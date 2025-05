Alugar um carro em uma viagem internacional pode ser uma excelente maneira de explorar cidades, economizar em passeios e ter liberdade de roteiro. Mas antes de assumir o volante, é essencial entender como dirigir no exterior, quais documentos são exigidos para dirigir legalmente fora do Brasil. Afinal, cada país tem suas próprias regras, e o que vale em um pode não valer em outro. Porém, na maioria dos casos, brasileiros conseguem circular com a CNH, mas há exceções importantes.



CNH, PID ou carteira internacional: qual levar?

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) brasileira é aceita em diversos países que assinaram a Convenção de Viena de 1968, como Portugal, Espanha, França e Argentina, desde que esteja dentro do prazo de validade e acompanhada do passaporte. No entanto, em outras nações, é necessário apresentar a PID (Permissão Internacional para Dirigir), um documento emitido pelo Detran que traduz as informações da CNH em até sete idiomas.

Já a chamada “carteira internacional” que muitas pessoas procuram é, na verdade, a própria PID, ou seja, não existe um terceiro tipo de documento oficial além da CNH e da PID.

Em quais países a CNH é aceita sem PID?

Em geral, a CNH brasileira é aceita nos seguintes casos:

Países do Mercosul: Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia;

Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia; Países europeus signatários da Convenção de Viena: Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália;

Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália; Países com acordos bilaterais com o Brasil: África do Sul, Moçambique, entre outros.

Mesmo assim, é recomendável ter a PID em mãos para evitar mal-entendidos, especialmente em blitzes ou em caso de acidentes.

Quando é obrigatória a PID?

A PID é exigida quando:

o país de destino não reconhece a CNH brasileira;



a empresa de aluguel de carros solicita o documento;



há necessidade de tradução oficial da habilitação;

o viajante ficará por mais de 180 dias no país.

Atenção: países como Estados Unidos, Japão e Austrália costumam exigir a PID, e o motorista pode enfrentar penalidades ou até perder a cobertura do seguro se dirigir apenas com a CNH brasileira.

Em muitos casos, a CNH brasileira é suficiente, mas ter a PID é sempre uma precaução inteligente baona de Getty Images Signature

Como solicitar a PID?

O processo é simples e pode ser feito on-line pelo site do Detran do seu estado. Os passos incluem:

estar com a CNH válida;



pagar a taxa (em média R$ 140);



solicitar a emissão da PID pelo portal do Detran;

retirar o documento presencialmente ou recebê-lo em casa (dependendo do estado).

O prazo para emissão varia, mas costuma ser de até 15 dias úteis.

Confira as exigências com a locadora

Antes de viajar, consulte o site da empresa de aluguel de veículos do país de destino. Algumas locadoras internacionais são mais rigorosas e pedem a PID mesmo em países onde ela não é obrigatória por lei. Também vale verificar se há limite de idade, tempo mínimo de habilitação e necessidade de cartão de crédito internacional.