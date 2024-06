A tentativa de golpe de estado na tarde desta quarta-feira (26/06) na Bolívia gera diversos impactos negativos no setor de turismo do país. Já existem relatos de voos cancelados para a Bolívia devido à instabilidade política e a tentativa de golpe de estado no país. Diversas companhias aéreas internacionais já anunciaram a suspensão temporária de voos com destino à Bolívia nos últimos dias. Algumas das principais empresas que adotaram essa medida incluem:





LATAM Airlines: A companhia aérea suspendeu todos os voos internacionais para a Bolívia até novo aviso, citando preocupações com a segurança. A companhia aérea não opera diretamente do Brasil para o país da América do Sul, existe um conexão no Peru antes de chegar o destino final.





Avianca: A empresa colombiana cancelou voos entre Bogotá e as cidades bolivianas de La Paz e Santa Cruz de la Sierra.





American Airlines: A companhia aérea americana suspendeu temporariamente seus voos de Miami para La Paz.





Air Europa: A empresa espanhola informou o cancelamento de seus voos entre Madri e La Paz.





Além disso, algumas companhias aéreas regionais que operam dentro da Bolívia também tiveram que cancelar e suspender voos domésticos entre as principais cidades do país, como La Paz, Santa Cruz e Cochabamba.

Essas medidas refletem a preocupação das companhias aéreas com a segurança dos passageiros diante da instabilidade política e dos possíveis confrontos e distúrbios nas ruas da Bolívia. Os cancelamentos de voos devem permanecer em vigor até que a situação no país se estabilize.

Entramos em contato com Azul e a empresa informou que não tem operações para a Bolívia, somente para o Uruguai e Paraguai. Até o momento, Gol não se pronunciou sobre os cancelamentos.





Futuro incerto



A instabilidade política e social pode criar incerteza e insegurança entre os turistas, levando-os a evitar viajar para a Bolívia por um período. Isso pode resultar em uma queda considerável no número de visitantes estrangeiros, à medida que alguns países emitem avisos de viagem e recomendações para que seus cidadãos evitem o destino durante essa fase de instabilidade.

Além disso, a imagem e a percepção da Bolívia como um destino turístico seguro e estável podem ser afetadas negativamente, reduzindo a confiança dos viajantes e diminuindo as reservas e chegadas turísticas. Serviços e atrações turísticas também podem ser temporariamente interrompidos ou fechados durante a crise política, prejudicando a experiência dos visitantes.

Os impactos econômicos também podem ser significativos, com a queda no turismo afetando setores e comunidades que dependem dessa atividade, podendo levar a perdas de empregos, redução na arrecadação de impostos e desaceleração do crescimento econômico.













Operadoras





Para minimizar esses impactos negativos, os operadores turísticos da Bolívia podem adotar diversas ações. Primeiro, é importante manter uma comunicação aberta e transparente com os clientes, fornecendo informações atualizadas sobre a situação no país e buscando tranquilizá-los sobre as medidas de segurança. Além disso, oferecer flexibilidade e opções de alteração ou cancelamento de reservas sem penalidades pode ajudar a restaurar a confiança dos turistas.