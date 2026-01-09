Assine
Receita de feijão tropeiro mineiro: o passo a passo da tradição

Um dos pratos mais emblemáticos de Minas Gerais tem seus segredos; aprenda a fazer a receita clássica que atravessa gerações e agrada a todos

Receita de feijão tropeiro mineiro: o passo a passo da tradição
Feijão tropeiro, com linguiça, ovos e cheiro-verde, é um dos pratos mais emblemáticos da culinária mineira e brasileira. crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press

Parte essencial da culinária mineira, o feijão tropeiro atravessa gerações com uma combinação de sabores que remete à história do Brasil. O prato, que nasceu como uma solução prática para alimentar os tropeiros durante suas longas jornadas, tornou-se um símbolo de Minas Gerais, mas também possui forte tradição em outros estados que faziam parte das rotas comerciais, como São Paulo e Goiás. Preparar essa receita em casa é mais simples do que parece e garante uma refeição completa e saborosa.

A base do prato une ingredientes que, juntos, criam uma textura e um sabor únicos. O segredo está no cozimento correto do feijão e na qualidade dos acompanhamentos, como a linguiça, o torresmo e a couve. A farinha de mandioca entra para dar a liga e a consistência características, transformando uma simples mistura em uma iguaria.

Informações da receita

  • Tempo de preparo: Aproximadamente 45 minutos

  • Rendimento: Serve de 4 a 6 pessoas

Ingredientes para o feijão tropeiro

  • 500g de feijão cozido e escorrido (deixe os grãos firmes, ao dente)

  • 200g de linguiça calabresa ou paio em rodelas

  • 200g de bacon em cubos

  • 1 xícara de farinha de mandioca crua (branca ou amarela)

  • 4 ovos

  • 1 maço de couve fatiada finamente

  • 1 cebola grande picada

  • 4 dentes de alho amassados

  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

  • Torresmo a gosto para finalizar

Modo de preparo

  1. Comece fritando o bacon em uma panela grande até que fique bem dourado e crocante. Retire os cubos da panela com uma escumadeira e reserve. Mantenha a gordura que soltou na panela.

  2. Na mesma gordura, frite a linguiça até dourar. Retire e reserve junto com o bacon.

  3. Ainda na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Abra um espaço no centro, quebre os ovos e mexa delicadamente, como se estivesse fazendo ovos mexidos. Tempere com sal e pimenta.

  4. Adicione a couve fatiada e refogue por cerca de dois minutos, apenas para que ela murche um pouco, mas sem perder a cor e a crocância.

  5. Volte o bacon e a linguiça para a panela e misture bem. Em seguida, acrescente o feijão cozido e escorrido, incorporando tudo com cuidado para não desmanchar os grãos.

  6. Com o fogo baixo, adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sem parar para que ela umedeça por igual e não empelote. O ponto ideal é um tropeiro úmido, mas soltinho.

  7. Desligue o fogo, ajuste o sal e a pimenta se necessário. Finalize com cheiro-verde picado e sirva imediatamente, acompanhado do torresmo crocante por cima.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

