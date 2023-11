Estradas esburacadas, trânsito lento, motoristas apressados, pistas estreitas, cargas perigosas, interdições e reformas demoradas entram no pacote de viagens para quem se aventura a visitar os circuitos turísticos de Minas Gerais. Poucas são as rodovias ( estaduais ou federais) em perfeito estado para contemplar esse viajante que vem de longe. Se fizermos uma analogia com a obra de Dante Alighieri, não há um caminho fácil para chegar ao paraíso. Em um resumo simplificado de suas obras, para conseguir escapar do inferno, ele primeiro passará pelo purgatório - não há atalho ou viagem direta dos níveis mais profundos do inferno ao céu.

Na última terça-feira (28/11) um evento em Ouro Preto, marcado para a hora do almoço, serviu para testar a paciência e comprovar o que muitos viajantes reclamam – viajar de carro por Minas Gerais não é tarefa fácil. É quase uma via crucis. Para chegar ao destino final, dentro do horário marcado, decidi sair cedo de Lagoa Santa rumo a Confins. A jornada foi iniciada às 8h30 do aeroporto internacional de Belo Horizonte e, às 11h20, depois de percorrer 120 quilômetros e gastar 2h50 de viagem, chego ao destino, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Só para título de comparação, esse é o mesmo tempo se o turista pegar um voo direto de BH para Jericoacoara, no Ceará, distante 2.473 km da capital mineira.



De Confins ao antigo Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto gastei 2h50 de viagem Carlos Altman/EM



Resumo da viagem

8h30 - Saída do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O trajeto feito pela via LMG-800 e MG- 010 até o bairro Venda Nova, em BH é um paraíso. Pistas duplicadas - sendo três de cada lado. A velocidade máxima é de 110 km e o piso está em perfeito estado ( uma parte é asfalto e outra em cimento ).

8h50 - Com apenas 20 min já me encontrava na Av. Pedro I, em Venda Nova (BH). Aí começa o tormento. Ao longo da via, passando pela Avenida Antônio Carlos até o Viaduto São Francisco para acessar o Anel Rodoviário, muito trânsito, obras na via, motoristas e motociclistas estressados. Gastei aproximadamente 30 min para percorrer apenas 8 km de via. Mas o pior estava por vir.

9h20 - Hora de encarar o temível Anel Rodoviário. Se o inferno existe, ele com certeza passa por esta via que inclui três rodovias federais em um mesmo lugar ( BRs 381, 262 e 040). No trânsito lento, quase parado, o viajante ainda precisa ficar atento aos motoristas e motociclistas mal-educados que forçam entrar na sua frente, sem dar seta ou pedido. A pista, apesar de duplicada, tem muitos problemas – asfalto ruim, buracos, mato na lateral da via, placas de sinalização derrubadas, excesso de radares e, a quantidade enorme de caminhões de carga é algo assustadora. Gastei 40 minutos no percurso de 20 km até a BR- 356, no Bairro Olhos d’Água, no final do Anel Rodoviário.

10h - Depois de passar pelo inferno, hora de encarar o purgatório. Após deixar o Viaduto da Mutuca, é preciso encarar a BR-040. Rodovia larga mas completamente barrenta devido a quantidade de caminhões de minério que transitam na via. São veículos que deixam na pistas o pó, que depois vira lama, das várias mineradoras localizadas Nova Lima, Itabirito, Moeda e Brumadinho. Por sorte, estava tempo seco, senão o risco de derrapagem seria iminente.

10h15 - Entrada da Rodovia dos Inconfidentes ( BR 356) até o destino final, o viajante precisa se preparar para a quantidade absurda de curvas, pistas simples sem possibilidade de ultrapassagem e, novamente, caminhões transportando minério. Para quem não está acostumado a encarar um zigue-zague, recomendo tomar um remédio para enjoo antes. Ao longo dos 49 km da via, são poucos os trechos com terceira faixa e a maioria, com acostamento estreito. O risco é ainda maior na descida da Serra de Itabirito. Confira os freios, pois o trecho é bem íngreme e o trânsito intenso.

11h20 - Chegada ao paraíso no destino final, Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto após 1h05 de viagem.

Estradas ruins

Quem trafega pela BR-356, conhecida como Rodovia dos Inconfidentes, terá pela frente pista estreitas, muitas curvas é tráfego intenso de caminhões de minério Carlos Altman/EM

De acordo com a pesquisa CNT de Rodovias 2023, divulgada ontem pela Confederação Nacional do Transporte, Minas Gerais tem praticamente 80% de suas estradas em condições precárias, o que representa problemas em 12.272 quilômetros dos 15.605 avaliados. Esses percursos são classificados como péssimos, ruins ou regulares, colocando o estado em situação pior que a média nacional.

Apenas uma pequena extensão de 381 quilômetros recebeu avaliação ótima e 2.952 quilômetros foram considerados bons. Segundo o estudo, serão necessários R$ 16,63 bilhões em restauração, reconstrução e manutenção para colocar as rodovias mineiras em bom estado, sendo que em todo o país a demanda chega a R$ 94,12 bilhões. O governo federal aposta nas concessões, com 35 leilões previstos até o fim da gestão, para melhorar o setor.

Possível luz no fim do túnel

Angelo Oswaldo (prefeito de Ouro Preto), Jorge Rebelo (presidente do Vila Galé) e Leônidas Oliveira ( secretário de Turismo de MG) debateram sobre mobilidade esta semana Carlos Altman/EM

O evento de terça foi marcado pela rede Vila Galé para apresentar o andamento das obras do primeiro resort de campo do grupo em Minas – o Vila Galé Collection Ouro Preto – no antigo Colégio Dom Bosco. Jorge Rebelo Almeida, presidente e fundador da rede de resorts, bate sempre na tecla sobre a questão do acesso dos hóspedes aos seus empreendimentos. Também interessado em abrir uma nova unidade em Brumadinho, próximo ao Instituto Inhotim, ele vê com preocupação as condições das estradas quando planeja fazer a triangulação: Confins/Ouro Preto/Brumadinho. ““Quero interligar o século 18, com o patrimônio histórico de Ouro Preto, com o século 21, com as encantadoras obras de arte contemporâneas de Inhotim, em Brumadinho. São dois destinos que me encantei ao visitar Minas. Mas os acessos são demorados”, comentou.

Diante da fala do empresário português, participantes da mesa, como Leônidas Oliveira, secretário estadual de Cultura e Turismo de Minas e Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto apresentaram possíveis soluções, a curto e longo prazo, para melhorar o acesso dos visitantes aos circuitos turísticos:





"No início do próximo ano, a Secretaria de Turismo junto com a Seinfra ( Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias), estamos listando as áreas prioritárias para receber, ou reformas ou mesmo novas estradas, inclusive lugares que não tem acesso. Com relação a Inhotim, a reforma da estrada é crucial. Quando você chegar ao Jardim Canadá essa estrada será recuperada. Está na contrapartida da Vale toda recuperação do acesso via Parque do Rola Moça e já foi pavimentada a estrada que leva à Casa Branca até Inhotim, passando pelo Córrego do Feijão, que terminou no ano passado. Uma solução que já foi licitada, todo anel no entorno de Belo Horizonte, que é o contorno da capital mineira, que vai passar por Brumadinho e também liga ao aeroporto de Confins. Tudo isso é projeto”. Leônidas Oliveira, Secretário de Cultura e Turismo de Minas