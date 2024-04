“Minas são muitas. Porém, poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais.” A frase de Guimarães Rosa é a síntese perfeita do estado diverso, extenso que se renova, recria e revive a história. A Minas Gerais dos vales, das cachoeiras, das montanhas, dos rios e lagos, dos povoados, da ruralidade e de seus personagens – alguns famosos, outros nem tanto. Há mais de 400 anos, os caminhos trilhados pelos primeiros exploradores das Gerais, em meados do século 17, nunca foram fáceis.



Ao desbravar a mata virgem, o terreno íngreme, escalar montanhas e serras e enfrentar animais perigosos ficaram para trás muitos nessa jornada rumo ao desconhecido. Os que foram adiante, destemidos e com fé, descobriram ouro, diamantes, esmeraldas e sabores e deram vida à identidade genuinamente mineira.

Os caminhos de terra de uma antiga estrada de ferro serão trilhados por ciclistas que buscam na natureza a razão de viver. Passando por túneis, pontilhões e cânions, a região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri renascem como proposta turística. Bem longe desse local, entre campos de trigo, soja e milho, plantações de café estarão abertas para os visitantes apreciarem a iguaria fina produzida no cerrado mineiro. Mais adiante, na ponta do nariz de Minas Gerais, as antigas pegadas de animais pré-históricos conquistaram reconhecimento internacional e, na ‘Terra dos Gigantes’, o desbravador das gerais poderá conhecer como

era a fauna na região, de milhares de anos atrás.



Estamos falando das três novas rotas turísticas prioritárias de Minas Gerais, que foram apresentadas no nesta segunda-feira(15/3), em São Paulo, durante a World Travel Market (WTM) Latin America – reconhecida como uma das principais feiras de viagem e turismo do setor. As rotas Bahia-Minas, Café do Cerrado Mineiro e Caminhos do Geoparque Uberaba são iniciativas do Sebrae Minas e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), que tem o objetivo de promover o turismo do estado e atrair um número cada vez maior de visitantes interessados em explorar as riquezas naturais, culturais, gastronômicas e históricas que Minas Gerais oferece.



Minas para o mundo

“A promoção das rotas prioritárias, organizadas pelo Sebrae e em parceria com a Secult, vai ao encontro da nossa proposta de potencializar e fomentar o turismo em Minas Gerais, setor que gera emprego e renda e atrai investidores de todo o mundo. Minas é líder em crescimento turístico no país e as rotas, tenho certeza, serão fundamentais para nos mantermos em primeiro lugar, crescendo até o dobro da média nacional”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.



“A participação de Minas Gerais em um dos eventos mais importantes da América Latina não só atrai a atenção dos principais players do setor, mas também estabelece novas conexões comerciais que podem resultar em futuras parcerias, realização de negócios e na contínua promoção do turismo do estado”, diz o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.



Marcelo de Sousa e Silva reconhece que os encontros com o trade turístico representam uma oportunidade para divulgar e promover os produtos e serviços das duas rotas prioritárias do estado, que vão desde a produção de cafés de excelência do Cerrado Mineiro até os passeios de bicicleta pelos vales do Jequitinhonha e Mucuri. “A intenção é fortalecer a imagem de Minas Gerais como destino turístico diversificado e de experiências únicas, fomentando o desenvolvimento econômico dos territórios e a geração de emprego e renda para a população”, finaliza Marcelo Silva.

Túnel do tempo



O visitante passará por túneis ao fazer o percurso em Teófilo Otoni Maria Laender/Divulgação



Projeto turístico ganha reforço com o cicloturismo nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, regiões impactadas com o fim das operações da ferrovia que ligava Minas Gerais ao Sul da BahiaPrepare-se para uma emocionante viagem de bicicleta pelos caminhos que contam mais de 100 anos de história da Estrada de Ferro Bahia-Minas, que um dia conectou Minas Gerais ao mar. Durante o percurso de 340 quilômetros, você terá a oportunidade de vivenciar as paisagens deslumbrantes e a rica cultura dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pedalando por estradas de terra, passando por comunidades rurais, estações antigas e prédios históricos. Além disso, poderá desfrutar da deliciosa culinária regional, se refrescar em banhos de cachoeira e, quem sabe, apreciar um pôr do Sol embaixo de plantações de cacau.



A Rota Bahia-Minas, eternizada na música Ponta de Areia, na voz de Milton de Nascimento, estará de volta. A estrada da antiga ferrovia que ligava a Bahia a Minas Gerais, foi apresentada durante a WTM Latin América 2024, em São Paulo. O novo circuito turístico, desenvolvido pelo Sebrae Minas, em parceria com diversas instituições públicas e privadas, foi apresentado no Estande Mineiro, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT) e do Circuito Turístico das Pedras Preciosas. A inclusão da rota como prioritária no estado, fortalece ainda mais o trabalho do Sebrae Minas, realizado desde 2022, para alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico local, gerando novas oportunidades de negócios para a região.

Chegadas e partidas



A Rota Bahia-Minas, localizada a 515 quilômetros de Belo Horizonte, é um percurso de cicloturismo com paisagens naturais deslumbrantes, incluindo matas preservadas, montanhas, cachoeiras, pontilhões e túneis centenários. O destino passa por Araçuaí, Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, Teófilo Otoni e Carlos Chagas, contando com o apoio de diversas instituições públicas e privadas. O Sebrae Minas promove iniciativas para atrair visitantes, gerar emprego e renda nas cidades ao longo do percurso, como pedais turísticos, capacitação em gestão para pequenos negócios locais e mapeamento de atrativos turísticos.



