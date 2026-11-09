Refrigerantes do México e da Alemanha escondem uma diferença na origem do açúcar: de um lado, a cana; do outro, uma fonte que pode surpreender quem bebe

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A origem do ingrediente que adocica os refrigerantes varia conforme a região do mundo. No México, marcas famosas como Jarritos, Chaparritas e a Coca-Cola em garrafa de vidro utilizam açúcar de cana. Em território europeu, as companhias optam por um plantio distinto. Fabricantes alemãs como Fritz-Kola, Paulaner Spezi e Afri-Cola adoçam suas bebidas com a raiz de beterraba sacarina.

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Cultivos adaptados a diferentes climas

A cana-de-açúcar depende de áreas quentes e úmidas para o seu desenvolvimento. O México conta com grandes plantações desse vegetal em estados como Veracruz e San Luis Potosí. Com esses polos agrícolas internos, as engarrafadoras locais conseguem obter a matéria-prima com facilidade.

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A beterraba sacarina consiste em uma raiz que prospera em temperaturas frias. Países como a Alemanha e a França despontam como líderes dessa atividade agrícola. Segundo dados da Associação da Indústria Açucareira da Alemanha (Wirtschaftsvereinigung Zucker), a totalidade do açúcar branco produzido no país tem origem nessa raiz.

Semelhanças químicas e particularidades

No aspecto químico, os dois vegetais revelam grande semelhança. Tanto a cana quanto a beterraba geram sacarose: a mistura natural de glicose e frutose responsável pelo paladar adocicado. Contudo, há distinções nítidas entre os ingredientes:

escolha favorável ao público vegano: o processo de fabricação derivado da beterraba dispensa ingredientes de origem animal. Em razão desse método, marcas como Fritz-Kola ressaltam que seus refrigerantes são 100% veganos.

perfil de sabor: o açúcar extraído da cana costuma agregar um suave toque de caramelo à bebida. Em sentido oposto, o açúcar obtido da beterraba apresenta um paladar mais neutro, propriedade que realça melhor os aromas de frutas e especiarias.

Tradição nas bebidas alemãs

No mercado da Alemanha, a definição do edulcorante integra a proposta de cada marca:

Fritz-Kola: criada em Hamburgo, mistura o açúcar de beterraba ao extrato natural de noz de cola e a uma quantidade expressiva de cafeína.

Paulaner Spezi: bebida de Munique que junta refrigerante de cola aos sucos de laranja e limão, recorrendo unicamente ao açúcar local de beterraba.

Afri-Cola: uma das marcas mais antigas do mercado alemão, mantém a receita tradicional baseada no adoçante obtido da raiz nacional. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto os Estados Unidos utilizam o xarope de milho com alto teor de frutose, o México e a Alemanha priorizam o açúcar natural. A única grande diferença entre os dois modelos concentra-se na origem do doce: o produto obtido em lavouras tropicais ou a substância retirada da raiz europeia.