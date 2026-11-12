Preço do bacalhau dispara e especialista indica substituto barato e saboroso
Lombo de escamudo-negro é a alternativa sugerida por peixeiro; opção garante economia na mesa sem abrir mão da qualidade e do sabor tradicional
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Um bom lombo de bacalhau servido com legumes da estação, um fio de azeite e gotas de limão garante uma refeição simples e saborosa. Na hora de visitar a peixaria, contudo, a conta final costuma surpreender o consumidor. O bacalhau figura entre os peixes mais caros do mercado, com o corte do lombo atingindo valores expressivos. Em determinados estabelecimentos, o preço do quilo ultrapassa a marca de R$ 218.
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Para evitar despesas pesadas sem abrir mão de uma refeição apetitosa, um peixeiro belga da rede Sardina indicou uma alternativa acessível. O profissional recomenda a escolha do lombo de escamudo-negro, popularmente conhecido como bacalhau Saithe, para substituir o tradicional corte. Na avaliação divulgada pelo peixeiro, a peça representa uma opção excelente diante do valor considerado exorbitante cobrado pelo bacalhau.
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Economia e características do corte
O escamudo-negro se destaca pela carne macia e delicada. A textura permite que o peixe ocupe o lugar do bacalhau em inúmeras receitas caseiras. O profissional ressalta que o segredo do preparo reside no tempo de fogo: a carne não deve cozinhar por período excessivo, garantindo que o filé permaneça úmido e macio no prato.
A vantagem financeira atrai quem busca equilibrar o orçamento das compras. Em peixarias selecionadas, o quilo do lombo de escamudo-negro custa entre R$ 55,00 e R$ 110,00 o quilo. Essa faixa de preço custa significativamente menos em relação aos valores praticados para o lombo de bacalhau.
Outro ponto positivo destacado pelo peixeiro envolve a regularidade de oferta do alimento nos balcões de venda. O escamudo-negro apresenta disponibilidade contínua nas peixarias, ainda que a presença nos pontos de venda dependa diretamente do fluxo das remessas de pescado fresco.
Opções de preparo na cozinha
Na culinária, o escamudo-negro sustenta um desempenho equivalente ao do bacalhau. O peixe branco suporta técnicas térmicas distintas e combina com diferentes acompanhamentos, atendendo tanto a jantares rápidos quanto a refeições familiares. O profissional enumera as seguintes maneiras de preparar o pescado:
papillote: preparado com rodelas de limão e ervas frescas para manter a carne úmida;
forno: assado com uma pequena noz de manteiga e temperado com especiarias;
frigideira: cozido com pouca gordura por alguns minutos de cada lado, variando conforme a espessura da posta;
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