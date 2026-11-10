Brasileira de 24 anos se destaca em curso profissional, mas a escolha pela graduação em Biologia traz um desafio: conciliar os estudos na faculdade com dois empregos em Madri

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Mayra Fabianna Mota González, de 24 anos, divide a rotina entre dois empregos e a reta final da graduação. A estudante atua como guia em um museu, cumpre turnos como garçonete e cursa o quarto ano de Biologia na Universidad Complutense de Madrid.

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Nascida no Brasil e formada no ensino básico pelo IES Humanes, na Espanha, a jovem escolheu um percurso alternativo para os estudos superiores. Em vez de ingressar diretamente após o Bachillerato, encontrou na Formação Profissional o caminho para definir sua carreira.

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A trajetória começou com uma tentativa no grau superior de Integração Social, opção abandonada após a constatação de incompatibilidade profissional. Durante a pandemia, retomou o interesse pelas ciências biológicas e cursou o Ciclo Superior de Laboratório Clínico e Biomédico da iLERNA Madrid, concluído com matrícula de honra.

Vantagem prática no laboratório

A preparação prática do curso técnico ofereceu domínio antecipado dos métodos e equipamentos de análise clínica. Esse aprendizado semanal garantiu facilidade nas atividades laboratoriais da graduação em comparação aos demais colegas.

O ingresso no curso universitário exigiu nota superior a 10 na Selectividad, com exame específico da matéria. O desempenho obtido durante a faculdade rendeu à aluna uma menção especial em Biologia Sanitária concedida pela própria universidade.

Rotina e metas profissionais

Residindo com os pais em Madri, Mayra organiza seus horários entre as aulas, os estudos e as duas atividades remuneradas. Os salários recebidos como garçonete e guia cobrem suas despesas pessoais e reforçam a renda familiar.

A universitária planeja avançar na carreira científica e estabeleceu etapas claras: realizar um mestrado voltado para ensaios clínicos e, em seguida, um doutorado em neurociência focado na investigação das bases genéticas e moleculares do comportamento humano.

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Para quem encerra o Bachillerato em dúvida sobre qual rumo tomar, Mayra orienta a Formação Profissional como alternativa viável para chegar ao ensino superior, destacando o contato antecipado com o ambiente de trabalho e o aprofundamento prático.