Quando o mercado reclama, mas não pergunta por quê

É fundadora da PS Contrata, psicóloga, empresária e especialista em recrutamento estratégico. Atua conectando decisões de pessoas à cultura, à performance e ao crescimento dos negócios. Também é cofundadora do Connect Horse Líderes e conselheira do Progra

"As empresas viraram creches."

"Contratei para uma função, e a pessoa me pede propósito."

"Estamos tendo que ensinar o adulto a fazer o que foi contratado para fazer."

"As pessoas querem autonomia, mas não assumem a responsabilidade que vem junto."

"Querem a promoção antes da entrega consistente."

"Nunca se exigiu tanto da liderança e, ao mesmo tempo, nunca houve tantos líderes despreparados."

"Estamos vivendo o maior choque geracional dentro das empresas."

"Vivemos uma era de incertezas permanentes."

Alguma dessas frases faz sentido para você?

Eu concordo com quase todas elas. E confesso que toda vez que vejo uma delas numa rede social, num grupo de WhatsApp, numa conversa com um cliente, é quase automático: dou um "like". Porque as tenho ouvido e lido todos os dias. E porque, infelizmente, a maioria delas é verdadeira.

E é exatamente isso que tem colocado o nosso país numa era de improdutividade no ambiente corporativo. Essas frases representam a maior dor que empresários, gestores e profissionais de RH enfrentam hoje: um problema que todo mundo sente, todo mundo comenta, mas que poucos conseguem de fato resolver, afinal, estamos tratando sintomas como se fossem a doença.

Porque enquanto a conversa ficar no sintoma, a causa segue intocada. E sem olhar para ela, nada disso vai mudar.

Quando uma empresa "vira creche", a pergunta que raramente se faz é: que processos de contratação, liderança e cultura permitiram que isso acontecesse? Quando alguém quer a promoção antes da entrega, vale perguntar: quem definiu, com clareza, o que é entrega nesta empresa? Quando a liderança está despreparada, é impossível não questionar: quem colocou esse profissional nessa cadeira, com qual critério e com qual suporte?

Parar na frustração é caro. Muito caro. E o mercado tem pagado essa conta sem perceber.

Sou Paola Salgado, psicóloga e fundadora da PS Contrata. Há quase 15 anos vivo o dia a dia de empresários, gestores e A de perto, acompanhando algumas das decisões mais complexas que uma organização enfrenta: as que envolvem pessoas. Mas falo também de outro lugar: o de quem empreende no Brasil, atravessou crises econômicas, de saúde mundial, mudanças de cenário e momentos em que manter a empresa de pé exigiu muito mais do que técnica.

É dessa dupla perspectiva, de especialista e de empresária, que escrevo.

O que vejo, de dentro das empresas, é um padrão que se repete: tratamos problemas de pessoas de forma reativa. Esperamos o sintoma aparecer para agir. E quando agimos, resolvemos a superfície, sem tocar na raiz.

As causas são muitas, complexas e merecem ser tratadas com a profundidade que têm. Não cabem em um único texto. Mas é exatamente sobre elas que esta coluna vai se debruçar nas próximas semanas porque, enquanto continuarmos respondendo ao sintoma sem entender a doença, as frases com que abrimos este texto vão continuar sendo verdadeiras. E o like vai continuar sendo automático.

Minha proposta aqui é quinzenalmente, às segundas-feiras, trazer reflexões práticas sobre liderança, negócios, mercado, contratação, gestão e pessoas, mas não como teoria e sim, como leitura de quem está no campo todos os dias.

Quero que este seja um espaço de análise honesta, de provocação construtiva e de troca real com quem, como eu, acredita que empresas mais fortes se constroem com decisões mais inteligentes sobre gente.

Porque antes de mudar o que não funciona, é preciso entender por que não funciona.

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Nos vemos por aqui!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.