Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Em 2020, Virgilio adquiriu uma cabana antiga em ruínas situada em uma braña vaqueira na montanha asturiana por 3.000 euros. Sem conhecimento prévio em construção, o jovem decidiu reabilitar a estrutura aos poucos, documentando os passos no canal do YouTube "hilux_aventura", conforme divulgado pela "COPE".

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A propriedade permaneceu abandonada durante décadas e exigiu trabalho desde o início, incluindo o aprendizado de erguer muros e encarar o clima do norte espanhol. Os maiores obstáculos, contudo, surgiram nos trâmites burocráticos e custos fiscais.

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Custos burocráticos e impostos imobiliários

Ao valor inicial de 3.000 euros somaram-se quase 800 euros relativos a despesas de compra e venda, taxas de cartório e tributos como o Imposto de Transmissões Patrimoniais (ITP). Em transações de baixo custo, esses encargos atingem uma proporção elevada do preço total.

A legislação determina uma regra específica para o cálculo: quando a referência cadastral supera o valor pago na aquisição, ela serve de base imponível para a cobrança do ITP.

O processo contrasta com outro empreendimento de Virgilio em Porto Rico. Naquele local, as despesas somaram apenas 100 euros em honorários advocatícios, sem necessidade de escritura pública em cartório.

Sobre a disparidade tributária, Virgilio declarou: "uma moradia é algo de primeira necessidade, eu entendo que se é algo de primeira necessidade não se paguem impostos, pelo menos pela primeira habitação".

Descoberta arqueológica e obrigações legais

Pouco depois da compra, o proprietário utilizou um detector de metais na área interna da ruína. No piso original, localizou uma moeda antiga de cerca de três séculos: "encontrei um maravedi de Felipe V de 1740, por aí. Estava dentro do solo original, incrível".

A posse da peça histórica envolve exigências legais. A Lei 16/1985 do Patrimônio Histórico Espanhol e a Lei 1/2001 do Patrimônio Cultural do Principado de Astúrias estabelecem que materiais com valor arqueológico achados ao acaso são bens de domínio público.

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A legislação asturiana exige a comunicação do achado à pasta competente em patrimônio cultural em um prazo de 48 horas, com a entrega do objeto à administração pública. A utilização de detectores de metais voltada para finalidades arqueológicas necessita de autorização prévia.