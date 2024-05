?eský Krumlov: um verão de eventos na Tchéquia (A cidade oferece um extenso calendário repleto de festivais, exposições e experiências para todos os gostos. (Foto: Divulgação))

Um dos eventos mais aguardados é a Festa da Rosa de Cinco Pétalas, uma celebração histórica que ocorrerá de 21 a 23 de junho. Durante esse fim de semana, a cidade será transformada em um palco renascentista vivo com desfiles históricos, exibições de cavaleiros, mercados antigos, concertos e shows de fogos. A 36ª edição promete ser uma experiência inesquecível com atividades para todas as idades.

Festa da Rosa de Cinco Pétalas (Foto: Divulgação)

O Teatro Giratório no jardim do castelo apresentará seis produções de 1º de junho a 8 de setembro. Este ano, o Teatro da Boêmia do Sul estreará “Razão e Sensibilidade” e oferecerá outros favoritos, como “Conde Drácula” e “Egon Schiele – Autorretrato”, uma apresentação de dança que encantou o público no ano passado.

De 27 a 30 de junho, o Festival Highline atrairá highliners e slackliners de todo o mundo. Os participantes caminharão em Highlines no centro histórico, oferecendo uma visão espetacular para os visitantes. O evento incluirá workshops, competições de velocidade e trickline, tornando esse fim de semana empolgante tanto para os participantes quanto para os espectadores.

Nos dias 28 e 29 de junho, a Noite Barroca no Castelo de ?eský Krumlov reviverá a elegância do século XVIII com um evento repleto de música e dança. Esse evento faz parte da 38ª edição do Festival de Música de Câmara, que continuará até 7 de julho, oferecendo concertos no castelo e em outros locais históricos da cidade.

O 33º Festival Internacional de Música de ?eský Krumlov será realizado de 12 de julho a 2 de agosto. Com 19 concertos em 13 locais diferentes, o festival prestará homenagem ao 200º aniversário do nascimento de Bed?ich Smetana e contará com a participação do renomado cantor de ópera Plácido Domingo. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de gêneros, desde óperas barrocas até músicas de Hollywood e operetas. Além disso, a área do festival no Jardim do Mosteiro oferecerá atividades complementares, como apresentações musicais, workshops e exibições de filmes de quinta a domingo durante o festival.

Festival Internacional de Música de ?eský Krumlo (Foto: Divulgação)

O Open Air Krumlov também promete entretenimento contínuo com shows no Jardim da Cervejaria. Começando em 18 de maio com a banda Jelen, o festival contará com apresentações de artistas tchecos de destaque como David Koller, Anna K., Mirai, Lucie Bílá e Vojt?ch Dyk, e apresentará o primeiro Street Food Fest de Krumlov.

Para os amantes da arte, o Centro de Arte Egon Schiele apresenta novas exposições que ficarão abertas até o final de 2024. Os visitantes poderão admirar o trabalho de Ji?í Kolá?, as pinturas de Vladimír Franz e as fotografias de Ida Saudková. Além disso, o renovado Port 1560 sediará exposições da Associação de Artistas Gráficos Tchecos Hollar, começando com “Magia da Impressão” e seguida por “Seres”.

