Filho dedica anos ao cuidado da mãe idosa em vez de investir na carreira, mas agora, aos 62 anos, enfrenta os desafios de reconstruir sua vida profissional
Entenda como Dennis transformou os anos dedicados à mãe idosa em valiosas habilidades de gestão, liderança e comunicação para voltar ao mercado
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Dennis Dailey, de 62 anos, precisou reorganizar a vida profissional para cuidar da mãe no Kentucky em 2018, período em que os filhos concluíam o ensino médio e seguiam para a faculdade. A assistência inicial se expandiu gradualmente até exigir dedicação integral, sobretudo após o início da pandemia de Covid em 2020.
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Com trajetória nas áreas de mídia e saúde, Dennis planejava atuar como jornalista independente. A chegada do coronavírus cancelou planos e compromissos estratégicos, incluindo a participação como anfitrião em uma conferência da "Healthcare Information and Management Systems Society" em Orlando.
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Gestão da rotina e competências desenvolvidas
Sem o apoio frequente de auxiliares do estado durante a pandemia, Dailey assumiu sozinho os cuidados pessoais, o preparo de refeições, o controle financeiro da casa e os agendamentos médicos. Apenas mais tarde a "Area Agency on Aging" passou a enviar uma ajudante por poucas horas semanais.
A coordenação de médicos e horários demandou habilidades semelhantes às de um gerente de equipe esportiva. O trabalho gerou competências práticas aplicáveis às empresas:
coordenação de partes interessadas e cooperação interfuncional;
atenção aos detalhes na organização de prontuários, receitas e instruções;
conhecimento de seguros, faturamento e navegação em sistemas de saúde;
capacidade de adaptação, julgamento e priorização diante de crises e demandas urgentes;
atuação como porta-voz e defensor das necessidades da pessoa cuidada.
Impacto na carreira e reinserção profissional
Dennis ressalta que cuidadores pagam um preço duplo: perdem o ritmo e o crescimento profissional no auge da capacidade de ganhos, aos 50 anos, e precisam recomeçar do zero. Para manter alguma atividade, Dailey dividiu os dias em blocos curtos de trabalho e executou projetos pontuais de relações públicas e consultoria.
A permanência no leste do Kentucky também restringiu oportunidades de contatos profissionais em comparação com mercados como Miami, Chicago e Nova York. A mãe de Dailey sofreu um acidente vascular cerebral em fevereiro de 2025 e faleceu em abril daquele ano, aos 88 anos, no domingo de Páscoa, em um asilo pago pelo Medicare no condado vizinho a Morehead.
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Em busca de uma nova oportunidade corporativa, Dailey orienta quem passou pela mesma situação a valorizar essa trajetória. Em vez de declarar que esteve fora do mercado, o profissional deve apresentar as tarefas do período de cuidado como prova de liderança, comunicação e capacidade analítica.