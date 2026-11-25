Rolos de papel higiênico podem ganhar um destino surpreendente nas janelas: uma ideia com folhas translúcidas transforma o que iria para o lixo em decoração
Aprenda a reciclar o papelão com criatividade; descubra o passo a passo fácil para criar enfeites natalinos sem gastar nada e encantar toda a casa
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O Natal se aproxima e traz a oportunidade de transformar materiais simples em peças decorativas. Itens cotidianos ganham uma segunda vida útil por meio da reutilização e da reciclagem, práticas que representam o consumo consciente. O tubo de papelão do papel higiênico, frequentemente descartado após o término do papel, pode deixar o lixo para se transformar em velas natalinas originais.
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A ideia permite renovar os enfeites da casa para o fim de ano sem gerar gastos extras. Mesmo um tubo que esteja sem uso ou danificado serve como base para montar esse adorno decorativo.
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Materiais necessários para o artesanato
A produção dessa vela reciclada exige poucos itens:
tubo de papelão de papel higiênico;
folhas de eva com cores natalinas;
pérolas pequenas;
folhas decorativas;
tesoura;
cola.
Passo a passo para montar as velas natalinas
O processo começa pela cobertura completa do cilindro de papelão. Para essa etapa, recorte um retângulo de eva com 16 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura e cole essa peça diretamente sobre toda a superfície externa do tubo.
Em seguida, tampe as duas aberturas do tubo para garantir o acabamento fechado da estrutura. Recorte dois círculos de eva e cole um círculo em cada lado do cilindro.
Para enfeitar a borda, corte uma tira de eva com 17 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Faça cortes com formatos decorativos natalinos nessa tira e cole a peça ao redor do contorno da extremidade do tubo forrado.
A etapa seguinte exige o preparo de nove círculos de eva com 6 centímetros de diâmetro. Divida esses círculos em partes e cole as peças para formar um encaixe com tom natalino. Posicione os círculos ao redor do contorno do tubo e junte as pontas para fixar.
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Para concluir a confecção da vela, recorte três peças de eva com a tesoura, dê formatos natalinos e junte as partes entre si. Finalize a decoração aplicando pequenas folhas e pérolas sobre o enfeite.