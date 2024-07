É a tela de Paris, o espelho de sua história, a inspiração de artistas e confidente de amantes anônimos ou tão célebres quanto Horacio Oliveira e a Maga (personagens do escritor argentino Júlio Cortázar, no romance O jogo da Amarelinha), que se encontravam e desencontravam na Pont des Arts (Ponte das Artes, em português).

Mas ele não só testemunhou amores como os dos personagens do escritor argentino mais parisiense — Cortázar viveu na capital francesa por 33 anos, de 1951 até sua morte, em 1984 —, mas também invasões, revoluções e massacres.

De suas nascentes na Borgonha até sua foz no Canal da Mancha, o rio Sena percorre quase 780 km, passando por cidades como Rouen e chegando ao seu fim próximo a Le Havre.

No entanto, é impossível conceber Paris sem o Sena, nem o Sena sem Paris. A interdependência do rio e da cidade foi forjada ao longo dos anos, tornando-a o berço da monarquia francesa e da expansão da França como Estado-nação.

Seu curso divide a capital em duas, criando uma barreira psicológica e de identidade para seus habitantes, que se definem como rive gauche ou rive droite, margem esquerda ou direita, atribuindo uma personalidade específica — e sempre melhor que a vizinha — ao lado do Sena em que se vive.

Agora, o famoso rio, que ao longo de sua história viu a construção da Catedral de Notre Dame e da Torre Eiffel, que viu os exércitos de Napoleão e as tropas do exército francês em tanques desfilarem para libertar a Cidade Luz das sombras do nazismo, tornou-se uma peça central nos Jogos Olímpicos realizados na capital francesa.

Aqui, contamos três fatos fascinantes para mergulhar no coração de um dos grandes rios históricos da Europa, que é palco da cerimônia de abertura dos Jogos e de algumas competições.

1. 'Fluctuat nec mergitur': símbolo de resistência

Após os ataques de Paris de 13 de novembro de 2015, nos quais um grupo de militantes do autoproclamado Estado Islâmico aterrorizou a capital francesa e matou 130 pessoas, uma frase latina apareceu escrita em caracteres grandes em diferentes partes da capital: flutuat nec mergitur.

Até então, poucos fora da capital francesa haviam ouvido o lema de Paris, que significa "É sacudida pelas ondas, mas não afunda" e que aparece em seu escudo ao lado de um veleiro que navega nas ondas do rio.

Diante da tragédia, os parisienses se agarraram ao emblema da cidade, que simboliza sua resistência diante da adversidade: Paris atacada, golpeada, profanada e ferida em sua essência, mas Paris resiliente.

Getty Images O slogan, símbolo de resiliência, apareceu em todos os cantos de Paris, inclusive em frente à sala de concertos Bataclan, onde os agressores assassinaram 90 pessoas

As cenas de horror se tornaram novos símbolos de resiliência: a vida floresceu novamente nos terraços dos cafés, a música voltou ao salão Bataclan um ano depois e o estádio multiuso Stade de France (próximo ao qual pelo menos dez pessoas foram feridas ou mortas em uma explosão em um bar naquele 15 de novembro) é hoje um dos locais olímpicos.

Mas de onde vem esse lema? E o barco do escudo?

Sua origem está na guilda dos conhecidos como "mercadores de água", os transportadores de mercadorias do Sena que na Idade Média usavam esse símbolo como emblema e que mais tarde foi adotado pela corporação municipal.

Hoje, o Sena continua sendo uma verdadeira rodovia de transporte: 20 milhões de toneladas de mercadorias circulam por suas águas por ano, o equivalente a 800 mil caminhões.

Mas o simbolismo do rio e sua navegação para representar Paris remonta ainda mais no tempo.

Os "nautes of Lutetia", uma poderosa irmandade de armadores galo-romanos da tribo parisiense que usavam o Sena para conectar o que era então conhecido como Lutetia com o resto do mundo antigo, já usavam esse símbolo.

Acredita-se que os parisienses, a quem a cidade de Paris deve seu nome, tenham se estabelecido no século 3 a.C., no que hoje é conhecido como Ilha da Cidade, no coração da metrópole que conhecemos hoje.

A cidade se expandiu para as margens do Sena e para a ilha vizinha de Saint Louis e cresceu em importância até que o rei Clóvis 1º estabeleceu seu centro de poder lá no século 6º. Seu status de capital foi fortalecido quando os monarcas franceses decidiram se estabelecer na cidade.

O rio, que serviu de fortaleza natural quando Paris — então, Lutetia —era uma ilha, também poderia trazer perigos.

Getty Images Os vikings subiram o Sena em cerca de 120 barcos até Paris, como mostra esta gravura de 1890, idealizada pelo artista já que a capital francesa não possuía essas muralhas quando foi sitiada por Ragnar

No ano de 845, a cidade foi sitiada por tropas vikings comandadas pelo lendário Ragnar, que chegaram com 120 navios e cerca de 5 mil homens e saquearam Paris.

