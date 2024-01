Embarque na Maria Fumaça, que percorre as cidades de São João del-Rei e Tiradentes, e conheça Minas no carnaval

Ô trem bão, sô! Ontem (25/1), lá no Palácio da Liberdade, foi lançado o Carnaval da Liberdade e o Carnaval da Tranquilidade nas cidades históricas. Essa festança é promovida pelo Governo de Minas, em parceria com a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG). O intuito é valorizar a diversidade do carnaval mineiro, especialmente nas cidadezinhas que se destacam com seus blocos caricatos, escolas de samba, bandas e ainda oferecem atividades para toda a família, além de uns passeios por sítios históricos, cachoeiras, trilhas e lagos.

Durante o evento, teve até a apresentação do bloco ‘Catas Reggae’, de Catas Alta, e do ‘Zé Pereira dos Lacaios’, que é reconhecido como o bloco mais antigo do Brasil, fundado em Ouro Preto, em 1867. Esse lançamento se junta às ações de divulgação do Carnaval 2024, com destaque para o Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade no portal Minas Gerais e em campanha nacional, alcançando até oito capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Salvador. "Nessa campanha, nós colocamos uma frase muito interessante: ‘em Minas Gerais, o carnaval é na rua e as nossas ruas são históricas’", destacou o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira. Ele ressaltou a importância de promover o carnaval de forma descentralizada em Minas Gerais.

Uma das mais belas de Minas e próxima à Belo Horizonte, a cachoeira da Farofa fica dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó, refúgio para quem deseja fugir da folia Gladyston Rodrigues/EM

Como diz o mineiro raiz: “vai ser um trem bão demais, sô”! Em 2024, cerca de 450 municípios mineiros vão oferecer programação de carnaval com opções tanto para o público que gosta da folia (Carnaval da Liberdade) quanto aquele que procura sossego no feriado (Carnaval da Tranquilidade). O prefeito de Ouro Preto e presidente da ACHMG, Angelo Oswaldo, destacou que a folia de Momo das cidades históricas é inclusiva e vibrante. “Todo mundo pensa que cidades históricas só tem Semana Santa, mas, na verdade, nós temos um belíssimo carnaval, um carnaval tradicional, das cidades mineiras, do interior, da família, da casa da avó, das brincadeiras de rua, da improvisação dos blocos, aquele carnaval gostoso, descontraído”, detalhou Oswaldo.

Tradição e história

Patrimônio pela Unesco, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, é uma dica para quem deseja conhecer a história do Barroco em Minas Túlio Santos/EM





São 32 municípios que integram a ACHMG, dentre eles Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Tiradentes, Caeté, Congonhas, Itabira, Mariana, São João del-Rei, Santa Luzia, Brumadinho, Januária, Catas Altas e Conceição do Mato Dentro. Cada cidade terá uma programação própria que será atualizada no portal Minas Gerais.



Dentre esses municípios, três deles abrigam Patrimônios Culturais da Humanidade reconhecidos pela Unesco. São eles, Ouro Preto, Diamantina e Congonhas, onde está o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, concebido pelos artistas Aleijadinho e Manoel da Costa Athaíde e uma das obras-primas do barroco mundial.

Desafinada e fora do ritmo, a Bandalheira Folclórica Ouropretana (BAFO) mistura humor e diversão na sua APRESENTAÇÃO Túlio Santos/EM/D.A Press



Ouro Preto, que possui um dos carnavais mais tradicionais do interior, tem a expectativa de atrair cerca de 25 mil pessoas, e terá desfiles de aproximadamente 50 blocos carnavalescos, como o Vermelho e Branco, a Bandalheira e o Zé Pereira dos Lacaios. Além disso, shows e escolas de samba da cidade movimentam a festa na cidade.

Em Diamantina, a 290 quilômetros de Belo Horizonte, a programação vai abranger tanto o público do Carnaval da Liberdade quanto do Carnaval da Tranquilidade. “Nós temos inovado no Carnaval, fizemos um resgate histórico dos blocos, e teremos apresentação de mais de 50 blocos este ano. Teremos também uma apresentação numa arena com shows para que a juventude possa se confraternizar, mas temos uma prioridade de atender a família com essa tranquilidade para que as pessoas possam ir se divertir, os pais com os filhos, os avós com os netos, de uma forma bem tranquila”, comentou o vice-prefeito de Diamantina, Alexandre Magno.

Em família, o carnaval em Diamantina valoriza os bloquinhos infantis como era antigamente Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Santa Bárbara também prepara uma festa com bandas de diversos estilos, do samba ao pagode. Itabira, terra natal de Carlos Drummond de Andrade, terá como tema o clássico de Gal Costa “Balancê”, realizando um tributo à cantora e receberá apresentações de blocos de Belo Horizonte, como o ‘Então Brilha’ e o ‘Me beija que sou pagodeiro’, entre outras atrações. Em Itapecerica, no Centro Oeste mineiro, o tradicional Carnaval Itabeleza será agitado pelos tradicionais blocos da cidade: ‘Mal Dormidos’, ‘Suvaco de Cobra’, ‘Balaco Baku’ e ‘Só a Nata’, que irão fazer seus desfiles e arrastar os foliões pelas ruas do centro histórico.

Paz, amor e resistência em São Tome das Letras. Que tal passar o feriado na mística cidade hippie brasileira? Pirâmide atrai os apreciadores do pôr do Sol Tulio Santos/EM

Já Caeté vai realizar o seu Carnavrau! como uma das comemorações oficiais que celebra os 310 anos do município, com shows e desfiles no centro histórico. Sabará oferecerá ao folião um Carnaval descentralizado, tendo pontos em bairros e distritos, como no bairro Nações Unidas e em Ravena. A exposição “A experiência do Carnaval de Sabará”, no Solar do Padre Correia, vai apresentar ao visitante um pouco da história da antiga Vila de Sabarabuçu.



Em Tiradentes haverá o desfile de cerca de 24 blocos que contagiam o público em seu cortejo pelo Centro Histórico. São João del-Rei, além dos tradicionais blocos e escolas de samba, também se destaca pelo patrimônio histórico e a diversidade natural no entorno da região.



Confira abaixo a relação completa de municípios que integram a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais:





Brumadinho, Baependi, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Conceição do Mato Dentro, Caeté, Catas Altas, Cataguases, Congonhas, Campanha, Diamantina, Diogo de Vasconcelos, Itabira, Itabirito, Itapecerica, Januária, Lagoa Santa, Mariana, Nova Era, Nova Lima, Ouro Preto, Ouro Branco, Paracatu, Pitangui, Prados, Santa Bárbara, Serro, São João del-Rei, São Thomé das Letras, Sabará, Santa Luzia e Tiradentes.