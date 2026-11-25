Proprietário compra cabana e usa detector de metais no piso original, mas encontra moeda de 1740 enterrada que guarda uma ligação com um antigo rei espanhol
Projeto no campo revela os custos ocultos de taxas e leis patrimoniais após descoberta histórica; veja como evitar imprevistos ao reformar
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Em 2020, Virgilio adquiriu uma cabana antiga em ruínas situada em uma braña vaqueira na montanha asturiana por 3.000 euros. Sem conhecimento prévio em construção, o jovem decidiu reabilitar a estrutura aos poucos, documentando os passos no canal do YouTube "hilux_aventura", conforme divulgado pela "COPE".
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A propriedade permaneceu abandonada durante décadas e exigiu trabalho desde o início, incluindo o aprendizado de erguer muros e encarar o clima do norte espanhol. Os maiores obstáculos, contudo, surgiram nos trâmites burocráticos e custos fiscais.
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Custos burocráticos e impostos imobiliários
Ao valor inicial de 3.000 euros somaram-se quase 800 euros relativos a despesas de compra e venda, taxas de cartório e tributos como o Imposto de Transmissões Patrimoniais (ITP). Em transações de baixo custo, esses encargos atingem uma proporção elevada do preço total.
A legislação determina uma regra específica para o cálculo: quando a referência cadastral supera o valor pago na aquisição, ela serve de base imponível para a cobrança do ITP.
O processo contrasta com outro empreendimento de Virgilio em Porto Rico. Naquele local, as despesas somaram apenas 100 euros em honorários advocatícios, sem necessidade de escritura pública em cartório.
Sobre a disparidade tributária, Virgilio declarou: "uma moradia é algo de primeira necessidade, eu entendo que se é algo de primeira necessidade não se paguem impostos, pelo menos pela primeira habitação".
Descoberta arqueológica e obrigações legais
Pouco depois da compra, o proprietário utilizou um detector de metais na área interna da ruína. No piso original, localizou uma moeda antiga de cerca de três séculos: "encontrei um maravedi de Felipe V de 1740, por aí. Estava dentro do solo original, incrível".
A posse da peça histórica envolve exigências legais. A Lei 16/1985 do Patrimônio Histórico Espanhol e a Lei 1/2001 do Patrimônio Cultural do Principado de Astúrias estabelecem que materiais com valor arqueológico achados ao acaso são bens de domínio público.
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A legislação asturiana exige a comunicação do achado à pasta competente em patrimônio cultural em um prazo de 48 horas, com a entrega do objeto à administração pública. A utilização de detectores de metais voltada para finalidades arqueológicas necessita de autorização prévia.