Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Miriam é uma motorista argentina radicada na Europa que conduz veículos pesados por países como Espanha, França e Itália. Sua jornada de trabalho exige viagens contínuas de 22 a 24 dias. Ao retornar, ela dispõe de apenas três ou quatro dias para descansar, ver amigos e organizar os trajetos seguintes. Durante a alta temporada, o período em casa cai para apenas dois dias.

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A rotina requer planejamento antes mesmo do fim das viagens. Durante os trajetos de volta, a condutora realiza compras em supermercados para evitar perdas de tempo. Em casa, ela cozinha cerca de 40 refeições e as armazena congeladas em uma geladeira de 55 litros instalada no próprio caminhão. O procedimento garante a conservação dos períodos de descanso regulamentares na estrada.

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Desafios e rotina nas estradas europeias

O trabalho abrange tarefas que vão além da direção: envolve conferência documental, entregas, carga e descarga de mercadorias e períodos de espera em depósitos. A legislação na Europa estabelece o limite de condução diária em nove horas, com possibilidade de extensão para dez horas em dois dias da semana. As dificuldades diárias incluem a falta de vagas seguras para estacionar e a escassez de estruturas para higiene pessoal.

Diante dessas demandas, entidades do setor como a CETM sugerem medidas para melhorar as condições da categoria. As propostas incluem escalas favoráveis à convivência pessoal e itinerários com revezamento para diminuir os períodos fora do domicílio.

Em suas redes sociais, no perfil @lachicacamionera, a motorista busca estimular a presença feminina no transporte rodoviário de cargas. Miriam relata que enfrentou receios no começo da carreira, mas superou as dúvidas iniciais com dedicação. Ela destaca que a capacitação técnica possibilita a qualquer pessoa atuar na área.

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Para quem deseja atuar no transporte internacional europeu, a condutora recomenda o domínio da língua inglesa. O idioma opera como ferramenta básica para o contato diário com clientes, equipes de armazéns e fiscais de trânsito, simplificando a resolução de problemas operacionais nas rotas.