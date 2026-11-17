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Em um pequeno povoado de Astúrias onde o tempo deixou casas abandonadas e poucos vizinhos, Tere conserva as tradições familiares. Na moradia herdada de antepassados, ela preserva costumes aprendidos na infância por meio de memórias e da culinária tradicional.

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Ao lado de Álvaro, do canal do YouTube "Hilux Aventura", ela protagonizou o resgate de uma receita ao reacender um forno a lenha desativado há 45 anos. O equipamento pertencia à avó de Tere, que costumava preparar pães praticamente todos os sábados para abastecer o lar durante a semana.

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Recuperação do forno e preparo da massa

Para recuperar o forno, Tere recorreu ao irmão Javier, experiente no manejo desse tipo de estrutura. O primeiro passo exigiu selecionar a lenha e manter as chamas acesas por várias horas, até a abóbada adquirir uma cor branca característica.

A atividade trouxe à tona recordações da avó trabalhando no local. Emocionada, Tere explicou: "isto me agrada, porque me faz lembrar como se ainda estivessem vivos. É o mais bonito desta receita".

O processo culinário demandou resgatar utensílios mantidos na residência. Para a massa, ela misturou água, fermento, sal, farinha e escanda, uma espécie de trigo. A manipulação manual seguiu até a obtenção da consistência adequada.

Tere lembrou que a avó preparava as misturas e pedia sua ajuda para a sova: "anda, minha menina, amasse você o pão".

Pratos tradicionais e sabores da infância

A produção incluiu também pães com chouriço, conhecidos como "bollos preñados", assados com o calor do forno a lenha. Álvaro destacou que a prática representa o resgate de tradições: "isto não é somente fazer pão com chouriço. É o momento, o dia que passamos, o compartilhamento de tempo e sabedoria, errar e lembrar nossos antepassados".

O encontro também serviu para elaborar frisuelos, sobremesa regional semelhante a crepes feita à maneira de Tere. Para preparar a receita, ela utilizou:

duzentos gramas de farinha;

meio litro de leite;

quatro ovos;

uma pitada de sal;

um pequeno jato de anis.

Após uma manhã inteira de trabalho, o grupo consumiu os pães e os pães com chouriço recém-saídos do calor. O momento emocionou os irmãos ao remeter às refeições familiares da infância.

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Tere expressou o significado pessoal dessas preparações: "isso presta por isso, porque você lembra da avozinha, dos tios. Assim que morrermos você e eu, nem meu filho nem ninguém vai se lembrar de tudo isso. Por isso nos agrada recordar. Porque voltamos a ser crianças outra vez e é a coisa mais bonita que existe".