : objetos atingindo a fuselagem, tempestades severas, risco de colisão;

Emergências médicas graves: quando há risco iminente à vida de passageiros ou tripulantes, embora nem sempre sejam classificadas como Mayday, podem provocar pouso de emergência.

O que acontece quando o piloto comunica Mayday

Esse chamado sinaliza prioridade total nas comunicações e procedimentos, acionando de forma imediata pilotos, controladores de tráfego aéreo, equipes em terra e serviços de emergência.

Prioridade nas frequências de rádio

Ao transmitir Mayday, a aeronave assume prioridade absoluta nas comunicações. Controladores garantem espaço livre, interrompem outras transmissões e dedicam atenção imediata ao caso.

Rotas e altitudes ajustadas

A torre de controle adapta rotas e altitudes para facilitar o pouso de emergência. Outras aeronaves são desviadas, e corredores exclusivos são liberados para aquele voo.

Ativação de equipes de apoio

Serviços médicos, bombeiros e agentes de segurança são acionados para estar prontos no aeroporto de destino ou no local mais próximo.

Informações aos passageiros

A tripulação deve manter os passageiros informados, orientando sobre procedimentos de segurança, possíveis atrasos ou necessidade de evacuação.

Reembolso e assistência estão entre os direitos garantidos por lei

Direitos do passageiro em situação de emergência

Mesmo em situações críticas, os passageiros continuam tendo garantias legais:

Informação clara e tempestiva : a companhia aérea deve informar o que está ocorrendo, quais riscos foram identificados e quais as ações em andamento;

Assistência a bordo: caso a emergência gere necessidade de atendimento (por exemplo, por despressurização), a tripulação deve fornecer o suporte adequado;

Reacomodação ou reembolso: se o voo for cancelado ou houver aterrissagem imprevista, o passageiro tem direito a escolha entre reacomodação no próximo voo sem custo adicional ou reembolso integral;

Custos por danos ou extravio : caso bagagens sejam danificadas ou perdidas a companhia deve assumir reparo, substituição ou indenização;

Danos morais ou materiais: se houver prejuízo comprovado ou abalo emocional reconhecido, o passageiro pode buscar reparação junto à companhia.

Esses direitos constam em regulamentos internacionais, como a Convenção de Montreal, e nas normas da ANAC no Brasil. Dependendo do tipo de viagem (doméstica ou internacional), os critérios variam no limite de indenizações, mas a responsabilidade existe em ambos os cenários.

Como agir durante a emergência

Passar por uma situação de Mayday pode gerar pânico, mas manter a calma e seguir orientações aumenta a segurança. Veja o que fazer:

Permaneça sentado e com cinto afivelado

Mantenha o cinto o tempo todo que o sinal estiver aceso. Evite se levantar ou mudar de posição sem autorização da tripulação.

Ouça atentamente

Informações da tripulação são vitais. Preste atenção às instruções, repita mentalmente (“cinto afivelado”, “saia apenas quando autorizado”) e evite falar ao telefone.

Prepare-se para evacuação, se necessário

Em casos extremos, pode ser preciso sair correndo pela saída de emergência da aeronave. Deixe de lado a bagagem de mão e siga imediatamente a sinalização de emergência.

Evite vídeos e fotos

Além de atrapalhar equipes, podem distrair outros passageiros e até ferir quem estiver aguardando pouso ou evacuação.

Voar envolve riscos raros, mas que exigem preparo técnico e emocional. Conhecer o significado de “Mayday” e seus reflexos práticos em termos de segurança e direitos é essencial para todos. Mais do que saber o que pode dar errado, o passageiro informado sabe exatamente como reagir e exercer sua cidadania diante das empresas aéreas.

Essas situações deixam marcas, mas também ensinam. Saber lidar com elas fortalece a postura do viajante e contribui para um transporte aéreo mais seguro e consciente.