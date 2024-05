A celebração do amor em um destino de casamento é uma experiência mágica e inesquecível. Ao trocar votos em um local encantador, longe da rotina do dia a dia, os noivos têm a oportunidade de criar memórias únicas e significativas com seus entes queridos. Seja em uma praia paradisíaca, uma vila serena no campo ou um castelo histórico, um destino de casamento proporciona um cenário deslumbrante para a cerimônia e a recepção. Afastados do estresse do planejamento, os casais podem se concentrar inteiramente no que realmente importa: a união de suas vidas.

Nesse ambiente especial, rodeados pela beleza natural ou imponentes monumentos, o amor ganha ainda mais destaque. O casal pode desfrutar de momentos íntimos e românticos, celebrando sua jornada juntos com familiares e amigos próximos. Uma união verdadeiramente inesquecível. É uma celebração do amor que ficará marcada para sempre em suas memórias e corações.

Pensando nisso, a plataforma de hospedagens Booking.com organizou uma lista de acomodações em lugares encantadores de tirar o fôlego diante de tantas belezas naturais. São paraísos especializados em Destination Wedding – em português, “casamento no destino”. Nesses locais é possível viver a lua-de-mel ou ter toda estrutura necessária para celebrar a troca de alianças com a presença de familiares e amigos.









Bali, Indonésia

Padma Resort Ubud Ary Bestari/Booking.com

Um destino que é sinônimo de praias de areia branca e águas cristalinas é a ilha indonésia de Bali. Com sua cultura hindu, paisagem tropical e longa tradição de hospitalidade, Bali oferece muitas opções de casamento. Os casais podem optar por uma cerimônia intimista na praia com os amigos próximos e família, um pequeno evento no topo de um rochedo com vista para o mar, ou bênçãos e cerimônias tradicionais de purificação em um dos muitos templos sagrados. A ilha também abriga alguns hotéis que se erguem dos arrozais ou estão situados em antigos vales, que podem receber reuniões muito maiores. Além das núpcias, tanto os casais quanto os convidados podem aproveitar tudo o que o destino tem a oferecer, desde aulas de surfe e yoga até mergulho em recifes e trilhas.



Onde se hospedar: situado em um vale de rio e com vista para a floresta de bambu de Payangan, o Padma Resort Ubud proporciona tranquilidade em meio a jardins em vários níveis. Localizada a uma curta viagem de carro ao norte de Ubud, a acomodação tem uma piscina de borda infinita curva que oferece uma vista panorâmica. É o resort ideal para uma cerimônia intimista ao ar livre ou um evento luxuoso no salão de festas. A equipe de culinária dessa acomodação serve menus personalizados para o grande dia, desde café da manhã com champanhe a recepções descontraídas em estilo coquetel e jantares harmonizados com vinho. E o melhor: tudo é preparado com produtos orgânicos de origem local, que incluem opções veganas e vegetarianas.

Las Vegas, Estados Unidos

The Venetian® Resort Las Vegas Booking.com/Divulgação

Para casais que buscam uma grande cerimônia em um hotel icônico ou uma celebração intimista em uma das diversas capelas de casamento da cidade, Las Vegas oferece opções para todos os gostos. O amor é inclusivo nessa metrópole que há muito tempo defende os direitos da comunidade LGBTQ+, com o reconhecimento legal do casamento homoafetivo desde 2014. Os casais podem escolher entre resorts luxuosos com comodidades e spas de nível internacional, ou ter uma experiência de casamento em Las Vegas, incluindo um imitador de Elvis, limusine privativa e sessão de fotos. De artistas de renome e megaespetáculos a experiências gastronômicas, lojas e fontes dançantes, Las Vegas oferece tudo e um pouco mais. Além disso, é um ótimo ponto de partida para uma lua de mel - a Red Rock Canyon National Conservation Area, por exemplo, fica a um curto trajeto de carro da cidade, com trilhas para caminhada e paisagem desértica que encantarão os recém-casados.



Onde se hospedar: um dos hotéis mais icônicos da Strip, o The Venetian® Resort Las Vegas oferece até mesmo uma matriz de canais com passeios de gôndola e abriga uma seleção de locais para casamentos. Esse resort oferece várias opções de pacotes de casamento, que podem ser personalizados, e ainda conta com uma capela, o Venezia Gardens e a escultura "Love" como panos de fundo. Além disso, o resort abriga mais de 40 restaurantes internacionais, bem como um cassino, casa noturna, museu de cera, teatro e spa.

Ravello, Itália

Villa Piedimonte Booking.com

Erguida acima do Mar Tirreno, Ravello é uma cidade turística italiana que encanta viajantes há séculos. Ao longo do trecho da Costa Amalfitana, é famosa mundialmente por seus locais românticos. Para as pessoas que preferem a clássica dolce vita, é possível escolher entre grandiosos palazzos e vinícolas, ou fazendas mais rústicas com piscina, vista e bastante espaço para todos os convidados. Com uma rica história cultural e cenário impecável, Ravello destaca-se como um destino apreciado por artistas, tendo sido lar de diversas figuras célebres. Os viajantes ficarão encantados com os belos jardins da Villa Cimbrone e Villa Rufolo, abertos ao público. Esse cenário, somado a um casamento, merece um serviço personalizado de fotografia profissional na Costa Amalfitana para registrar memórias especiais para o álbum.



