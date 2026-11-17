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Com apenas uma mala, um sonho e recursos financeiros reduzidos, a comediante texana Setareh Tarhani partiu para tentar a vida em Nova York. A trajetória dela se transformou na experiência de um casal que optou por residir na cidade sem pagar aluguel, prestando serviços de pet sitter em tempo integral. A história foi divulgada pela publicação "Business Insider".

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O processo teve início durante a visita de Setareh a uma amiga em Nova York. Naquela viagem, a jovem experimentou uma percepção diferente e sentiu que pertencia ao local. Na mesma ocasião, encontrou um amigo que acabara de se mudar de Dallas. Esse conhecido comentou sobre a existência de um quarto vago no imóvel onde residia.

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Diante da possibilidade, a jovem comediante avaliou a situação e concluiu: "se é destino, tudo vai se alinhar". Determinada a encarar o desafio, retornou ao Texas para organizar a mudança. O objetivo principal era se testar e levar as próprias apresentações de comédia a um patamar mais elevado.

A preparação financeira para a mudança

Para viabilizar a ida até Nova York, Setareh arrecadou recursos por conta própria. Ela vendeu uma câmera fotográfica cara, produziu e comercializou pulseiras da amizade. Com a ajuda de colegas de profissão, conseguiu juntar a quantia exata exigida para a caução e para bancar dois meses de aluguel.

As expectativas logo entraram em conflito com a realidade da moradia. O quarto alugado revelou uma acomodação precária. O espaço ficava praticamente dentro da cozinha, espremido entre o banheiro e a sala de estar.

A rotina turbulenta na casa compartilhada

A convivência interna trouxe dificuldades diárias. O proprietário do imóvel residia com os inquilinos e exercia as funções de trabalho diretamente da sala. Essa rotina gerava barulho quase constante ao longo dos dias úteis.

Nos finais de semana, período no qual a jovem esperava encontrar silêncio, a parede transmitia os sons das brigas frequentes do outro colega de quarto. No começo da experiência, ela tentou amenizar o incômodo repetindo para si mesma: "está tudo bem, em Nova York é normal".

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O estresse acumulado no ambiente aumentou e o dinheiro restante continuou insuficiente para pagar outra habitação. O retorno ao Texas nunca foi considerado uma alternativa viável, pois Setareh temia parecer uma trapaceira perante as pessoas que haviam oferecido apoio.