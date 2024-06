Arraiá do Caipira Xique promete ser o mió da região (Foto: Divulgação)

Um dos eventos juninos mais esperados de Belo Horizonte é o Arraiá do Caipira Xique, que neste ano será no sábado, dia 22 de junho. É uma festança só, totalmente open food e open bar. Quando o cliente entra no evento, ele já sente o clima de festa de interior, como se estivesse entrando numa quermesse deliciosa, onde os aromas já te convidam para uma experiência fantástica. Toda a casa é decorada para você se sentir mesmo dentro de uma cidade junina. Os deliciosos quitutes juninos são divididos em estações bem separadas para evitar filas e facilitar o acesso, tornando a festa tranquila e leve.

O arraiá do Caipira Xique será embalado pelo modão, sertanejo e arrasta pé ao vivo, comandados pelas duplas Falcão e Vardel e Gabriel e Arthur Pacini. Agora se preparem para as delícias preparadas do “jeito caipira”: bolinho de mandioca Caipira Xique, pastel de feira Pastelinho, pão com linguiça Caipira Xique, mandioquinha frita, torresminho pururuca, caldo de mandioca, caldo de feijão, canjiquinha, quentão, doces típicos e muito mais. Este ano ainda terá a grande novidade: fogo de chão e American BBQ, comandados pelo chef Diego “Gran Assador”.

LEIA TAMBÉM: Cidade Junina afirma BH como destino turístico nas festas de São João

Nas bebidas, chopp Caipira Pilsen, gin tônica Tanqueray, drinks com Red Bull e Johnnie Blonde, cachaça Germana, caipirinhas, Caipivodka com Smirnoff, refrigerantes e água à vontade. É uma festa para toda a família, com área kids, quadrilha, brincadeiras e tudo que não pode faltar em uma boa festa junina!

Os ingressos já estão à venda e a todo vapor no 1º lote pelo Sympla, e com uma dica muito importante: sem cobrança da taxa do site! O ingresso adulto ainda dá direito a um copo exclusivo do evento.

Informações:

Arraiá do Caipira Xique

Data: 22 de junho – sábado

Horário: 19h à 0h

Onde: Caipira Xique – Rua Francisco Bretas Bering, 324

Instagram: @caipira_xique_restaurante

Valor do Convite:

1º Lote R$259,90 – Até 9/06

2º Lote R$279,90 – de 10 a 16/06

3º Lote R$299,90 – De 17 a 21/06

Ingresso adulto dá direito a um copo exclusivo

Ingresso Infantil: R$89,90

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo