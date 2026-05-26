Após vender apartamento milionário em Copacabana, Maitê Proença exibe nova rotina em sítio na Região Serrana do Rio

A rotina de Maitê Proença, de 68 anos, ganhou novos cenários desde que a atriz deixou o antigo apartamento de frente para o mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. No dia 21 de maio, ela utilizou as redes sociais para mostrar seu cotidiano em um sítio na Região Serrana do estado, onde vive atualmente. Em vídeos publicados no Instagram, a atriz aparece circulando pela propriedade em meio à chuva, conversando com os seguidores e revelando detalhes da vida no campo.

A mudança de um imóvel de luxo avaliado em cerca de R$ 4 milhões, no tradicional edifício Chopin, para uma área rural acompanha um projeto pessoal da artista. Em 2024, ela negociou o antigo apartamento à beira-mar por R$ 4,3 milhões, encerrando um ciclo ligado à orla carioca. No novo endereço, cercado por vegetação e animais, a atriz mostra uma rotina mais ligada à natureza, com ênfase em atividades simples, como cuidar da horta e dos bichos.

A rotina de Maitê Proença, de 68 anos, ganhou novos cenários desde que a atriz deixou o antigo apartamento de frente para o mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro – Reprodução/Instagram

Vida no sítio de Maitê Proença em meio à chuva

Nos registros de vídeo, a vida no sítio de Maitê Proença aparece sob um clima chuvoso, comum nesta época do ano na Região Serrana do Rio. Com um guarda-chuva, a atriz filma o terreno enquanto comenta o tempo fechado e a temperatura mais baixa. Em determinado momento, ela direciona a câmera para o galinheiro e relata a preocupação com o bem-estar das aves durante o frio e a umidade. Olha, está chovendo, mas eu quero mostrar para vocês como é que fica a minha atual vida no campo nessas circunstâncias. Como é que elas [galinhas] estão aqui no frio?, relatou aos seguidores.

Durante a gravação, Maitê questiona como as galinhas estão se adaptando a essas condições climáticas. O galinheiro, mostrado em detalhes, aparece como um dos pontos centrais da rotina rural. A atenção dedicada às aves reforça o interesse da artista em um estilo de vida mais voltado ao contato direto com animais de criação e à produção doméstica de alimentos.

Como é o cotidiano de Maitê Proença no campo?

Além do galinheiro, a atriz apresenta outras áreas do sítio, incluindo um córrego que corta a propriedade. A água corrente, destacada nas imagens, ilustra o tipo de ambiente que ela buscava ao planejar a mudança para a serra. Em declarações anteriores, Maitê já havia indicado o desejo de investir em um lugar com água limpa, galinhas e horta, concentrando esforços em um espaço onde as netas pudessem crescer em contato mais direto com o campo.

Na publicação recente, também aparecem porquinhos-da-índia criados no local. Os pequenos animais são mostrados enquanto a câmera passeia pelo cenário úmido, com o som da chuva ao fundo. Ademais, o vídeo evidencia uma rotina que inclui tarefas simples, mas constantes. Entre eles, observar os bichos, verificar estruturas da propriedade e acompanhar as mudanças na paisagem provocadas pelo clima.

Cuidados diários com as galinhas e outros animais;

Atenção ao córrego e às áreas de passagem de água;

Adaptação da rotina às variações de chuva e frio;

Manutenção dos espaços de criação e da horta.

Mudança do apartamento de luxo para a vida rural

A transição de Maitê Proença para a serra começou a se desenhar antes da venda do imóvel na orla de Copacabana. O apartamento, avaliado inicialmente em cerca de R$ 4 milhões, acabou negociado em 2024 por R$ 4,3 milhões. A residência, com vista direta para o mar, representava um estilo de vida urbano, marcado pela proximidade com a praia, comércio e serviços típicos da zona sul carioca.

O novo endereço, em contraste, coloca a artista em um ambiente mais isolado, rodeado por vegetação e distante do movimento intenso da cidade. De acordo com falas anteriores, a ideia era proporcionar às netas uma experiência mais pé no chão, com espaço para brincar ao ar livre, acompanhar o cultivo de alimentos e conviver com animais. Nesse contexto, o sítio aparece como um projeto de longo prazo, que mistura vida familiar, lazer e contato com a natureza.

Venda do imóvel em Copacabana em 2024 por R$ 4,3 milhões; Investimento em uma propriedade na Região Serrana do Rio; Implementação de galinheiro, horta e criação de pequenos animais; Exposição da rotina no campo por meio das redes sociais.

Nos registros de vídeo, a vida no sítio de Maitê Proença aparece sob um clima chuvoso, comum nesta época do ano na Região Serrana do Rio – Reprodução/Instagram

O que a rotina no sítio revela sobre a nova fase da atriz?

Ao compartilhar imagens do dia a dia no campo, Maitê Proença oferece um retrato de uma fase em que o protagonismo deixa de estar apenas no trabalho artístico e alcança aspectos da vida pessoal. A rotina no sítio mostra uma relação mais constante com o clima, com a terra e com os cuidados práticos necessários para manter a propriedade funcionando, especialmente em períodos de chuva intensa na serra.

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Os vídeos publicados nesta quinta-feira reforçam esse recorte, ao destacar detalhes aparentemente simples: as galinhas enfrentando o frio, os porquinhos-da-índia abrigados, o córrego seguindo o curso em meio à água que cai do céu. Ao transformar esse cotidiano rural em conteúdo para as redes, a atriz registra não apenas um cenário diferente daquele da orla de Copacabana, mas também uma rotina moldada por prioridades que incluem família, natureza e um estilo de vida mais conectado ao campo.