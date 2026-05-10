Espiritualidade
Abundância:
Saiba como sintonizar a energia da abundância
Abundância:
Quando o assunto é dinheiro, você está sempre reclamando? Então você está afastando a abundância da sua vida! Veja como sintonizar essa energia e prosperar.
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10/05/2026 23:24
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Você já ouviu a máxima abundância não se adquire, se sintoniza? É sobre ela que vamos falar hoje neste artigo. Seguindo uma linha de pensamento espiritual, a abundância é um estado do ser; um sentimento que você ativa dentro de si para atrair a prosperidade. Entenda mais abaixo.
Quando pensamos em abundância, prosperidade, riqueza, logo associamos a uma conta bancária gorda, posses e bens materiais. Mas é por isso que poucas pessoas a possuem, pois a abundância é um conceito muito maior do que este. A abundância está dentro do seu humor vibracional, das suas emoções, faz parte do seu ser, assim como a pobreza. A pobreza não é a ausência de dinheiro, é também um estado do ser. Você já ouviu falar de pessoas que possuem bens materiais, mas não são felizes? Essas pessoas podem ser consideradas pobres, pois por mais que possuam muito dinheiro na conta, não possuem abundância, já que o seu estado do ser está sintonizado com a pobreza. São pessoas que só pensam no que querem ter, no que ainda não têm e não valorizam nem são gratos pelo já conquistado, que valorizam a ausência, assim essa pessoa só reforça a energia da pobreza em sua vida e afastam a alegria da abundância.
Qual tipo de energia você está reforçando diariamente na sua vida? A da abundância ou da pobreza? Se você está constantemente reclamando da falta de dinheiro, dizendo aos outros que é muito difícil ter dinheiro, economizar, sempre falando do dinheiro em tom de reclamação, você está atraindo energia negativa para sua vida financeira e sintonizando a pobreza. Pare de bloquear a abundância! Por mais que seja difícil (e nós sabemos que é, principalmente quando se ganha muito pouco ou se tem dívidas) não é impossível, a mudança pode ser gradual. Comece mudando as palavras, a repetição de palavras positivas em nossa mente torna-se uma verdade, uma crença. Comece a se referir ao dinheiro de forma mais positiva, valorize a chegada dele em sua conta, e não o fato de ele ir embora todo em contas. Valorize que você possui o dinheiro para quitar as contas e sinta alívio por honrar o compromisso que você tem com o suor do seu dinheiro. Valorize cada centavo, faça uma pequena economia diária e, no fim do mês, quando você perceber que essa economia gerou uma pequena reserva, alegre-se por ela. Quando comprar algo com o seu dinheiro, valorize essa troca, veja o dinheiro de forma positiva e sempre acredite que um dia você vai ter muito dinheiro, que um dia a abundância e a riqueza aparecerão e você não estará apertado. Pensando assim, você estará atraindo a energia da abundância e afastando a energia da pobreza. A abundância irá bater em sua porta se você estiver vibrando na mesma frequência que ela. Saiba mais :
A abundância está dentro de você, é preciso ativá-la
Quando pensamos em abundância, prosperidade, riqueza, logo associamos a uma conta bancária gorda, posses e bens materiais. Mas é por isso que poucas pessoas a possuem, pois a abundância é um conceito muito maior do que este. A abundância está dentro do seu humor vibracional, das suas emoções, faz parte do seu ser, assim como a pobreza. A pobreza não é a ausência de dinheiro, é também um estado do ser. Você já ouviu falar de pessoas que possuem bens materiais, mas não são felizes? Essas pessoas podem ser consideradas pobres, pois por mais que possuam muito dinheiro na conta, não possuem abundância, já que o seu estado do ser está sintonizado com a pobreza. São pessoas que só pensam no que querem ter, no que ainda não têm e não valorizam nem são gratos pelo já conquistado, que valorizam a ausência, assim essa pessoa só reforça a energia da pobreza em sua vida e afastam a alegria da abundância.
Atraia a abundância e afaste a pobreza
Qual tipo de energia você está reforçando diariamente na sua vida? A da abundância ou da pobreza? Se você está constantemente reclamando da falta de dinheiro, dizendo aos outros que é muito difícil ter dinheiro, economizar, sempre falando do dinheiro em tom de reclamação, você está atraindo energia negativa para sua vida financeira e sintonizando a pobreza. Pare de bloquear a abundância! Por mais que seja difícil (e nós sabemos que é, principalmente quando se ganha muito pouco ou se tem dívidas) não é impossível, a mudança pode ser gradual. Comece mudando as palavras, a repetição de palavras positivas em nossa mente torna-se uma verdade, uma crença. Comece a se referir ao dinheiro de forma mais positiva, valorize a chegada dele em sua conta, e não o fato de ele ir embora todo em contas. Valorize que você possui o dinheiro para quitar as contas e sinta alívio por honrar o compromisso que você tem com o suor do seu dinheiro. Valorize cada centavo, faça uma pequena economia diária e, no fim do mês, quando você perceber que essa economia gerou uma pequena reserva, alegre-se por ela. Quando comprar algo com o seu dinheiro, valorize essa troca, veja o dinheiro de forma positiva e sempre acredite que um dia você vai ter muito dinheiro, que um dia a abundância e a riqueza aparecerão e você não estará apertado. Pensando assim, você estará atraindo a energia da abundância e afastando a energia da pobreza. A abundância irá bater em sua porta se você estiver vibrando na mesma frequência que ela. Saiba mais :
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