Como transição demográfica e doenças estão ampliando a busca por cuidadores

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O envelhecimento acelerado da população brasileira é o principal motor da transformação no mercado de cuidadores de idosos. “O país vive uma transição demográfica importante. As pessoas estão vivendo mais, enquanto as taxas de natalidade diminuíram. Proporcionalmente, passamos a ter mais pessoas idosas do que crianças ou jovens”, explica a médica geriatra Simone de Paula Pessoa Lima, da Saúde no Lar. Segundo ela, o avanço das doenças degenerativas e das condições crônicas faz crescer o número de pessoas mais velhas que necessitam de auxílio para atividades básicas e acompanhamento contínuo.

A fisiatra Andréa Thomaz Viana complementa que o fenômeno não se limita ao aumento da população idosa. “Também houve crescimento do número de pessoas que sobrevivem a doenças e passam a conviver com sequelas motoras, cognitivas ou funcionais. Isso amplia a necessidade de reabilitação e de acompanhamento contínuo”, afirma. Ela destaca ainda que mudanças na estrutura familiar – com menos filhos e maior inserção das mulheres no mercado de trabalho – muitas vezes tornam inviável o cuidado integral dentro de casa, impulsionando a busca por profissionais.

Apesar da crescente demanda, o perfil do cuidador ainda é marcado pela informalidade e pela predominância feminina. Muitas profissionais chegam à área a partir de experiências pessoais, como ocorreu com Nayara Ferraz, de 36 anos. “Comecei após cuidar do meu padrinho, depois que ele sofreu um acidente doméstico. Essa experiência despertou em mim o desejo de cuidar e me fez enxergar a importância dessa profissão de forma muito humana”, conta.

Hoje, Nayara investe na qualificação – fez curso específico, estágio em casa de repouso e atualmente cursa fisioterapia. Ainda assim, ela diz que a formação técnica precisa caminhar junto com habilidades emocionais. “Cuidar exige respeito, empatia e limites. Estamos dentro da casa das pessoas, e isso pode ser invasivo se não houver sensibilidade.”

Um cuidador capacitado, segundo a fisiatra Andréa Thomaz Viana, precisa ter preparo técnico, emocional e ético para oferecer assistência segura e humanizada, além de compreender limitações clínicas e estratégias para preservar a autonomia do paciente. Sem esse preparo, os riscos aumentam. “Podem ocorrer quedas, erros na administração de medicamentos e dificuldades no manejo de pacientes com demência”, alerta.



Casa ou lar de idosos?

Diante da necessidade de cuidado contínuo, as famílias enfrentam uma decisão difícil: manter o idoso em casa ou recorrer a instituições de longa permanência? O engenheiro civil Roger Campello, de 53 anos, vive essa realidade com o pai, Álvaro Campello, de 102 anos. “Chega um momento em que a presença constante de alguém se torna indispensável para ajudar nas atividades do dia a dia”, afirma. Ele optou pelo cuidado domiciliar com uma equipe de profissionais em turnos de 12 horas, mas ressalta que a escolha não foi simples. “Foi difícil formar uma equipe que realmente se adequasse ao perfil do meu pai.”

Para ele, o principal benefício é a possibilidade de manter o idoso no próprio ambiente. “A presença do cuidador permite que ele continue vivendo no espaço dele, mantendo a independência e a conexão com a própria história.”

O cuidado domiciliar costuma ser indicado quando há uma rede mínima de suporte e o ambiente é seguro. “Muitas pessoas apresentam melhor estabilidade emocional quando permanecem em casa, próximas de suas referências afetivas”, explica Simone Lima. Já a institucionalização tende a ser necessária em casos de dependência muito elevada ou ausência de apoio familiar.



O custo da estrutura

Mais do que uma decisão afetiva, contratar cuidadores impacta diretamente o orçamento familiar. “O custo é muito alto, e acabamos abrindo mão de várias outras coisas para manter essa estrutura funcionando”, relata Roger Campello. No caso dele, o cuidado integral se tornou indispensável para garantir segurança e qualidade de vida ao pai.



Além do custo, há desafios na qualidade da mão de obra. “Já passamos por situações muito delicadas, com falhas inadmissíveis e despreparo profissional”, conta. Entre os problemas, ele cita erros na medicação e falta de conhecimento básico de cuidados.

A cuidadora Nayara Ferraz com Álvaro Campello, de 102 anos, e o filho dele, Roger Campello: suporte profissional com apoio emocional Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Vínculos vão além do profissionalismo

Com o tempo, a relação entre cuidador, paciente e família ultrapassa o aspecto profissional. “Na prática, é muito difícil não se envolver emocionalmente com quem cuidamos”, afirma a cuidadora Nayara Ferraz, que acompanha Álvaro Campello de perto.

