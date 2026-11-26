Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Rolos de papel higiênico costumam ir direto para o lixo, mas esse papelão pode ser reaproveitado em projetos caseiros simples. O material atua na organização da casa, em atividades manuais e no jardim, sem gerar custos elevados.

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Vasos ecológicos para mudas

O tubo de papelão serve como recipiente leve para terra e sementes no cultivo de hortaliças, ervas ou flores. Na transferência para o canteiro, a muda pode ser plantada diretamente com o rolo, diminuindo o impacto sobre as raízes.

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Para montar o vaso, corte o rolo para obter recipientes menores. Faça pequenos cortes na borda inferior e dobre as abas para dentro até criar o fundo. Coloque as unidades em uma bandeja rasa para evitar que tombem ao regar, adicione a terra, insira as sementes e molhe levemente.

O papelão absorve umidade com rapidez. Evite manter os suportes em água parada ou deixar o substrato secar por completo. A estrutura funciona melhor no período inicial de germinação das mudas.

Organizador de cabos e fios

Fios embolados em gavetas podem ser arrumados com facilidade. Basta enrolar o cabo de carregadores ou eletrônicos pequenos em voltas largas e inseri-lo no interior do tubo.

O papelão impede que a fiação se solte. É possível identificar cada rolo com o nome do aparelho correspondente e acomodar as peças em pé dentro de uma caixa maior.

Comedouro para pássaros

Na temporada fria, o papelão ajuda a alimentar aves silvestres como pardais e chapins. O preparo do comedouro envolve etapas rápidas:

limpe a superfície e retire rebarbas pontiagudas;

espalhe uma camada fina de banha de porco sem sal na área externa;

passe o cilindro sobre sementes de girassol, milheto ou outros grãos adequados;

atravesse um barbante pelo meio e faça uma amarração firme, sem pontas soltas;

pendure a estrutura em um local tranquilo e com rota livre de voo.

Divisórias para gavetas

Os tubos funcionam como compartimentos para elásticos de cabelo, grampos, material de escritório e miudezas de costura. Distribua os rolos lado a lado no fundo da gaveta.

A organização também ajuda em mesas infantis para acomodar lápis de cor e canetas. O acabamento pode receber tinta ou papel decorativo.

Proteção durante mudanças

Em caixas de mudança, o papelão separa peças delicadas e enfeites natalinos, reduzindo batidas e atritos. Preencha os vãos com papel. No caso de louças e vidros, utilize complementos como plástico-bolha ou papel para embalagem.

Pinturas e atividades manuais

Pressionar uma das pontas do rolo permite criar carimbos com formatos de corações ou círculos para marcar folhas e cartões com tinta. O cilindro também atua como suporte para bonecos com aplicação de retalhos, recortes e olhos móveis, exigindo apoio adulto no uso de tesoura e cola.

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Protetor de brotos no quintal

Nos canteiros, posicionar o cilindro ao redor de brotos novos ajuda a demarcar a vegetação. O método resguarda a planta de cortes acidentais durante a limpeza do solo e facilita o reconhecimento de sementes semeadas em linha.