Onde se hospedar: situada em uma colina no centro da cidade, a Villa Piedimonte oferece o aroma de pomares e uma vista do Mar Mediterrâneo. Outrora uma antiga residência do século XII e perto do famoso Auditório Oscar Niemeyer, esse hotel proporciona vistas panorâmicas de todos os ângulos, sendo o lugar ideal para casais que buscam um cenário romântico para seu casamento italiano. Todos os quartos possuem móveis elegantes e varanda privativa com vista para os jardins botânicos e para a piscina. Além disso, a villa fica a uma curta caminhada do centro histórico de Ravello, com seu labirinto de ruas de paralelepípedos repletas de boutiques, restaurantes e cafés.

Maldivas

Meeru Maldives Resort Island Booking.com/Divulgação

As Maldivas, um arquipélago de mais de mil ilhas de coral no Oceano Índico, proporcionam um destino de casamento encantador. Com suas praias de águas turquesas, villas sobre a água e resorts luxuosos, as Maldivas oferecem um lindo cenário para uma celebração romântica. E ainda é possível escolher entre cerimônias com os pés descalços na praia até núpcias ao pôr do sol no topo de rochedos. Reconhecida como uma das experiências insulares mais extravagantes do mundo, o destino oferece uma ampla gama de atividades dignas de lua de mel, desde tratamentos em spas com vista panorâmica para o mar até passeios de barco ao pôr do sol. Uma atração que envolve aventurar-se em um banco de areia e fazer mergulho com snorkel proporciona uma experiência completa: mergulho com snorkel, passeio de barco e sessão de fotos na praia. As Maldivas também contam com uma variedade de spas de padrão internacional, sendo o lugar perfeito para mimos pré-casamento.



Onde se hospedar: o Meeru Maldive Resort Island é o único resort na Ilha Meerufenfushi. Uma série de pacotes românticos está disponível, incluindo noivados, casamentos e lua de mel, bem como massagens para casais e jantares à luz de velas na praia. O hotel dispõe de uma praia privativa, duas piscinas de água doce, serviço de babá e um estúdio fotográfico. Além disso, oferece passeios e atividades organizadas por guias locais, como esportes aquáticos e excursões de mergulho.

Cancún, México

Live Aqua Beach Resort Cancun Booking.com/Divulgação

Uma cidade costeira situada ao longo das águas azul-turquesa do Mar do Caribe, Cancún é famosa por suas praias, rica herança cultural maia e festas animadas. Essa pequena vila de pescadores que já se tornou um megaresort é a cidade de mais rápido crescimento do México, cercada por florestas biodiversas e zonas úmidas abundantes em vida selvagem. Para quem quer dizer o sim com os pés na areia, Cancún conta com mais de 24 km de litoral, bem como resorts all inclusive com terraços na cobertura e gazebos com vista para o mar, tornando-se uma excelente opção para um casamento. Graças à sua vasta costa, os sabores do mar dominam a culinária local. Para um banquete de casamento saboroso, as opções incluem ceviche, prato de frutos do mar marinados em temperos cítricos, além de tacos e empanadas. Os visitantes podem conferir a história do México em um passeio por Chichén Itzá, cenote sagrado e Valladolid com saída de Cancún, que revela as ruínas de uma antiga civilização e uma das sete maravilhas do mundo.



Onde se hospedar: oferecendo um refúgio exclusivo para adultos, o Live Aqua Beach Resort Cancún é um resort 5 estrelas com regime all inclusive na praia de Cancún, onde os hóspedes podem trocar alianças. Com uma decoração elegante, essa acomodação oferece comida gourmet em seus nove restaurantes e produtos de aromaterapia disponíveis no spa de luxo. Ao organizar casamentos, esse resort se compromete a realizar apenas um por vez, para garantir que o casal seja o protagonista do seu grande dia. Além disso, essa acomodação participante do programa Travel Proud da Booking.com promete uma experiência acolhedora para viajantes LGBTQ+.

Sydney, Austrália

The Langham Sydney Booking.com/Divulgação

A capital de Nova Gales do Sul é uma cidade que combina pontos turísticos e beleza natural. Desde sua icônica ponte até animados mercados, praias e parques nacionais, Sydney proporciona uma diversidade de experiências para visitantes de todas as idades, o que a torna perfeita para uma celebração de casamento com familiares e amigos. Para casais que buscam uma cerimônia descontraída na praia ou uma recepção com um cenário criativo na cidade, Sydney surpreende com sua variedade de locais fotogênicos. O casal pode até se aventurar em uma "escalada nupcial" e trocar votos no topo da Ponte da Baía de Sydney, na companhia das pessoas mais próximas. Depois do casamento, os visitantes podem praticar bodyboard na Bondi Beach, conhecer a cultura aborígene no Jardim Botânico Real ou assistir a um show na Ópera House de Sydney. Para desfrutar da melhor vista, uma boa pedida é embarcar em um cruzeiro turístico pela Baía de Sydney.



Onde se hospedar: o Langham Sydney proporciona uma estadia no centro de Sydney e funciona como local para casamentos. A uma curta caminhada da Ópera House, a propriedade oferece vista para o porto e tem tudo o que os hóspedes podem querer: desde uma piscina aquecida em estilo romano até um spa luxuoso com tratamentos relaxantes e serviços de beleza. O restaurante do hotel, Kitchens on Kent, garante cardápios de casamento feitos sob medida, de canapés a menus de vários pratos, enquanto o casal pode brindar no Observatory Bar.