Carnaval com saúde – O carnaval está chegando e, nessa época do ano, é comum que os foliões acabem se descuidando e deixando a saúde em segundo plano durante a folia. Entretanto, é possível minimizar os possíveis danos à saúde causados pela curtição durante tantos dias de festas. Neste ano, se prevenir da dengue e se preparar para o calor se tornou ainda mais importante, tanto para quem vai cair na folia, quanto para quem prefere relaxar.

Hidratação, sono, protetor solar, uso de repelentes e alimentação são necessidades que ajudam a manter a saúde e a disposição de quem vai para a rua. É o que confirma a médica Consolação Oliveira, especializada em nutrologia, fisiologia hormonal e medicina ortomolecular. “Para os amantes da folia, o ideal é que a preparação para passar o dia no bloquinho comece em casa, a partir de uma boa noite de sono e com um café da manhã ou almoço reforçados. Durante a refeição, inclua o azeite, pois ele diminui a velocidade da absorção do álcool no organismo. Água de coco também é bem-vinda, pois ajuda a repor os nutrientes do corpo. Outra dica de ouro é levar frutas e snacks para comer entre as principais refeições, evitando a queda de glicose e sensação de fraqueza”.

LEIA TAMBÉM: Dicas de segurança para evitar golpes durante a folia

A médica completa com orientações às pessoas que consomem algum tipo de bebida alcoólica durante o evento. “O ideal é não ingerir álcool, sobretudo se o folião pretende curtir vários dias de festa sem prejudicar a saúde, mas, caso isso não aconteça, o cuidado com a alimentação adequada é ainda mais importante e minhas maiores dicas são para evitar frituras e tomar muita água, atitude que pode evitar a desidratação e mal-estar pós festa. A água, inclusive, deve estar com o folião o tempo inteiro, já que a exposição ao sol por muitas horas é uma realidade e a expectativa é de altas temperaturas no carnaval”, finaliza.

Cuidados com a pele e com o mosquito da Dengue

Por falar em sol, a proteção solar é importante para quem vai pro bloquinho e para quem vai curtir nas casas e sítios com piscina. Os cuidados com o mosquito da Dengue também valem para todo mundo. Em Minas, são mais de 110 mil casos prováveis de Dengue e cerca de 40 mil casos confirmados, além de 10 mil casos de chikungunya.

“A dengue veio com tudo neste início de ano, portanto, o uso do repelente é obrigatório. Os casos de dengue não param de crescer e a projeção é de que ocorra um aumento ainda maior nas próximas semanas. A dica de ouro é comprar o repelente cuja composição contenha Icaridina. Apesar de mais caro, essa composição protege o corpo das picadas dos mosquitos por cerca de dez horas, o que é ideal para usar durante o Carnaval, já que outras substâncias como IR3535 e DEET têm ação por apenas duas horas”.