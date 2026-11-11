Jovem de 23 anos passa meses procurando emprego, mas deixa a vaga após o primeiro dia e relata o que a faz desistir do trabalho que finalmente consegue

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A Geração Z reconhece com facilidade que pode recomeçar após constatar que não gosta de uma atividade. Passar meses na busca por uma vaga costuma impor a ideia de permanência obrigatória, mas essa relação perdeu o sentido para esse grupo. Encontrar um trabalho deixa de ser encarado como sorte quando a função gera insatisfação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O exemplo viral de Paula Lapeña ilustra essa mudança de paradigma abordada pelo "3DJuegos", publicação que aponta como os jovens questionam normas tácitas seguidas durante décadas. A jovem espanhola de 23 anos passou meses idealizando a função de atendente no comércio. Ela pediu demissão logo após o primeiro dia de trabalho ao acordar na manhã seguinte com ansiedade pela obrigação de retornar.

Leia Mais

O relato publicado em seu perfil no TikTok recebeu uma enxurrada de críticas. Apesar da repercussão contrária, a jovem garantiu que repetiria a mesma atitude caso o cenário ocorresse novamente.

Expectativas profissionais e suporte pessoal

Paula explicou que o conflito não partiu de condições ruins de trabalho, ao contrário do que costuma acontecer em relatos semelhantes dessa faixa etária. O posto no setor de atendimento ao público estabelecia contrato de 40 horas semanais, cumpridas de segunda-feira a sábado. A rotina comum do setor apenas não atendia ao que ela buscava.

Em sua gravação, ela declarou: "prometo que senti uma mistura de emoções, de passar tanto tempo procurando trabalho, finalmente ter o emprego e, quando você tem o emprego, ver que não gosta".

O contexto engloba estudos em Integração Social e em Marketing e Publicidade. Além da formação acadêmica, pesou o fato de morar com a mãe e não carregar encargos ou responsabilidades financeiras que forçassem a manutenção de um salário indesejado.

Essa base sustenta a postura de priorizar o bem-estar antes do emprego. O cenário também levanta reflexões sobre a necessidade de um ponto de equilíbrio entre a cultura do sacrifício e a falta de estabilidade profissional que supere três meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A espanhola ganhou notoriedade ao questionar: "fico aqui passando mal ou começo outra vez do zero? Querido, o claro exemplo de que começo do zero as vezes que forem necessárias". Paula agora aposta na produção de conteúdo para as redes sociais, onde registra resultados aparentemente melhores do que no comércio.