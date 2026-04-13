Marie Curie: da Polônia a Paris, a pioneira que revolucionou a ciência e conquistou dois Prêmios Nobel

Nascida como Maria Skodowska em 1867, em Varsóvia, Marie Curie cresceu em uma Polônia sob domínio russo, em um ambiente marcado por restrições políticas e poucas oportunidades educacionais para mulheres. Desde cedo, conviveu com a falta de recursos financeiros e com a perda precoce da mãe e de uma irmã, fatores que exigiram resiliência constante. Ainda assim, manteve o interesse pelos estudos, especialmente em matemática e física, áreas pouco acessíveis às mulheres de sua época.

Impedida de ingressar em universidades polonesas por causa do gênero, participou de uma espécie de universidade clandestina, conhecida como Universidade Voadora, que reunia professores e estudantes em locais secretos. Para ajudar na renda da família, trabalhou como governanta e professora particular, economizando com rigor para, um dia, estudar fora do país. A França, e especialmente Paris, surgiram como a possibilidade concreta de continuar a formação acadêmica que a Polônia não lhe oferecia.

De Varsóvia a Paris: como Marie Curie mudou a própria história?

Em 1891, já adulta, Marie Curie mudou-se para Paris e adotou a forma francesa do nome. Ingressou na Universidade de Paris (Sorbonne), onde enfrentou frio, alimentação precária e longas horas de estudo em bibliotecas e laboratórios. Mesmo em condições difíceis, destacou-se entre os colegas, conquistando os primeiros lugares em física e matemática, em um ambiente acadêmico majoritariamente masculino.

Foi na capital francesa que conheceu Pierre Curie, físico respeitado por suas pesquisas em cristalografia e magnetismo. A parceria rapidamente se transformou em colaboração científica sólida e em casamento. Juntos, montaram um laboratório improvisado, com equipamentos simples e condições pouco seguras. Ainda assim, esse espaço modesto se tornaria um dos cenários centrais das descobertas que mudariam a compreensão da matéria e da energia no início do século XX.

Em um laboratório simples, Marie Curie descobriu o polônio e o rádio – Wikimedia Commons/AIP Emilio Segrè Visual Archives

Radioatividade: o que exatamente Marie Curie descobriu?

Inspirada em estudos anteriores sobre raios desconhecidos emitidos por sais de urânio, Curie decidiu investigar se outros materiais apresentavam comportamento semelhante. Ao analisar minuciosamente o mineral pechblenda, observou que sua capacidade de emitir radiação era maior do que a do próprio urânio puro.

Essa constatação indicava a presença de novos elementos altamente radioativos. Após anos de trabalho exaustivo, em laboratório precário e sem proteção adequada contra radiações, o casal Curie anunciou a descoberta de dois novos elementos: o polônio, batizado em homenagem à Polônia, e o rádio, de intensa emissão radioativa. O processo para isolar o rádio era extremamente demorado, exigindo o tratamento de toneladas de minério e inúmeras destilações e cristalizações.

Essas pesquisas consolidaram o conceito moderno de radioatividade, ajudando a demonstrar que o átomo não era uma estrutura indivisível, como se acreditava até então. Em linguagem simples, pode-se dizer que Marie Curie mostrou que alguns átomos emitem energia e partículas por natureza, transformando-se ao longo do tempo em outros elementos. Esse entendimento abriu caminho para novas áreas da física e da química, bem como para aplicações médicas e industriais.

Por que Marie Curie foi duas vezes premiada com o Nobel?

A relevância científica de Marie Curie foi reconhecida internacionalmente em 1903, quando recebeu o Prêmio Nobel de Física, compartilhado com Pierre Curie e Henri Becquerel. O comitê destacou os estudos pioneiros sobre radiação, desde a descoberta inicial dos fenômenos radioativos até a caracterização quantitativa dessas emissões. Naquela ocasião, seu nome quase foi omitido da premiação, o que só foi corrigido após intervenção de colegas que defenderam seu papel central nas pesquisas.