Ela acredita que o vínculo faz parte do cuidado humanizado. A convivência diária transforma o cuidador em parte da rotina familiar. Ainda assim, é importante estabelecer limites, a fim de evitar sobrecarga emocional. Casos de demência, por exemplo, exigem preparo específico. “É preciso calma, paciência e capacidade de entrar no mundo do paciente para estabelecer uma comunicação acolhedora”, explica Nayara.



O “familiar-cuidador”

Neurocirurgião da Unicamp e do Hospital Albert Einstein, Marcelo Valadares observa que, muitas vezes, o papel de cuidador ainda é assumido por parentes próximos, que reorganizam suas vidas para atender às demandas do idoso.

Mas ele chama atenção para a complexidade dessa função. Segundo o médico, assumir o cuidado de um familiar implica uma mudança profunda de papéis – quando filhos passam a cuidar dos próprios pais, por exemplo –, além de exigir preparo emocional para lidar com o declínio da saúde e, em muitos casos, com alterações cognitivas.

Marcelo Valadares destaca que o cuidador, seja profissional ou familiar, também precisa de atenção. O risco de esgotamento é alto, especialmente quando não há divisão de tarefas. “Essa pessoa também pode desenvolver quadros de estresse, ansiedade e depressão”, aponta, ressaltando a importância de uma rede de apoio.

Para ele, o cuidado deve ser compartilhado. Ter alguém para revezar plantões, acompanhar consultas e dividir responsabilidades é fundamental para preservar a saúde de quem cuida. Além disso, o suporte emocional – seja por meio de terapia, acompanhamento médico ou grupos de apoio – pode fazer diferença.



A complexidade da missão

Se, por um lado, o crescimento da demanda evidencia a importância do cuidador, por outro escancara a complexidade de uma rotina que exige atenção contínua e múltiplas habilidades. Mais do que acompanhar o idoso, o trabalho envolve desde tarefas básicas – como higiene, alimentação e mobilidade – até a mediação de conflitos, administração do tempo e adaptação constante às mudanças no estado de saúde.

Na prática, isso significa lidar com situações imprevisíveis. A cuidadora Nayara Ferraz relata que, em muitos plantões, o maior desafio não está apenas no esforço físico, mas na necessidade de equilíbrio emocional. “Há dias em que o paciente está mais agitado, confuso ou resistente. Nessas horas, é preciso ter paciência e saber que aquilo faz parte do quadro clínico, não é algo pessoal”, explica. Segundo ela, a capacidade de interpretar comportamentos é essencial, especialmente em casos de demência, em que o idoso pode apresentar agressividade ou alterações de humor.

Essa leitura sensível também é destacada pela geriatra Simone de Paula Pessoa Lima, que reforça o papel do cuidador na manutenção da dignidade do paciente. “Mesmo quando há perda de autonomia, é fundamental preservar ao máximo a individualidade daquele idoso – respeitar preferências, rotinas e história de vida”, afirma. Para ela, pequenos gestos, como manter hábitos antigos ou incentivar decisões simples no dia a dia, influenciam na qualidade de vida.

Outro ponto é a necessidade de comunicação com a família. O cuidador, muitas vezes, funciona como uma ponte entre o idoso e seus parentes. “É ele quem percebe mudanças sutis, como uma recusa alimentar ou um comportamento diferente, e precisa transmitir isso com clareza”, explica a fisiatra Andréa Thomaz Viana. Essa troca, segundo ela, é essencial para ajustes no plano de cuidado e prevenção de complicações.



Adaptação é delicada

Para as famílias, essa mediação pode ser tanto um alívio quanto um desafio. Roger Campello conta que, no início, teve dificuldade em confiar plenamente nos profissionais. “Existe um processo de adaptação dos dois lados. Você está colocando alguém dentro da sua casa, na intimidade da sua família, e isso exige tempo até que a confiança se estabeleça”, diz.

Apesar da proximidade, o excesso de informalidade pode gerar conflitos. A falta de definição clara de funções ainda é um problema recorrente. “É importante estabelecer, desde o início, quais são as atribuições do cuidador, para evitar sobrecarga e desvios de função”, orienta a fisiatra Andréa Thomaz Viana. Situações em que o profissional passa a acumular tarefas domésticas, por exemplo, são comuns e contribuem para o desgaste.

A sobrecarga não afeta apenas o cuidador profissional. Marcelo Valadares chama atenção para o impacto dessa rotina também sobre familiares que assumem o cuidado direto. Segundo ele, é comum que essas pessoas negligenciem a própria saúde. “Elas deixam de lado consultas médicas, vida social e até o descanso. Isso tem um custo alto, que muitas vezes só aparece depois”, afirma.

“É preciso calma, paciência e capacidade de entrar no mundo do paciente para estabelecer uma comunicação acolhedora”

Nayara Ferraz, cuidadora

“É o cuidador quem percebe mudanças sutis, como uma recusa alimentar ou um comportamento diferente, e precisa transmitir isso com clareza”

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Andréa Thomaz Viana, fisiatra