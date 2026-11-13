Uma reflexão atribuída a Marie Curie, vencedora de dois Nobel, traz uma pista sobre como enfrentar dificuldades quando a confiança em si parece desaparecer

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Momentos em que os projetos avançam lentamente e as dificuldades se acumulam costumam abalar a confiança. Nessas ocasiões, surgem dúvidas sobre a decisão de continuar insistindo nos objetivos traçados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Marie Curie enfrentou esse cenário antes de construir sua trajetória científica. Em março de 1894, quando estudava em Paris, a cientista expressou essa realidade em uma carta enviada ao irmão Joseph.

Leia Mais

"A vida não é fácil para ninguém; mas é preciso ter perseverança e, sobretudo, confiança em si mesmo. Devemos crer que somos dotados para alguma coisa e que essa coisa deve ser alcançada, custe o que custar", escreveu Curie.

Ève Curie, filha da cientista, registrou o relato na biografia da mãe, retratando uma época em que a jovem polonesa buscava espaço em um meio acadêmico com barreiras severas para as mulheres.

Adversidades e reconhecimento científico

Nascida em Varsóvia em 1867, Maria Sk?odowska perdeu a mãe e uma irmã durante a infância. Além das limitações financeiras familiares, as restrições educacionais de sua região reduziram suas oportunidades iniciais. Ela trabalhou como governanta para ajudar nos estudos da irmã e reunir fundos para a própria qualificação antes de se mudar para a França.

Em Paris, Curie manteve os estudos sob restrições econômicas. Ao lado de Pierre Curie, descobriu os elementos químicos polônio e rádio, conduzindo pesquisas essenciais sobre radioatividade.

A dedicação rendeu conquistas históricas:

em 1903, tornou-se a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel, dividido em Física com Pierre Curie e Henri Becquerel;

em 1911, recebeu o Nobel de Química, tornando-se a primeira pessoa premiada duas vezes;

durante a Primeira Guerra Mundial, promoveu unidades móveis de raio X para socorrer combatentes feridos.

Essa caminhada envolveu sacrifícios contínuos, como a exposição constante a materiais radioativos cujos efeitos nocivos ainda não eram totalmente conhecidos.

O sentido da perseverança

A lição deixada por Curie mostra que persistir não equivale a insistir a qualquer preço. Ter confiança não exige certeza ininterrupta, mas reconhecer capacidades e permitir o aprendizado mesmo diante de dúvidas.

A mensagem abrange metas cotidianas: concluir estudos, mudar de carreira, aprender uma nova habilidade ou retomar projetos abandonados. A perseverança envolve identificar limites próprios, buscar ajuda e alterar rotas quando necessário.

Em um contexto de comparações e cobranças, a reflexão indica que resultados consistentes demandam tempo e que obstáculos não comprovam incapacidade. Manter o foco também não significa ignorar o cansaço ou abrir mão do bem-estar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A confiança se desenvolve durante o percurso, sem a garantia de triunfo antecipado. Por vezes, perseverar consiste em dar um passo adiante; em outros momentos, significa descansar, buscar suporte ou reorganizar a forma de seguir.