Em 1911, Curie recebeu o Prêmio Nobel de Química, desta vez sozinha, pelo isolamento do rádio e do polônio e pela determinação de suas propriedades químicas. Tornou-se, assim, a primeira pessoa não apenas a primeira mulher a conquistar dois prêmios Nobel em áreas diferentes. Esse feito permanece raro até hoje e simboliza o impacto duradouro de seu trabalho em mais de um campo do conhecimento científico.

1903 Nobel de Física: reconhecimento pelos estudos sobre radiação e pela criação do conceito de radioatividade.

reconhecimento pelos estudos sobre radiação e pela criação do conceito de radioatividade. 1911 Nobel de Química: distinção pela descoberta e isolamento de novos elementos radioativos, especialmente o rádio.

Como Marie Curie abriu caminho para mulheres na ciência?

Ao longo da carreira, Marie Curie enfrentou barreiras de gênero tanto na Polônia quanto na França. Em Paris, era uma das raras mulheres em salas de aula e congressos científicos dominados por homens. Mesmo depois dos prêmios Nobel, ainda encontrava resistência para ocupar cargos de destaque. Após a morte de Pierre, em 1906, foi convidada a assumir a cátedra que pertencera ao marido na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher professora daquela universidade.

Seu trabalho em tempos de guerra também foi marcante. Durante a Primeira Guerra Mundial, colaborou na criação de unidades móveis de radiologia, conhecidas como Pequenas Curies, permitindo que médicos localizassem projéteis em soldados feridos por meio de raios X. A atuação combinou conhecimento científico e organização prática, ajudando a consolidar o uso de tecnologias baseadas em radiação na medicina.

Apesar da importância de suas contribuições, Curie conviveu com o desconhecimento sobre os riscos da exposição prolongada à radiação. Manuseava substâncias radioativas sem proteção adequada, o que, segundo estudos históricos, contribuiu para o desenvolvimento de uma anemia aplástica, causa de sua morte em 1934. Hoje, seus cadernos de laboratório ainda são considerados altamente radioativos e precisam ser manuseados com precauções especiais.

Primeira pessoa a ganhar dois Nobéis, Marie Curie marcou a história da ciência – Wikimedia Commons/Autor Desconhecido

Que legado científico e social Marie Curie deixou para o século XXI?

O legado de Marie Curie se estende além da radioatividade como conceito científico. Seus estudos abriram caminho para o desenvolvimento de tratamentos oncológicos que utilizam radiação para combater tumores, bem como para técnicas de diagnóstico por imagem que fazem parte da rotina de hospitais no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, seu trabalho estimulou discussões sobre segurança em laboratórios e sobre os limites éticos do uso da energia nuclear.

Em termos sociais, Curie tornou-se referência para gerações de pesquisadoras e pesquisadores. Ao alcançar reconhecimento máximo em um ambiente acadêmico predominantemente masculino, demonstrou que a competência científica não depende de gênero ou origem social. Instituições de pesquisa, escolas e prêmios que levam seu nome, criados ao longo das décadas, mantêm viva essa dimensão simbólica de sua trajetória.

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Superação de barreiras educacionais na Polônia e na França. Criação do conceito de radioatividade e descoberta de novos elementos. Duplo Nobel em áreas distintas, fato histórico até os dias atuais. Pioneirismo feminino em cátedras universitárias e laboratórios de ponta. Influência direta na medicina moderna e na discussão sobre uso seguro da radiação.

Mais de um século após suas descobertas, a figura de Marie Curie continua associada à combinação de rigor científico, persistência diante das adversidades e transformação profunda do conhecimento sobre a matéria. Sua trajetória, da juventude limitada por proibições educacionais na Polônia à consagração em Paris, permanece como marco na história da ciência e como referência de que a pesquisa pode alterar não apenas o entendimento do mundo físico, mas também as possibilidades de participação de diferentes grupos na produção do saber.