Ao longo do caminho, você terá a chance de ouvir modas de viola, apreciar a música tradicional da sanfona, assistir às apresentações

das repentistas da Ciranda de Queixada e desfrutar de um teatro musical em uma das mais belas estações da rota – em Francisco Sá. Queijo, cachaça e carne de sol não vão faltar, mas o toque especial e inesquecível será o acolhimento típico das famílias locais, que recebem os ciclistas como velhos amigos ou parentes próximos.



A rota turística oferece a experiência de resgatar a simplicidade e a originalidade que ainda resistem no interior do Brasil - onde a natureza, a história e a hospitalidade encantam desde o aceno na estrada até as animadas conversas acompanhadas de "cafezinho com queijinho e biscoito" ao redor da mesa.

Cheiro e sabor mineiro

Roteiro oferece imersão exclusiva no terroir dos cafés de origem da Região do Cerrado Mineiro Região do Cerrado Mineiro/Divulgação



Uma degustação harmonizada de cafés especiais ao pôr do sol, com quitandas mineiras, junto à mata nativa e nascentes, ou em meio ao cafezal. Atividades que podem ser experienciadas na Rota do Café do Cerrado Mineiro, onde os produtores abriram suas porteiras para compartilhar o universo da cadeia produtiva com os turistas. Com a valorização e o crescimento do turismo rural, o Sebrae Minas, em parceria com entidades e instituições locais e da cafeicultura da região, estruturou, junto com os cafeicultores, seis experiências que

promovem uma imersão intensa em fazendas, torrefações e cafeterias da primeira Denominação de Origem (DO) de cafés do Brasil.

A Rota Café do Cerrado Mineiro, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, foi criada no ano passado, como um destino turístico que une a produção de café de alta qualidade da região - considerada a primeira do país a receber a Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na modalidade Denominação de Origem (DO) - com os atrativos naturais, culturais e gastronômicos locais. O objetivo é valorizar as origens e criar novas oportunidades de negócios ligadas à cadeia produtiva associada ao turismo rural e de experiência.



Nessa rota gastronômica, os turistas têm a oportunidade de conhecer pequenas e grandes fazendas da região, vivenciando, in loco, a produção de cafés de excelência e todo o processo de inovação e tecnologia utilizado pelos produtores locais. Atualmente, oferecem esse serviço as fazendas: Agro Nunes (Nunes Coffe), Bela Vista (Alado Coffee), Rainha da Paz (Famíglia Montanari), Santa Cruz da Vargem Grande (AgroBeloni), além da Cafeteria Dulcerrado by Expocaccer e Coffee Roaster Porto Feliz.



Na feira WTM , os visitantes foram surpreendidos com o espaço dedicado à cozinha mineira. O ambiente destacou a diversidade e a riqueza da culinária típica de Minas como estratégia para fortalecer o setor gastronômico local e impulsionar o turismo no estado. Os visitantes participam de degustações exclusivas dos inconfundíveis cafezinhos especiais da Rota Café do Cerrado Mineiro.

Terra de Gigantes

No Geossítio de Peirópolis, em Uberaba, o visitante se encanta com a réplica do dinossauro Uberabatitan ribeiroi, com seus 27 metros de comprimento PMU/Divulgação







Desde meados do século passado, o município de Uberaba tem sido alvo de extensas pesquisas devido à sua posição como uma das áreas mais significativas para a paleontologia no Brasil. O local abriga registros fósseis datados de 80 a 66 milhões de anos de idade, tornando-se um dos maiores e mais importantes sítios paleontológicos do país.



Após entrar oficialmente para a rede mundial de parques da Unesco, o Geoparque Uberaba –Terra de Gigantes é o sexto do país e o primeiro da região Sudeste a receber reconhecimento internacional. Com o título, Uberaba passa a fazer parte dos destinos prioritários de Minas Gerais, apoiados pelo Sebrae Minas e Secult, que vão receber incentivos para a estruturação, mapeamento, promoção e qualificação de novos produtos e experiências turísticas.



O projeto Geoparque Uberaba abrange toda a extensão do município, integrando museus, casarões, parques e geossítios que retratam as riquezas geológicas, a herança histórica e a cultura local. Esse projeto vai impulsionar o desenvolvimento regional, valorizando a vocação turística da cidade. Destacam-se os dinossauros que habitaram a região há milhões de anos, abrindo as portas para o turismo ecológico, educativo, científico e de aventuras. O patrimônio geológico de Uberaba ganha destaque mundial com os importantes achados paleontológicos da região.

Outros atrativos



O nome ‘Terra de Gigantes” é uma alusão às três principais identidades históricas e culturais uberabenses, relacionadas ao patrimônio geológico – por abrigar fósseis de dinossauros -, ao potencial agropecuário – Uberaba é reconhecida como capital mundial da raça Zebu -, e por ser a cidade onde viveu o médium Chico Xavier.

Uberaba possui um grande potencial turístico, que vai desde a valorização do artesanato até a preservação do seu patrimônio histórico e cultural. A tradição está presente em todos os cantos da cidade, e a religiosidade é representada por belas igrejas católicas, além do espiritismo, que tem como figura icônica de Chico Xavier. As expressões culturais se manifestam em festas como a folia de reis, o congado, os festivais de viola e catira, e na deliciosa gastronomia, que resgata os costumes locais e valoriza os produtos regionais.



A vocação agropecuária é uma característica marcante de Uberaba desde sua fundação. No entanto, são suas inovações tecnológicas que colocam a cidade em destaque como referência mundial no melhoramento genético e na criação de gado Zebu de elite. Os resultados dessas inovações atraem pecuaristas de todas as partes do mundo. A cidade mineira disponibiliza toda sua infraestrutura de hotéis, clubes, parques, centros de eventos e um calendário repleto de acontecimentos. Assim é Uberaba para o turista: receptiva, calorosa e encantadora, um destino marcante para visitantes do Brasil e do mundo.

