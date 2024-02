Após o agito do Carnaval, o Vale das Águas Fazenda Resort, localizado na pitoresca cidade de Águas de Santa Bárbara (PA), se torna o destino ideal para quem busca descanso e lazer. O resort, conhecido por sua completa infraestrutura e cenário natural exuberante, anuncia pacotes especiais de pós Carnaval, disponíveis de 16 a 18 de fevereiro e de 23 a 25 de fevereiro, prometendo uma experiência inesquecível.

Com valores a partir de R$ 2.178,84, o pacote de duas noites em chalé inclui dois adultos e duas crianças de até 11 anos, que têm cortesia na estadia. Incluído no pacote, os hóspedes poderão desfrutar de pensão completa, abrangendo café da manhã, almoço e jantar. Bebidas e petiscos são cobrados à parte.

Foto: divulgação

O Vale das Águas oferece uma gama de atividades que garantem diversão para todas as idades. Entre elas, hidroginástica, passeios de trenzinho à cascatinha do hotel, charretes, trilhas, tirolesa, quadras de beach tennis, além de duas piscinas externas com jatos de hidro. O destaque fica por conta do Aquabar, um bar molhado que serve uma variedade de bebidas e petiscos, perfeito para quem deseja relaxar sem sair da água.

LEIA TAMBÉM: Casa Canoa valoriza a cultura tradicional de Paraty através da hospedagem

Localizado a cerca de 300 km da capital paulista e a 241 km de Londrina, no Paraná, o Vale das Águas Fazenda Resort tem estrutura de 170 mil metros quadrados, oferece 46 chalés e 12 apartamentos, cada um com características únicas que garantem o conforto e a tranquilidade dos hóspedes. Além disso, dispõe de um restaurante capaz de acomodar mais de 120 pessoas, mini golf, duas quadras de tênis de saibro e uma equipe de recreação especializada para entreter as crianças.

Reservas e Informações, acesse aqui.

The post Pós-Carnaval é sinônimo de descanso e lazer no Vale das Águas Fazenda Resort appeared first on Uai Turismo.