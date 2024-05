A jovem empresária Anaíle Santos, de 27 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar o estado em que o seu apartamento, alugado através da plataforma Airbnb, foi devolvido pelos inquilinos na última segunda-feira (27/5). Os hóspedes devolvem apartamento alugado em SP com comida estragada e lixo espalhado; anfitriã filma bagunça e vídeo viraliza.

Nas imagens divulgadas no TikTok, é possível ver que os inquilinos deixaram pratos com restos de comida na mesa da sala, dezenas de sacolas de lixo espalhadas pelo imóvel, além de garrafas vazias no chão, restos de alimentos sobre a pia da cozinha e até uma toalha jogada no fogão.







O vídeo da conta "Anna do Airbnb" acumula mais de 2 milhões de visualizações na rede social. Durante o relato, a proprietária menciona um cheiro azedo na cozinha, que está repleta de embalagens de comida, e diz que terá que descartar um dos edredons.





“Tem tantas camadas que eu não vou conseguir descrever para vocês”, comenta a anfitriã no vídeo. “Eu confesso que eu não sei nem por onde começar a limpar tudo isso. Eles mancharam alguns lençóis e trocaram, ou seja, jogaram meus lençóis fora. Eu não sei onde foi parar o meu lençol branco”, completa.

O que diz o Airbnb





O Airbnb informou que qualquer violação das regras pode ser denunciada através da Central de Ajuda, e que estão sujeitas a medidas como suspensão ou remoção da plataforma.



As regras básicas exigem que os hóspedes tratem sua acomodação como se fosse deles. Na prática, os hóspedes devem deixá-la em condições que não requeiram limpeza profunda ou excessiva, como tapetes que tenham sido sujos por animais de estimação.



Se os hóspedes causarem danos além do desgaste normal, esperamos que eles encontrem uma solução razoável com você. Além disso, se eles forem responsáveis por danos, itens perdidos ou taxas de limpeza não previstas, esperamos que eles paguem os pedidos de reembolso razoáveis.



Caso contrário, você está coberto pela proteção ao anfitrião contra danos, que faz parte do AirCover para anfitriões.