Muitos séculos depois, as tropas aliadas bombardeariam várias pontes sobre o Sena entre Paris e o Canal da Mancha para impedir o avanço alemão durante o desembarque na Normandia.

Em 24 de agosto de 1944, a La Nueve, a empresa formada pelos republicanos espanhóis sob o comando do general Leclerc, foi a primeira a cruzar a ponte Austerlitz para libertar Paris dos nazistas.

Mas a ameaça não veio apenas do rio, mas, às vezes, do próprio Sena.

Suas inundações causaram graves inundações ao longo dos anos. Em 1910, inundou grande parte da cidade e até colocou em risco o museu do Louvre, que fica próximo ao rio.

A escultura do Zouave argelino que guarda a Ponte Alma, ao lado da qual Diana, Princesa de Gales, morreu em 1997, tornou-se a guardiã não oficial do fluxo do rio. Se seus sapatos estiverem embaixo d'água, o rio está acima do seu nível.

Em 2018, o Sena o cobriu até a cintura. Em 1910, o Zouave estava quase até o pescoço na água: chegou até seus ombros.

2. Uma fonte de inspiração para as artes

Os parisienses gostam de dizer que a Champs-Élysées é a avenida mais bonita do mundo. Mas a "avenida" mais bonita de Paris é, sem dúvida, o Sena.

Grande parte do esplendor arquitetônico, cultural e histórico da capital está concentrado em suas margens, o que inspirou escritores, artistas e músicos.

Uma caminhada pelas docas ou em um dos famosos bateaux mouches, os barcos turísticos que viajam por suas águas, pode transportá-lo da Paris medieval da Catedral de Notre Dame até a futurista Paris do Seine Musicale, passando pela belle époque da Torre Eiffel.

A cultura, com o museu do Louvre, o museu Orsay, o Palais de Tokyo, a Academia Francesa, o Grand Palais e seu irmão mais novo, o Petit Palais, ficam às margens do rio.

Há também os grandes palácios dos centros de poder, como a Assembleia Nacional, a sede da Prefeitura da capital ou o Palácio da Justiça e a Conciergerie, que serviram de prisão durante a Revolução Francesa e tiveram Maria Antonieta entre suas convidadas mais famosas.

Getty Images Claude Monet, radicado em Giverny, às margens do Sena, pintou o rio em diversas ocasiões, como nesta gravura ao passar por Vtehuil

Toda essa história lindamente gravada em pedra, a essência de uma cidade e de um país, foi declarada patrimônio cultural pela Unesco em 1991.

Especificamente, a seção das margens do Sena incluída entre a ponte Sully, que conecta a ilha de Saint Louis com a margem esquerda do rio, até a famosa ponte Jena (Pont de L'Iena) que conecta o Champs de Mars e a Torre Eiffel ao Trocadero.

Em 2014, grande parte do cais inferior do Sena era para pedestres, e o que havia sido uma via expressa para veículos por décadas tornou-se um lugar para passear ou sentar relaxadamente e observar a água e a vida passarem.

O rio, sobre o qual Jacques Prévert escreveu que deslizava "como um sonho/em meio aos mistérios/misérias de Paris", foi imortalizado na pintura de artistas como Renoir, Seurat, Sisley, Monet e praticamente todo mundo que o colocou com um pé na capital francesa com um pincel na mão.

Muitos pintores amadores continuam desenhando e vendendo suas gravuras em suas docas, onde se baseia outro tesouro cultural de Paris: os bouquinistes.

Os livreiros do Sena, com suas mais de 200 barracas de madeira verde, onde vendem livros usados e antigos, são uma verdadeira instituição na cidade e compõem a maior livraria ao ar livre do mundo.

Ernest Heminway os homenageou em Paris era uma festa, e, desde o final do século 19 — alguns dizem que até antes — eles fazem parte do cartão-postal do Sena.

Getty Images O Sena testemunhou os amores e aventuras de Cary Grant e Audrey Hepburn em 'Charada'

E, claro, o cinema.

Da Nouvelle Vague a James Bond, as águas do Sena têm sido o cenário cinematográfico de amores e desgostos, perseguições e até falsos assassinatos, como o de Lord X, o amante fictício de Sweet Irma.

Vale lembrar que Cary Grant e Audrey Hepburn se apaixonaram durante um passeio de barco no Sena em Charada ou Woody Allen e Goldie Hawn dançando em uma de suas docas à luz das luzes da rua em Todo mundo diz que te amo.

3. Seu lado mais sombrio

Mas, sob a beleza que se eleva acima da superfície, também se esconde um lado sombrio, sujo e, às vezes, criminoso.

