Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Dennis Dailey, de 62 anos, precisou reorganizar a vida profissional para cuidar da mãe no Kentucky em 2018, período em que os filhos concluíam o ensino médio e seguiam para a faculdade. A assistência inicial se expandiu gradualmente até exigir dedicação integral, sobretudo após o início da pandemia de Covid em 2020.

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Com trajetória nas áreas de mídia e saúde, Dennis planejava atuar como jornalista independente. A chegada do coronavírus cancelou planos e compromissos estratégicos, incluindo a participação como anfitrião em uma conferência da "Healthcare Information and Management Systems Society" em Orlando.

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Gestão da rotina e competências desenvolvidas

Sem o apoio frequente de auxiliares do estado durante a pandemia, Dailey assumiu sozinho os cuidados pessoais, o preparo de refeições, o controle financeiro da casa e os agendamentos médicos. Apenas mais tarde a "Area Agency on Aging" passou a enviar uma ajudante por poucas horas semanais.

A coordenação de médicos e horários demandou habilidades semelhantes às de um gerente de equipe esportiva. O trabalho gerou competências práticas aplicáveis às empresas:

coordenação de partes interessadas e cooperação interfuncional;

atenção aos detalhes na organização de prontuários, receitas e instruções;

conhecimento de seguros, faturamento e navegação em sistemas de saúde;

capacidade de adaptação, julgamento e priorização diante de crises e demandas urgentes;

atuação como porta-voz e defensor das necessidades da pessoa cuidada.

Impacto na carreira e reinserção profissional

Dennis ressalta que cuidadores pagam um preço duplo: perdem o ritmo e o crescimento profissional no auge da capacidade de ganhos, aos 50 anos, e precisam recomeçar do zero. Para manter alguma atividade, Dailey dividiu os dias em blocos curtos de trabalho e executou projetos pontuais de relações públicas e consultoria.

A permanência no leste do Kentucky também restringiu oportunidades de contatos profissionais em comparação com mercados como Miami, Chicago e Nova York. A mãe de Dailey sofreu um acidente vascular cerebral em fevereiro de 2025 e faleceu em abril daquele ano, aos 88 anos, no domingo de Páscoa, em um asilo pago pelo Medicare no condado vizinho a Morehead.

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Em busca de uma nova oportunidade corporativa, Dailey orienta quem passou pela mesma situação a valorizar essa trajetória. Em vez de declarar que esteve fora do mercado, o profissional deve apresentar as tarefas do período de cuidado como prova de liderança, comunicação e capacidade analítica.