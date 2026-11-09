Uma reflexão atribuída a Maomé põe em xeque o que chamamos de riqueza e propõe uma medida que não aparece no saldo bancário nem no patrimônio acumulado de ninguém

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O dinheiro pode comprar bens, proporcionar comodidades e oferecer segurança. Mesmo assim, existe uma riqueza que não aparece registrada em nenhuma conta bancária. Uma reflexão deixada por Maomé convida a olhar além das posses materiais: "a verdadeira riqueza de um homem é o bem que faz neste mundo".

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Essa afirmação coloca o foco central na generosidade e na importância de empregar aquilo que temos para ajudar os indivíduos ao redor. O ensinamento permanece presente nas lições do Islã e apresenta um critério diferente para definir o sucesso pessoal.

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Frente a uma visão baseada em acúmulo de dinheiro, propriedades ou objetos materiais, o conceito estabelece em primeiro plano as ações com impacto positivo sobre outros indivíduos. A partir desse ponto de vista, uma pessoa pode dispor de poucos recursos materiais e continuar sendo considerada rica pelo volume de solidariedade, apoio e generosidade que entrega aos semelhantes.

A caridade nas tradições islâmicas

Esse princípio aparece de modo recorrente nas diretrizes islâmicas. A tradição dos hadices reúne numerosos registros nos quais Maomé estimula a doação ao próximo e pontua que o valor real de alguém não depende somente das posses acumuladas.

A palavra sadaqa, utilizada para descrever formas variadas de caridade voluntária, assume papel de relevância nessa maneira de enxergar a existência. O ensinamento demonstra que praticar o bem não exige riqueza material e transforma atitudes cotidianas em ferramentas de bem-estar coletivo.

Pequenas iniciativas diárias adquirem peso relevante quando direcionadas ao próximo:

compartilhar comida;

prestar ajuda prática;

dedicar tempo;

aplicar o próprio conhecimento para beneficiar outra pessoa.

A riqueza deixa de ser calculada pelo volume financeiro que alguém tem capacidade de gastar. O valor passa a ser medido pelo nível de disposição individual para contribuir com a comunidade.

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O ensinamento sustenta uma reflexão profunda sobre o momento em que todos os bens materiais chegam ao fim. Diante da perda das posses, a resposta sobre o que sobra se concentra nas pessoas que receberam amparo, nas oportunidades oferecidas e no bem deixado para trás.