O Sena e seus canais se tornam a cova aquática de dezenas de pessoas todos os anos — entre 50 e 60, de acordo com a agência AFP — devido a suicídio, assassinato ou acidentes, embora, na maioria dos casos, diz a polícia francesa, devido ao álcool.

Uma dessas vítimas, uma adolescente de 16 anos que nunca foi identificada, ajudou a salvar milhões de vidas.

A "Garota Desconhecida do Sena" ou "Mona Lisa do Sena", à medida que a garota se tornou popular, se afogou em suas águas no final do século 19.

Seu rosto sereno com um sorriso enigmático atraiu a atenção e foi objeto de uma máscara mortuária.

Essa máscara se tornou popular e vendida em massa, acabando nas oficinas e casas de muitos artistas e escritores, como Rilke, Louis Aragon, Man Ray ou Vladimir Nabokov.

Quando o fabricante norueguês de brinquedos Asmund Laerdal foi convidado em 1960 a fazer um boneco de treinamento para a recém-inventada técnica de ressuscitação cardiopulmonar, Laerdal se lembrou da máscara que decorava a casa de seus avós e a usava como modelo para seu protótipo "Resusci Anne", que, de acordo com o British Journal of Medicine, teria salvado a vida de mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mas alguns dos capítulos mais sombrios da turbulenta história gaulesa também percorrem as margens do Sena.

Getty Images A máscara mortuária da adolescente que morreu no Sena fascinou os parisienses

A mais famosa das guilhotinas instaladas após a Revolução Francesa, aquela que viu rolarem as cabeças de Luís 16, Maria Antonieta e Robespierre, foi instalada na então chamada Place de la Révolution — rebatizada, paradoxalmente, de Concorde —, às margens do Sena.

Os restos mortais do imperador Napoleão Bonaparte também foram carregados rio acima em 1840 após sua morte na ilha de Santa Helena, até descansarem sob a cúpula de Les Invalides, na margem esquerda do Sena.

Mais recentemente, dois episódios infames marcaram novas páginas negras da memória francesa.

Em 17 de outubro de 1961, o Sena foi palco e protagonista involuntário do massacre de argelinos pela polícia francesa.

Em meio à guerra de independência da Argélia, milhares de argelinos desfilaram pacificamente pelas ruas de Paris para protestar contra o toque de recolher imposto à população nativa do que ainda era um departamento francês.

Os oficiais, sob a autoridade do chefe de polícia Maurice Papon — posteriormente julgados por colaborar com os nazistas durante a ocupação e deportar milhares de judeus franceses para campos de extermínio — reprimiram sangrentamente a manifestação.

Getty Images 'Aqui afogamos os argelinos', o grafite sombrio que apareceu nas docas do Sena após o massacre policial contra os manifestantes argelinos

Mais de 60 anos se passaram, e ainda não está claro quantas pessoas morreram, mas historiadores estimam entre 30 e 200.

A maioria foi baleada ou espancada por policiais, alguns deles após serem presos. Dezenas foram jogados no Sena, onde, gravemente feridos ou porque não sabiam nadar, se afogaram.

Três décadas depois, um marroquino então anônimo, cujo nome se tornou hoje na França um símbolo da luta contra o racismo, também encontrou seu fim nas águas de chumbo do rio.

Em 1º de maio de 1995, Brahim Bouarram, que tinha 29 anos e pai de dois filhos, foi jogado no Sena próximo à ponte do Carrossel por um apoiador da Frente Nacional (agora o Rally Nacional) durante uma manifestação partidária.

Toda essa história também faz parte de um rio que agora está decorado para receber atletas e visitantes de todo o mundo, aos quais apresenta sua face mais amigável.

E mais limpo, pode-se dizer. Pela primeira vez em mais de cem anos, o Sena será adequado para nadar, após uma campanha de limpeza e descontaminação que durou décadas e custou mais de US$ 1,6 bilhão (R$ 9 bilhões).

Getty Images As águas do Sena receberão diversas provas de natação durante os Jogos Olímpicos

Três eventos olímpicos e paralímpicos — triatlo, maratona de natação e paratriatlo — estão programados no Sena quando ele passa pelo centro de Paris, embora tudo dependa de seus níveis de poluição nos dias em que estão programados para ocorrer.

Apesar de qualquer contratempo de última hora que possa ocorrer, o processo de limpeza do rio, que conseguiu eliminar as águas residuais industriais e reduzir as bactérias fecais que acabam no Sena, é considerado um sucesso internacional, diz o correspondente da BBC em Paris, Hugh Schofield.

Como parte desse esforço, um grande reservatório subterrâneo foi construído para coletar o escoamento em períodos de chuvas fortes, quando águas residuais não tratadas podem acabar no rio.

O Sena, prometeu a prefeita da capital, Anne Hidalgo, estará aberto ao banho em 2025. Será quando poderemos, literalmente, mergulhar no coração e na alma de Paris.

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.