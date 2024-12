FOLHAPRESS - A divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais deve ganhar um novo trem turístico em 2025. Com 36 quilômetros de extensão, entre as cidades de Três Rios e Sapucaia (ambas no Rio), passando por Chiador, na Zona da Mata mineira, a linha será operada pela ONG Movimento Nacional Amigos do Trem e terá capacidade para transportar 837 passageiros por viagem. A inauguração está prevista para junho.

Na última quarta-feira (11/12), um Contrato Operacional Específico (COE) que possibilitará o estabelecimento do novo trem foi assinado em Brasília por representantes da Amigos do Trem, da concessionária VLI e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além das prefeituras envolvidas no projeto.





O projeto do novo trem envolveu um investimento de R$ 36 milhões por parte da concessionária, que também cedeu à futura operadora quatro locomotivas, uma oficina ferroviária em Recreio (RJ), pátios e linhas de manobra. A empresa também recondicionou o trecho, substituindo 5 mil dormentes da via. Os vagões de passageiros virão do acervo da Amigos do Trem, e devem ser transportados pela VLI até Três Rios em até 120 dias.





No passado, o pequeno trecho dedicado à operação turística, que margeia o rio Paraíba do Sul, era usado para o transporte do café que era cultivado na região. Até hoje, as operações cargueiras ainda acontecem no trecho - e devem continuar mesmo com a nova operação turística.





O contrato assinado na quarta ainda deve ser encaminhado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela análise e autorização da operação.

