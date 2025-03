Trilhas para todos: projeto vai garantir acessibilidade ao ecoturismo em MG

Numa proposta inédita de ecoturismo inclusivo em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, o projeto Trilhas para Todos é lançado com o objetivo de ampliar o acesso de pessoas com deficiência às belezas naturais dos municípios da região. Idealizada pelo Projeto Trilhas, em parceria com o Mountain Bike BH e o espaço C.A.S.A. (Centro de Arte Suspensa e Armatrux), a iniciativa cria oportunidades para que todos possam desfrutar de trilhas e aventuras ao ar livre, proporcionando equipamentos adaptados e suporte especializado aos turistas.

O projeto terá o primeiro passeio oficial, no dia 22 de março, inaugurando a atração. “Devido à grande quantidade de novas trilhas nessa região, percebemos a necessidade de promover a inclusão e surgiu a ideia de disponibilizar equipamentos que permitissem o acesso aos circuitos”, explica Sandra Idrame, uma das coordenadoras do Trilhas para Todos.

Inclusão

Equipamentos como Hand Bike estarão disponíveis, gratuitamente, para os participantes do Trilhas para Todos Talis Pierre/Divulgação

O projeto Trilhas para Todos integra um amplo trabalho do Projeto Trilhas, que há mais de 10 anos promove a conservação e a revitalização de trilhas em Minas Gerais, estimulando parcerias com associações e empresas e o diálogo com o poder público. Os circuitos que compõem o lançamento do Trilhas para Todos são alguns dos trechos já revigorados, do Circuito Vale de Trilhas – uma iniciativa em parceria com a Vale, que visa conectar e compartilhar com a comunidade o acesso a cerca de 680 quilômetros de trilhas em reservas naturais mantidas pela empresa, nos municípios de Nova Lima, Brumadinho, Rio Acima e Itabirito.

“Seguindo o lema do Projeto Trilhas, ‘só preserva quem conhece’, entendemos a importância de continuar investindo na preservação, construção e manutenção das trilhas, para garantir que o ecoturismo seja inclusivo, oferecendo equipamentos adequados para pessoas com deficiência”, conclui Fred Lanna, cofundador do Projeto Trilhas.

Lanna conta que a inspiração para criar o Trilhas para Todos partiu da vivência das equipes envolvidas e da percepção da grande carência para o público de PCDs. A motivação tomou corpo quando conhecemos o projeto "Montanha para Todos", uma lição de amor do engenheiro Guilherme Simões pela esposa, Juliana Tozzi, portadora de uma síndrome autoimune rara, que a levou a uma limitação dos movimentos do corpo. Apaixonada pela prática de escalar montanhas, junto com o marido, Juliana viu um de seus maiores prazeres ser interrompido pela doença.

Cadeira "Julietti"

Guilherme Simões decidiu, então, buscar uma solução que pudesse levar a companheira de volta às aventuras de escalada. Desse esforço nasceu, em 2015, a cadeira adaptada “Julietti”, que possibilita a pessoas com deficiência motora desfrutar das trilhas e das belezas da natureza. “Hoje, já temos mais de 1300 das nossas cadeiras circulando pelo país”, alegra-se Simões.

Com tecnologia inovadora, a cadeira é um dos equipamentos que estarão disponíveis, gratuitamente, para os participantes do Trilhas para Todos. Além disso, serão oferecidas hand bikes e triciclos acessíveis, mediante agendamento prévio. “Queremos incentivar a autonomia desse público, garantindo que participem de forma plena e segura das atividades propostas”, diz Patrícia Manata, parceira de Sandra Idrame na coordenação do projeto.

Como parte do projeto piloto, além do passeio inaugural, outras três caminhadas para grupos fechados já estão previstas neste primeiro semestre, em trilhas da região do Vale do Sol, da Serra da Calçada e arredores. O tempo de cada percurso varia conforme o perfil do grupo, indo de 40 minutos até duas horas, aproximadamente. Para conduzir os grupos e dar o apoio necessário aos participantes, os guias receberão treinamento especializado. A partir do mês de maio, os passeios poderão ser agendados pelo público em geral, por meio de agendamento que será divulgado em breve.

Para 2025, estão previstas cinco inaugurações de rotas e caminhos que compõem o Circuito Vale de Trilhas em Nova Lima, que constituirão novas alternativas para o Projeto Trilhas para Todos. Assim, com trilhas revigoradas e equipamentos para garantir a acessibilidade, nenhum obstáculo será grande demais.

Serviço

Acesso o perfil no instagram @projeto_trilhas para saber mais